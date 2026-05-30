"360° કેમેરાવાળી દેશની 5 સૌથી સસ્તી કાર, ડ્રાઇવિંગને બનાવશે સરળ, કિંમત માત્ર ₹6.99 લાખથી શરૂ"

360° કેમેરાની ખાસ વાત હોય છે કે કારની અંદર બેસીને આપણે બહારનો સંપૂર્ણ નજારો જોવા મળે છે. ખાસ કરી પાર્કિંગ દરમિયાન, કારને બેક કરવા સમયે કે ટ્રાફિકની સ્થિતિમાં આ ફીચર ખુબ કામનું હોય છે.
ટાટા મોટર્ચે પોતાની એન્ટ્રી લેવલ ટિયાગો હેચબેકમાં 360 ડિગ્રી કેમેરો આપી સેગમેન્ટને રસપ્રદ બનાવી દીધો છે. હકીકતમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા કારમાં મળવા એવું ફીચર છે જે ગ્રાહકોને ખુબ પસંદ આવી રહ્યું છે. તેની સારી વાત છે કે કારની અંદર બેસી આપણે બહારનો નજારો જોવા મળે છે. એટલું જ નહીં જે લોકો પ્રથમવાર કાર ચલાવવાનું શીખી રહ્યાં છે, તેને ખુબ મદદ મળે છે. આવો જામીએ આ શાનદાર ફીચરવાળી સૌથી સસ્તી 5 કારો વિશે.
1. Tata Tiago
કિંમત 6.99 લાખથી 8.55 લાખ રૂપિય
2026ના અપડેટની સાથે ટિયાગોમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા ફીચર પણ જોડી દેવામાં આવ્યું છે, જેનાથી તે ભારતની સૌથી અફોર્ટેબલ કાર બની ગઈ છે. ટિયાગોમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા તેના ટોપ મોડલથી ઠીક નીચે ક્રિએટિવ ટ્રિમ મળવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. ટિયાગો ક્રિએટિવ હેચબેકના બધા ચાર પાવરટ્રેન ઓપ્શન પણ મળે છે. જેમાં ખાસ કરી 1.2 લીટર 3 સિલિન્ડર એન્જિન સામેલ છે, જે 86ph પેટ્રોલ અને 75.5 hp સીએનજી મોડમાં આવે છે. આ બંને 5 સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સ કે 5-સ્પીડ AMTની સાથે જોડવામાં આવ્યું છે.
2. Tata punch
કિંમતઃ 7.65 લાખથી 10.60 લાખ રૂપિયા
પંચમાં 360 ડિગ્રી કેમેરા એડવેન્ચર ટ્રિમથી મળવાનું શરૂ થઈ જાય છે, જેનાથી સાંકડા રસ્તા અને શેરીઓમાં કારને યોગ્ય પાર્ક કરવી સરળ થઈ જાય છે. કેમેરાની ફીડ સાથ અને ઉપયોગ કરવા લાયક દેખાય છે. પરંતુ આ લિસ્ટમાં સૌથી વધુ શાર્પ કેમેરા નથી. તેમ છતાં તેનો પહોળો વ્યૂ ખુબ મદદગાર થાય છે. આ સિસ્ટમ શહેરમાં કાર ચલાવવા માટે કામ આવે છે.
3. Tata Tigor
કિંમતઃ 7.83 લાખથી 8.77 લાખ રૂપિયા
2025ની શરૂઆતમાં એક મોટા મોડલ ઈયર અપટેડ હેઠળ, ટિગોર કોમ્પેક્ટ સેડાનમાં 360 ડિગ્રી કેમેરો જોડવામાં આવ્યો છે. પરંતુ આ ફીચર ટિગોરના માત્ર ટોપ-સ્કેપ XZ+ Lux ટ્રિમમાં ઉપલબ્ધ છે, તેથી નીચલા વેરિએન્ટને ખરીદશે તેને આ ફીચર નહીં મળે. ટિગોરમાં 1.2 લીટર 3 સિલિન્ડર એન્જિનની સાથે 86hp પેટ્રોલ અને 75.5hp CNG વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. તેમાં માત્ર 5 સ્પીડ મેનુઅલ ગિયરબોક્સની સાથે વિકલ્પ મળે છે.
4. Tata Altroz
કિંમતઃ 8.02 લાખથી 10.77 લાખ રૂપિયા
અલ્ટ્રોઝના ક્રિએટિવ ટ્રિમથી HD 360 ડિગ્રી કેમેરાનો વિકલ્પ મળે છે. પોતાના અલ્ટ્રોઝ ફેસલિફ્ટના 360 ડિગ્રી કેમેરાનું રિઝોલ્યુશન અને ક્લેરિટી સારી છે. એન્જિનની વાત કરીએ તો અલ્ટ્રોઝમાં 3 વિકલ્પ મળે છે. તેમાં 88hp પાવરનું 1.2 લીટર 3-સિલિન્ડર પેટ્રોલ, 90hp પાવરવાળું 1.5 લીટર 4-સિલિન્ડર ડીઝલ અને 74hp પાવરવાળું 1.2 લીટર પેટ્રોલ-સીએનજી પાવરટ્રેન સામેલ છે.
5. Citroen C3
કિંમતઃ 8.03 લાખથી 9.85 લાખ
સિટ્રોને C3 હેચબેકના એક નવા x શાઇન ટોપ-સ્પેક ટ્રિનની સાથે અપડેટ કર્યું છે, જેમાં 25000 રૂપિયાના એક્સ્ટ્રા પેમેન્ટ પર 360 ડિગ્રી કેમેરાનો વિકલ્પ મળે છે. આ ખર્ચ છતાં આ હેચબેક 360 ડિગ્રી કેમેરાવાળી સૌથી સસ્તી કારમાંથી એક છે.