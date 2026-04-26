સિંગલ ચાર્જમાં 630 કિમીની રેન્જ, 9 મિનિટમાં ફુલ ચાર્જ, આ કંપનીએ લોન્ચ કરી નવી ઇલેક્ટ્રિક કાર, જાણો ખાસિયત

New EV Car: એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ભવિષ્યમાં તે ભારતીય બજારમાં પણ રજૂ કરવામાં આવી શકે છે, કારણ કે એટો 3 પહેલેથી જ ભારતમાં તેની લોકપ્રિય કારોમાંની એક છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:37 PM IST
  • ચીની ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક BYDએ ઓટો ચાઇના 2026માં તેની નવી પેઢીની એટો 3 રજૂ કરી હતી.
  • આ નવા મોડેલમાં ઘણા મોટા ફેરફારો થયા છે,
  • જે તેને પહેલા કરતા વધુ શક્તિશાળી, વધુ જગ્યા ધરાવતી અને વધુ અદ્યતન બનાવે છે.
     

New EV Car: ચીની ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક BYDએ ઓટો ચાઇના 2026માં તેની નવી પેઢીની એટો 3 રજૂ કરી હતી. આ નવા મોડેલમાં ઘણા મોટા ફેરફારો થયા છે, જે તેને પહેલા કરતા વધુ શક્તિશાળી, વધુ જગ્યા ધરાવતી અને વધુ અદ્યતન બનાવે છે.

વાહનની સૌથી મોટી ખાસિયત તેની રેન્જ અને ચાર્જિંગ ટેકનોલોજી છે. નવી એટો 3 એક વાર પૂર્ણ ચાર્જ થવા પર 630 કિલોમીટર સુધી મુસાફરી કરી શકે છે. તેમાં કંપનીની નવી ફ્લેશ ચાર્જિંગ ટેકનોલોજી પણ છે, જે બેટરીને માત્ર 9 મિનિટમાં 10%થી 97% સુધી ચાર્જ કરી શકે છે.

બુટ સ્પેસ અને વધારાનો સ્ટોરેજ

ઇલેક્ટ્રિક કારને ચાર્જ કરવામાં હવે પેટ્રોલ ભરવા જેટલો જ સમય લાગે છે. નવી SUVનું કદ પણ વધારવામાં આવ્યું છે. તે પહેલા કરતા લાંબી, પહોળી અને ઊંચી છે, જે તેને રોડ પર મજબૂત હાજરી આપે છે. તેનો વ્હીલબેઝ પણ વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો છે, જે કારની અંદર વધુ જગ્યા અને મુસાફરોને વધુ આરામ આપે છે.

જગ્યાની વાત કરીએ તો, તેમાં આશરે 750 લિટરની મોટી બૂટ સ્પેસ છે, જે પૂરતો સામાન રાખી શકે છે. વધુમાં, બોનેટ હેઠળ આશરે 180 લિટર વધારાની સ્ટોરેજ સ્પેસ આપવામાં આવી છે, જે તેને વધુ વ્યવહારુ બનાવે છે.

કારની સુવિધાઓ અને આંતરિક ભાગ

સુવિધાઓ અને આંતરિક ભાગ પણ ખૂબ પ્રીમિયમ છે. તેમાં મોટી ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, એમ્બિયન્ટ લાઇટિંગ, વાયરલેસ ચાર્જિંગ, પ્રીમિયમ સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને ઘણી અદ્યતન ડ્રાઇવર સહાય સુવિધાઓ છે. કેટલાક પ્રકારોમાં LiDAR-આધારિત ઓટોમેટેડ ડ્રાઇવિંગ ટેકનોલોજી પણ હોઈ શકે છે, જે સ્માર્ટ ડ્રાઇવિંગના ભવિષ્યનો ભાગ છે.

આ SUV પાવર અને પ્રદર્શનની દ્રષ્ટિએ પણ ખૂબ મજબૂત છે. તેમાં નવી પેઢીની બ્લેડ બેટરી ટેકનોલોજી છે, જેને સુરક્ષિત, વધુ ટકાઉ અને ઉચ્ચ ઉર્જા ઘનતા માનવામાં આવે છે. ભારતની વાત કરીએ તો, કંપનીએ હજુ સુધી તેના લોન્ચ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.

એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે તે નજીકના ભવિષ્યમાં ભારતીય બજારમાં રજૂ કરવામાં આવશે, કારણ કે Atto 3 પહેલેથી જ ભારતમાં BYDની સૌથી લોકપ્રિય કારોમાંની એક છે. નવી BYD Atto 3 એક ઇલેક્ટ્રિક SUV છે જે લાંબી રેન્જ, અત્યંત ઝડપી ચાર્જિંગ, પૂરતી જગ્યા અને અદ્યતન ટેકનોલોજીનું ઉત્તમ સંયોજન પ્રદાન કરે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભવિષ્યમાં, ઇલેક્ટ્રિક વાહનો ફક્ત પર્યાવરણને અનુકૂળ જ નહીં પણ અત્યંત શક્તિશાળી અને અનુકૂળ પણ હશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

