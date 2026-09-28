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Tata Aeris માં મળી રહ્યાં છે એવા 5 ફીચર્સ જે Dzireમાં પણ નથી મળતા, તમે પણ જાણો

Tata Aeris ને ₹5.29 લાખની શરૂઆતી કિંમત પર લોન્ચ કરવામાં આવી છે. કારમાં વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, ઇન-બિલ્ડ ડેશકેમ, 360 ડિગ્રી કેમેરા અને 10.25 ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન મળે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 28, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 02:40 PM IST
Tata Aeris માં મળી રહ્યાં છે એવા 5 ફીચર્સ જે Dzireમાં પણ નથી મળતા, તમે પણ જાણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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