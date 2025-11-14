Prev
ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી 5 સસ્તી કારો, બજેટમાં ફિટ, ફીચર્સમાં હિટ!

નવી કાર ખરીદવા સમયે ભારતીયો હવે સેફ્ટીને લઈને સજાગ થઈ ગયા છે. તેના કારણે ADAS ની માંગમાં ભારે વધારો થયો છે. તેવામાં જો તમે કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આજે અમે તમને ADAS ની સાથે આવનારી સૌથી સસ્તી કાર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 14, 2025, 10:55 AM IST

Auto News: ભારતમાં કારનું વેચાણ સતત વધી રહ્યું છે. કાર નિર્માતા કંપનીઓ કારની સેફ્ટી પર ખૂબ ધ્યાન આપી રહી છે. લેટેસ્ટ સેફ્ટી સાથે આવતી કાર ખરીદવાનું લોકો પસંદ કરી રહ્યાં છે. તેવામાં અમે તમને પાંચ સેફ્ટીની દ્રષ્ટિએ શાનદાર કાર વિશે જણાવીશું, જેની કિંમત પણ ઓછી છે.

ટાટા નેક્સન
ભારતની સૌથી વધુ વેચાતી SUV, ટાટા નેક્સન, સેફ્ટી, આરામ અને સુવિધાઓના મામલામાં એક શાનદાર પેકેજ છે, ટાટા નેક્સનના ટોપ-સ્પેક ફિયરલેસ +  PS વેરિએન્ટમાં ADAS સૂટ છે. આ વેરિએન્ટની કિંમત 16.05 લાખ રૂપિયા (ઓન-રોડ, મુંબઈઃ છે. નેક્સનના ઈલેક્ટ્રિક વર્ઝનમાં  ADAS ફીચર્સ આપવામાં આવ્યું છે, જ્યારે ICE વર્ઝનમાં આ ફીચર હાલમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું છે, જેનાથી આ એસયુવી સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ મજબૂત બની ગઈ છે.

મહિન્દ્રા XUV 3XO
મહિન્દ્રા SUVs તેમના મજબૂત બિલ્ડ અને સલામતી સુવિધાઓ માટે લોકપ્રિય છે. XUV 3XO મહિન્દ્રાની સૌથી સસ્તી SUV માંથી એક છે, છતાં તે તેના સેગમેન્ટમાં સૌથી વધુ ફીચર-સમૃદ્ધ અને સલામતીથી ભરપૂર કારોમાંની એક છે. સલામતીની દ્રષ્ટિએ, XUV 3XO ના AX5 L અને AX7 L વેરિઅન્ટમાં લેવલ 2 ADAS સ્યુટ છે. AX5 L વેરિઅન્ટની કિંમત ₹13.77 લાખ (ઓન-રોડ, મુંબઈ) છે.

Honda Sensing
ભારતની સૌથી પસંદગીની કારોમાંથી એક Honda Sensing ADAS સુઇટ સાથે આવે છે, જે વી વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે અને તેની કિંમત 15.10 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. તેથી ભલે સિટીમાં લેવલ 1 ADAS ની સુવિધા છે, પરંતુ તેની સેફ્ટી વિશેષતાઓ લેવલ 2 1 ADAS સૂટની બરાબર છે, જે મહિન્દ્રા XUV 3XO જેવી કારોમાં બરાબર છે.

હ્યુન્ડાઈ વેન્યુ
આ લિસ્ટમાં વેન્યુ સૌથી સસ્તી SUV છે, જેમાં ADAS ફીચર આપવામાં આવ્યું છે. હ્યુન્ડાઈ પોતાના ટોપ-સ્પેક SX (O) વેરિએન્ટમાં ADAS ફીચર આપે છે. આ વેરિએન્ટની કિંમત 13.59 લાખ રૂપિયા (ઓન-રોડ, મુંબઈ) છે.

અમેઝ
આ લિસ્ટમાં ADAS વાળી સૌથી સસ્તી કારમાં હોંડાની એન્ટ્રી-લેવલ કાર અમેઝ છે. ટોપ-સ્પેક ZX વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ ADAS થી લેસ અમેઝની શરૂઆતી કિંમત 10.83 લાખ રૂપિયા છે. અમેઝના મોટા ભાગના ADAS ફંક્સન સિટીની સમાન છે, જેના કારણે તેની કિંમત પણ ઓછી છે. 
 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક

