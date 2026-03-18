₹4.99 લાખમાં 6 એરબેગ અને 34KM માઇલેજ, મિડલ ક્લાસની પહેલી પસંદ!

ફેબ્રુઆરી 2026મા હેચબેક સેગમેન્ટમાં મિશ્રિત પરિણામ જોવા મળ્યા. વેગનઆર સૌથી વધુ વેચાનારી કાર રહી, જ્યારે સ્વિફ્ટ અને બલેનોના વેચાણમાં થોડો ઘટાડો થયો. અલ્ટોના વેચાણમાં વધારો જોવા મળ્યો જ્યારે ટિયાગોએ પણ સ્થિર પ્રદર્શન કર્યું.
- ફેબ્રુઆરીમાં હેચબેક કારનું શાનદાર વેચાણ
સૌથી વધુ વેચાણની સાથે મારૂતિ વેગનઆરે એકવાર ફરી પ્રથમ સ્થાન હાસિલ કર્યું
- ટોપ-5મા મારૂતિની સૌથી સસ્તી કાર અલ્ટો પણ સામેલ
ભારતીય બજારમાં હેચબેક સેગમેન્ટ તે ગ્રાહકો માટે શાનદાર વિકલ્પ માનવામાં આવે છે, જે એસયુવી અને સેડાન વચ્ચે સંતુલન શોધે છે. આ સેગમેન્ટમાં સસ્તી કિંમત, શાનદાર માઇલેજ અને સરળ ડ્રાઇવિંગ કોમ્બિનેશન મળે છે. જેનાથી તે આજે પણ લોકપ્રિય છે. ફેબ્રુઆરી 2026ના રિપોર્ટ પર નજર કરીએ તો તેમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા, પરંતુ ઘણી કારોએ પોતાની મજબૂત પકડ બનાવી રાખી છે.
વેગનઆરનું સૌથી વધુ વેચાણ
સૌથી વધુ વેચાણની સાથે મારૂતિ વેગનઆરે એકવાર ફરી પ્રથમ સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. પાછલા મહિને તેને 14885 ગ્રાહકોએ ખરીદી. પરંતુ પાછલા વર્ષના મુકાબલે તેના વેચાણમાં ઘટાડો થયો છે. તેની સસ્તી કિંમત, મોટી કેબિન અને સારી માઇલેજ ફેમિલી કારના રૂપમાં તેને લોકપ્રિય બનાવે છે.
સ્વિફ્ટનો જલવો યથાવત
બીજા નંબર પર Maruti Suzuki Swift રહી, જેને ફેબ્રુઆરી 2026મા 14833 ગ્રાહકોએ ખરીદી. આ કાર પોતાના સ્પોર્ટી લુક અને ડ્રાઇવિંગ અનુભવ માટે જાણીતી છે. પરંતુ તેના વેચાણમાં વાર્ષિક આધાર પર થોડો ઘટાડો થયો છે. ત્રીજા સ્થાન પર Maruti Suzuki Baleno રહી. જેને પાછલા મહિને 14632 ગ્રાહકો મળ્યા. પ્રીમિયમ ફીચર્સ અને સારી સ્પેસ છતાં તેના વેચાણમાં થોડો ઘટાડો થયો, જે બજારમાં વધવા વિકલ્પો તરફ ઇશારો કરે છે.
ટાટા ટિયાગોનું વેચાણ વધ્યું એ શાનદાર પ્રદર્શન કરતા ચોથું સ્થાન મેળવ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2026મા તેને 9,787 યુનિટ વેચાયા, જે પાછલા વર્ષની તુલનામાં વધારો દર્શાવે છે. ઓછી કિંમત અને શાનદાર માઇલેજને કારણે આજે પણ તે એન્ટ્રી-લેવલ ગ્રાહકોની પ્રથમ પસંદ બનેલી છે. ટોપ-5મા પોતાની જગ્યા બનાવનારી ટાટા ટિયાગોએ સ્થિર પ્રદર્શન કર્યું. પાછલા મહિને તેના 7040 યુનિટનું વેચાણ થયું, જે સામાન્ય વધારાને દર્શાવે છે. આ કાર પોતાના સેફ્ટી ફીચર્સ અને મજબૂત બિલ્ડ ક્વોલિટી માટે જાણીતી છે.
