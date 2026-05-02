5-સ્ટાર AC ખરીદવું જોઈએ કે ઇન્વર્ટર AC ? જાણો શેમાં આવશે ઓછું વીજ બિલ
5 Star AC vs Inverter AC : જ્યારે લોકો એસી ખરીદવા માટે દુકાને જાય છે, ત્યારે દુકાનદાર એટલા બધા વિકલ્પો આપે છે કે તેઓ મૂંઝવણમાં મુકાઈ જાય છે. એક પ્રશ્ન જે હંમેશા લોકોના મનમાં રહે છે કે કયું એસી ખરીદવું જોઈએ 5-સ્ટાર એસી કે ઇન્વર્ટર એસી ?
- મોટાભાગના લોકો માટે AC હવે એક જરૂરિયાત બની ગયું છે
- 5-સ્ટાર અને ઇન્વર્ટર AC બંને 'એનર્જી સેવર' એસી છે
- કયું AC ખરીદવું એ રૂમની સાઈઝ અને બજેટ પર આધારિત છે
Trending Photos
5 Star AC vs Inverter AC : ભીષણ ગરમીએ લોકોને પરેશાન કરી દીધા છે. સમગ્ર ભારતમાં ગરમી સતત વધી રહી છે, જેનાથી ઉત્તર ભારતના લોકોને કોઈ રાહત મળી રહી નથી. ગરમી એટલી સતત છે કે ઘણી જગ્યાએ એર કુલર પણ કામ કરતા નથી. પરિણામે લોકો હવે કુલરને બદલે એર કંડિશનર લગાવવાનું પસંદ કરી રહ્યા છે.
મોટાભાગના પરિવારો માટે એર કંડિશનર હવે એક જરૂરિયાત બની ગયું છે. જો કે, જ્યારે લોકો એસી ખરીદવા માટે દુકાન અથવા શોરૂમ પર જાય છે, ત્યારે સેલ્સપર્સન એટલા બધા વિકલ્પો આપે છે કે ગ્રાહક મૂંઝવણમાં મૂકાઈ જાય છે. તેથી લોકોના મનમાં હંમેશા એક પ્રશ્ન આવે છે કે કયું એસી ખરીદવું જોઈએ 5 સ્ટાર એસી કે ઇન્વર્ટર એસી ?
જો કે, આ બંને એસીને 'એનર્જી સેવર' તરીકે પ્રમોટ કરવામાં આવે છે, તમારા માટે કયો વિકલ્પ યોગ્ય છે તે તમે એસીનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરો છો, તમારા રૂમની સાઈઝ અને સ્વાભાવિક રીતે તમારા બજેટ પર આધાર રાખે છે.
ઇન્વર્ટર AC
ઇન્વર્ટર ACમાં રહેલું કોમ્પ્રેસર તાપમાન અનુસાર તેની સ્પીડ બદલી શકે છે, તેથી તેને વારંવાર ચાલુ અને બંધ કરવાની જરૂર નથી. આનો અર્થ એ છે કે પાવર વપરાશમાં કોઈ અચાનક, મોટી વધઘટ નથી.
- ટેમ્પરેચર એક સરખું જળવાઈ રહે છે.
- તે બહુ અવાજ પણ કરતું નથી.
- લાંબા સમય સુધી ચલાવો તો વધુ સારું પરફોર્મન્સ આપે છે.
- જો તમે આખો દિવસ અથવા રાત તમારું AC ચલાવો છો, તો આ ટેકનોલોજી ખરેખર ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થાય છે.
5-સ્ટાર AC
આ એક એવું એર કન્ડીશનર છે, જેને BEE (બ્યુરો એનર્જી એફિસિયન્સી) દ્વારા સૌથી વધુ ઉર્જા કાર્યક્ષમતા રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે. તેનો સીધો અર્થ એ છે કે જેટલા વધુ સ્ટાર હશે, તેટલી ઓછી વીજળી વાપરે છે. લાંબા ગાળે આ તમારા પૈસા બચાવે છે.
- આ AC ઓછી વીજળી વાપરે છે
- તે દર વર્ષે તમારા વીજળી બિલમાં ઘટાડો કરે છે
- જો તમે સમગ્ર ઉનાળા દરમિયાન તેનો ઉપયોગ કરો છો, તો તે એકદમ પરફેક્ટ છે.
- તે વધુ સારી રીસેલ વેલ્યુ પણ જાળવી રાખે છે.
એક વાત નોંધનીય છે કે બધા 5-સ્ટાર AC ઇન્વર્ટર ટેકનોલોજીથી સાથે આવતા નથી.
કયું AC સૌથી વધુ વીજળી બચાવે છે ?
જો તમે બે ઇન્વર્ટર AC (એક 5-સ્ટાર અને એક 3-સ્ટાર)ની તુલના કરો તો 5-સ્ટાર AC હંમેશા ઓછી વીજળી વાપરે છે. જોકે, જો તમે 5-સ્ટાર નોન-ઇન્વર્ટર ACની સરખામણી 3-સ્ટાર ઇન્વર્ટર AC સાથે કરો અને તેને દરરોજ 6 થી 10 કલાક ચલાવો, તો ઇન્વર્ટર AC થોડું આગળ નીકળી શકે છે, કારણ કે તે વીજળીના વપરાશને વધુ યોગ્ય રીતે મેનેજ કરે છે.
કયો છે બેસ્ટ વિકલ્પ ?
- શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ 5-સ્ટાર ઇન્વર્ટર AC છે, કારણ કે આ તમને તમારા વીજળીના બિલમાં અસલી તફાવત દેખાશે.
- જો તમે તમારા ACનો વારંવાર ઉપયોગ કરો છો, તમારા વાર્ષિક વીજળી બિલને ઓછું રાખવા માંગો છો અને ટૂંક સમયમાં યુનિટ બદલવાની કોઈ યોજના નથી, તો 5-સ્ટાર AC પસંદ કરો.
- જો તમે AC સતત અમુક કલાકો સુધી ચલાવો છો અને તમને શાંતિ પસંદ છે અને તમે ઇચ્છો છો કે રૂમમાં આરામદાયક તાપમાને રહે ન તો ખૂબ ઠંડુ કે ન તો ખૂબ ગરમ તો ઇન્વર્ટર AC પસંદ કરો.
- જો તમે તમારા બજેટને થોડું વધારી શકો છો, તો 5-સ્ટાર ઇન્વર્ટર AC પસંદ કરો. જે તમને બચત અને કન્ફર્ટ બંને આપે છે.
સૌથી મહત્વની બાબત છે કિંમત
આ મોડેલોની શરૂઆતની કિંમત વધારે છે. જો કે, થોડા વર્ષોમાં વીજળી બિલ દ્વારા બચેલા પૈસા આ વધારાના ખર્ચને સરભર કરે છે. બધી બાબતો ધ્યાનમાં લેતા મોટાભાગના ભારતીય ઘરો માટે 5-સ્ટાર ઇન્વર્ટર એસી બેસ્ટ પસંદગી છે. જો તમારું બજેટ ઓછું હોય, તો ખૂબ જ ઓછી ઉર્જા રેટિંગવાળા સ્ટાન્ડર્ડ એસી પસંદ કરવાને બદલે ઓછામાં ઓછું 3-સ્ટાર ઇન્વર્ટર એસી ખરીદવાનું ટાર્ગેટ રાખો. અને ભૂલશો નહીં કે કોઈપણ એસી ઘરે લાવતા પહેલા તમારે હંમેશા તેના BEE લેબલની ચકાસણી કરવી જોઈએ.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે