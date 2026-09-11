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65 કિમી માઇલેજ, સ્પોર્ટી લુક, HEROએ લોન્ચ કર્યું આ બાઈક, જાણો

Hero Bike: હીરોએ 125cc સેગમેન્ટમાં તેની શક્તિશાળી બાઇક અપડેટ કરી છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ Hero Glamour X 125 વિશે. આ બાઇકમાં હવે સિંગલ-ચેનલ ABS અને ઇન્ટિગ્રેટેડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ગ્લેમર X આ સેગમેન્ટમાં આ સુવિધા ધરાવતી પહેલી બાઇક છે. ચાલો જાણીએ કે આ બાઇકમાં શું ખાસ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 11, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 08:05 PM IST
65 કિમી માઇલેજ, સ્પોર્ટી લુક, HEROએ લોન્ચ કર્યું આ બાઈક, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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