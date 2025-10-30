Electric Car: સેકન્ડ હેન્ડ EV કાર ખરીદવાના હોય તો આ 5 વસ્તુ ખાસ ચેક કરજો, નહીં તો લાગી જશે ચૂનો
Electric Car: જૂની કાર ખરીદવી બજેટ ફ્રેન્ડલી નિર્ણય સાબિત થાય છે પરંતુ સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન પણ રાખવું જોઈએ નહીં તો જૂની કાર સફેદ હાથી સાબિત થાય છે એટલે કે કાર ખરીદ્યા પછી પણ એક પછી એક ખર્ચા સામે આવતા રહે છે ભારે નુકસાન ભોગવવું પડી શકે છે.
Trending Photos
Electric Car: ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનો તરફ લોકો આકર્ષિત થઈ રહ્યા છે. પેટ્રોલ, ડીઝલના વધતા ભાવ અને પ્રદૂષણના સ્તરને ધ્યાનમાં રાખી લોકો ઈવી કાર ખરીદવા તરફ આકર્ષિત થયા છે. જો કે હાલ નવી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખૂબ મોંઘી છે. તેથી માર્કેટમાં સેકન્ડ હેન્ડ ઈવી કારની ડિમાંડ વધી રહી છે. જૂની ઈલેક્ટ્રિક કાર એક સસ્તો વિકલ્પ સાબિત થાય છે. જો કે જૂની ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતી વખતે કેટલીક બાબતોને ખાસ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. જો આ 5 બાબતોમાં બેદરકારી રાખવામાં આવે તો કાર સફેદ હાથી સાબિત થાય છે એટલે કે જૂની કારમાં ભારે ખર્ચા કરવા પડી શકે છે.
ઓનબોર્ડ ચાર્જર ચેક કરવું
ઈલેક્ટ્રિક કારમાં ઓનબોર્ડ ચાર્જર એક મોટું કંપોનેંટ હોય છે જે બેટરીને નિયંત્રિત રીતે ચાર્જ કરે છે. જૂની ઈલેક્ટ્રિક કારમાં ઘણીવાર ચાર્જર ખરાબ હોય શકે છે અથવા નબળી ગુણવત્તાનું હોય શકે છે. જો ચાર્જર બરાબર ન હોય તો કારનું ચાર્જિંગ સ્લો થઈ જાય છે, કાર અધુરી ચાર્જ થાય ડ્રાઈવિંગ રેન્જ ઘટી જાય. અને સૌથી મહત્વનું ચાર્જરને રિપેર કરવામાં હજારો રુપિયાનો ખર્ચ થાય છે.
એર હીટ પંપ અને PTC હીટર ચેક કરો
ઈલેક્ટ્રિક કારમાં કેબિનને ગરમ અથવા ઠંડી રાખવા માટે હીટર કે એર હીટ પંપ જેવી ટેકનોલોજી યુઝ થાય છે. આ પાર્ટ્સ મોંઘા હોય છે. ઈલેક્ટ્રિક કારમાં આ પાર્ટ ખરાબ હોય તો તેને રિપેર કરાવવામાં હજારો રુપિયા ખર્ચ કરવા પડે છે. જૂની ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતી વખતે આ વસ્તુઓ ખાસ ચેક કરવી કે તે બરાબર છે કે નહીં. તેને ચેક કરવાની સરળ રીત એ છે કે કારમાં અસામાન્ય અવાજ આવે કે કંઈ બળતું હોય તેવી ગંધ આવે તો આ સિસ્ટમ ખરાબ હોય તેવું સમજવું.
બેટરીની સ્થિતિ
ઈલેક્ટ્રિક કાર માટે બેટરી તેનું હાર્ટ હોય છે. જૂની ઈલેક્ટ્રિક કારમાં ખરીદતી વખતે બેટરી બરાબર ચેક કરાવવી. સમય સાથે બેટરી સેલ્સ નબળા પડી જાય છે. જેના કારણે કારની રેન્જ ઘટી જાય છે. તેથી ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતા પહેલા કારની બેટરીનો રિપોર્ટ ચેક કરવો. જૂની ઈલેક્ટ્રિક કારની બેટરીની વોરંટી, રિપોર્ટ જોયા વિના ડીલ કરવી નહીં.
કારમાં કાટ
કારમાં કાટ લાગવાની સમસ્યા ઈલેક્ટ્રિક કારમાં પણ જોવા મળે છે. આધુનિર ઈલેક્ટ્રિક કારમાં એન્ટી રસ્ટ કોટિંગ હોય છે પરંતુ તેમ છતાં કારના નીચેના ભાગમાં કાટ લાગી શકે છે. જૂની કાર ખરીદતા પહેલા કારની ચેસિસ, બેટરી કેસ અને નીચેના પાર્ટને ચેક કરો. જો થોડો પણ કાટ દેખાય તો ઈગ્નોર કરવું નહીં.
ટાયરની ગુણવત્તા
ઈલેક્ટ્રિક કાર સામાન્ય કારની સરખામણીમાં ભારે હોય છે. તેમાં બેટરી પેક લાગેલા હોય છે. તેથી ટાયર પર વધારે પ્રેશર પડે છે જેના કારણે વધારે ઝડપથી ઘસાઈ જાય છે. ઈલેક્ટ્રિક કાર ખરીદતી વખતે ટાયરની ગ્રિપ, ટ્રેડ ડેપ્થ અને અન્ય વસ્તુઓ ખાસ ચકાસવી.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે