/Tata Aeris માં મળી રહ્યાં છે એવા 5 ફીચર્સ જે Dzireમાં પણ નથી મળતા, તમે પણ જાણો

Tata Aeris ને તાજેતરમાં 5.29 લાખ રૂપિયાની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત પર લોન્ચ કરવામાં આવી છે. પ્રથમ નજરમાં આ કાર જૂની Tigor નું અપડેટેડ વર્ઝન લાગી શકે છે, પરંતુ ટાટાએ તેમાં ઘણા ફેરફાર કર્યાં છે. નવી ડિઝાઇન અને વધુ મોડર્ન કેબિનની સાથે Aerisમાં Tiago થી પણ ઘણા ડિઝાઇન એલિમેન્ટ્સ લેવામાં આવ્યા છે.
પરંતુ તેનું મિકેનિકલ સેટઅપ પહેલા જેવું રાખવામાં આવ્યું છે. Aeris ની અસલી ખાસિયત તેના ફીચર્સ છે. ખાસ કરી તેવા સમયમાં જ્યારે સેગમેન્ટમાં મારૂતિ સુઝુકી ડિઝાયર સૌથી વધુ વેચાતી સેડાન કાર છે.
Dzire નું વેચાણ અને લોકપ્રિયતા ખુબ મજબૂત છે, પરંતુ ટાટા Aeris કેટલાક એવા મોડર્ન ફીચર્સ લાવી છે, જે ડિઝાયરમાં મળતા નથી. તેમાંથી કેટલાક ફીચર્સ તો આ બજેટ સેગમેન્ટમાં પ્રથમવાર જોવા મળી રહ્યાં છે. એટલે કે ટાટાનું ફોકસ માત્ર વેચાણના મામલામાં ડિઝાયર સાથે મુકાબલો કરવાનું નહીં, પરંતુ વધુ ફીચર્સ આપી ગ્રાહકોને આકર્ષિત કરવા પર પણ છે.
વેન્ટિલેટેડ ફ્રંટ સીટ્સ
Tata Aeris પોતાના સેગમેન્ટની પ્રથમ સેડાન છે, જેમાં ફ્રંટ સીટો માટે વેન્ટિલેશન ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. આ ફીચર સામાન્ય રીતે મોંઘી અને પ્રીમિયમ કારોમાં જોવા મળે છે.
આ સુવિધા ટોપ-સ્પેક Accomplished વેરિએન્ટમાં મળે છે, જેની કિંમત 8.19 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેમાં લેધરેટ સીટ્સ પણ આપવામાં આવી છે, જેનાથી કારની કેબિનને વધુ પ્રીમિયમ લુક અને ફીલ મળે છે.
વાયરલેસ ચાર્જર
Aeris માં ફોનનો ઉપયોગ કરવા માટે પણ સુવિધા આપવામાં આવી છે. કારના સેન્ટર કંસોલમાં ડુઅલ સ્માર્ટફોન ડેક આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં ફોન હોલ્ડરની સાથે વાયરલેસ ચાર્જિંગ પેડ પણ મળે છે. આ ફીચર પણ ટોપ Accomplished વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. ખાસ વાત છે કે ડિઝાયરમાં આ સુવિધા મળતી નથી.
ઇન-બિલ્ટ ડેશકેમ
Tata Aeris માં કંપનીએ કારની અંદર ડેશકેમ આપ્યો છે. આ સેગમેન્ટમાં એક ખાસ ફીચર છે. તેમાં કારના સરાઉન્ડ-વ્યૂ કેમેરા સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરી આગળ, પાછળ અને બંને સાઇડનો વીડિયો રેકોર્ડ કરી શકાય છે.
આ સુવિધા ટોપ Accomplished વેરિએન્ટમાં મળે છે. તેનો ફાયદો છે કે ગ્રાહકે અલગથી ડેશકેમ ખરીદી લગાવવાની જરૂર પડતી નથી. તો મારૂતિ ડિઝાયરમાં ફેક્ટરી-ફિટેડ ડેશકેમનો વિકલ્પ મળતો નથી.
360 ડિગ્રી કેમેરા અને Blind View Monitor
Aeris માં 360 ડિગ્રી કેમેરા સિસ્ટમની સાથે બંને ORVM માટે Blind View Monitor આપવામાં આવ્યું છે. આ ફીચર ક્રિએટિવ વેરિએન્ટથી ઉપલબ્ધ છે.
તેનાથી ડ્રાઇવરને કારની આસપાસનો વધુ સ્પષ્ટ વ્યૂ મળી શકે છે અને બ્લાઉન્ડ સ્પોટમાં રહેલી વસ્તુને જોવામાં મદદ મળે છે. તેની તુલનામાં હોન્ડા અમેઝમાં સિંગલ-સાઇડ બ્લાઇન્ડ સ્પોટ કેમેરો મળે છે, જ્યારે ડિઝાયરમાં આ ફીચર ઉપલબ્ધ નથી.
સેગમેન્ટની મોટી 10.25 ઇંચ ઈન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ
Tata Aeris માં 10.25 ઇંચની ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે, જેને કંપની સેગમેન્ટની સૌથી મોટી ડિસ્પ્લે ગણાવી રહી છે. આ ક્રિએટિવ વેરિએન્ટથી ઉપલબ્ધ છે.
તુલના કરવામાં આવે તો હોન્ડા અમેઝ અને Hyundai Aura માં 8 ઇંચની સ્ક્રીન મળે છે, જ્યારે ડિઝાયરમાં 8 ઇંચની સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે. તેવામાં Aeris ની મોટી સ્ક્રીન કારના કેબિનને વધુ મોડર્ન લુક આપે છે.
ફીચર્સના દમ પર ડિઝાયરને પડકાર
Maruti Suzuki Dzire આ સેગમેન્ટમાં વેચાણના મામલામાં ખુબ આગળ છે, પરંતુ Tata Aeris એ ફીચર્સના મામલામાં મુકાબલો રસપ્રદ બનાવી દીધો છે. વેન્ટિલેટેડ સીટ્સ, ઇન-બિલ્ડ ડેશકેમ, 360 ડિગ્રી કેમેરા, વાયરલેસ ચાર્જિંગ અને 10.25 ઇંચની સ્ક્રીન જેવા ફીચર્સ Tata Aeris ને અલગ ઓળખ આપે છે.