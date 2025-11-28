5- સીટર સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી કાર કઈ છે? 30,000 ના પગારમાં પણ ખરીદી શકો છો આ કાર
5-Seater Cheapest Car In India: ભારતીય બજારમાં 5-સીટર સેગમેન્ટમાં ઘણી ગાડીઓ સામેલ છે. જેની કિંમત પાંચ લાખથી પણ ઓછી છે. તો આ સેગમેન્ટમાં સૌથી સસ્તી કારની કિંમત 4 લાખથી પણ ઓછી છે.
Cars Under 5 Lakh In India: ભારતમાં કારની માંગ સમયની સાથે સતત વધી રહી છે. દર મહિને શાનદાર કાર ભારતીય બજારમાં લોન્ચ થઈ રહી છે. આ કારોની કિંમત લાખોથી કરોડોમાં હોય છે. પરંતુ ભારતમાં કાર ખરીદનારો સૌથી મોટો વર્ગ મિડલ ક્લાસમાંથી આવે છે, જે 5-સીટર સેગમેન્ટમાં શાનદાર કાર ખરીદવા ઈચ્છે છે. આવો ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી 5 સીટર કાર વિશે જાણીએ.
ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી કાર
ભારતમાં વેચાતી સૌથી સસ્તી 5-સીટર કાર મારૂતિ એસ-પ્રેસો છે. આ 5-સીટર કારમાં 998 cc નું એન્જિન મળે છે, જેનાથી 5,500 rpm પર 49 kW નો પાવર મળે છે. આ ગાડીમાં એન્જિનની સાથે 5-સ્પીડ મેનુઅલ અને AGS ટ્રાન્સમિશનનો વિકલ્પ મળે છે. મારૂતિ એસ-પ્રેસોમાં સેફ્ટી માટે બે એર બેગ આપવામાં આવી છે. આ કારમાં હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટનું ફીચર પણ મળે છે. એસ-પ્રેસોમાં એન્ટી-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમની સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક બ્રેક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ લાગેલું છે. મારૂતિની આ કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.49 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની કાર
મારુતિ એસ-પ્રેસોની જેમ, 5 લાખ રૂપિયાથી ઓછી કિંમતની બીજી ઘણી 5-સીટર કાર છે. મારુતિ સુઝુકી અલ્ટો K10 ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 3.70 લાખ રૂપિયાથી 5.45 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. રેનો ક્વિડની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.30 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે અને 5.99 લાખ રૂપિયા સુધીની છે. ટાટા ટિયાગો પણ 5 લાખ રૂપિયાની રેન્જમાંની એક કાર છે. આ ટાટા કારની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.57 લાખ રૂપિયાથી શરૂ થાય છે.
તમે આ કાર 30 હજાર રૂપિયાના પગાર સાથે ખરીદી શકો છો
ભારતમાં વેચાતી આ 5-સીટર કાર 30000 રૂપિયાના માસિક પગારવાળા લોકો પણ ખરીદી શકે છે. આ વાહનો લોન પર ખરીદવા માટે, 40,000 થી 50,000 રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ કરવું પડશે અને દર મહિને 9 ટકાના વ્યાજ દરે લગભગ 10,000 રૂપિયાનું EMI ચૂકવવું પડશે.
