/65 કિમી માઇલેજ, સ્પોર્ટી લુક, HEROએ લોન્ચ કર્યું આ બાઈક, જાણો

Hero Bike: હીરો મોટોકોર્પે ભારતીય બજારમાં તેની લોકપ્રિય બાઇક, ગ્લેમર X 125ને અપડેટ કરી છે. કંપનીએ Hero Glamour X 125ને ABS સાથે લોન્ચ કરી છે. આ બાઇક હવે સિંગલ-ચેનલ ABS અને ઇન્ટિગ્રેટેડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ સાથે માર્કેટમાં આવી છે.
કંપનીનો દાવો કર્યો છે કે આ 125cc સેગમેન્ટમાં સિંગલ-ચેનલ ABS અને IBS સાથે આવનારી પહેલી બાઇક છે. નવી સુવિધા હાર્ડ બ્રેકિંગ દરમિયાન આગળના વ્હીલ્સને લોક થવાથી અટકાવે છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ બ્રેકિંગ પરફોર્મન્સ સારૂ બનાવવા માટે આગળ અને પાછળના બ્રેક્સને એટેચ કરે છે.
કિંમત શું છે?
હીરો મોટોકોર્પે ગ્લેમર X 125 ABS 1.01 લાખ રૂપિયાના એક્સ-શોરૂમ ભાવે લોન્ચ કરી છે. ડ્રમ બ્રેક્સ સાથે સ્ટાન્ડર્ડ ગ્લેમર Xની કિંમત 88,517 રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ, નવી દિલ્હી) છે. ગ્લેમર X પેનિક બ્રેક એલર્ટ અને હેઝાર્ડ લેમ્પ્સ જેવા ફીચર્સ સાથે આવે છે. આ સિવાય, બાઇકમાં અન્ય કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવ્યા નથી.
બાઇક વિશે શું ખાસ છે?
હીરો ગ્લેમર X 124.7cc સિંગલ-સિલિન્ડર એન્જિન દ્વારા ચાલે છે, જે 11.4 bhp પાવર અને 10.5 Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. બાઇક ત્રણ રાઇડિંગ મોડમાં આવે છે: ઇકો, રોડ અને પાવર. તેમાં ક્રુઝ કંટ્રોલ, સેગમેન્ટ-ફર્સ્ટ ફીચર પણ છે.
બાઇકમાં બ્લૂટૂથ કનેક્ટિવિટી સાથે TFT ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કન્સોલ છે. તે ટર્ન-બાય-ટર્ન નેવિગેશન, કોલ અને SMS એલર્ટ જેવી ફીચર્સ આપે છે. વધુમાં, સ્ક્રીન ગિયર શિફ્ટ એડવાઇઝરી, ખાલી થવાનું અંતર અને રીઅલ-ટાઇમ માઇલેજ ડિટેલ પણ આપે છે.
અન્ય સુવિધાઓમાં સંપૂર્ણ LED લાઇટિંગ, USB ટાઇપ-C ચાર્જિંગ પોર્ટ અને ડ્યુઅલ અંડર-સીટ મોબાઇલ સ્ટોરેજનો સમાવેશ થાય છે. ગ્લેમર X ABS ચાર કલર ઓપ્શનમાં મળે છે, જેમાં ગન મેટલ ગ્રે, મેટ એક્સિસ ગ્રે, બ્લેક પર્લ રેડ અને બ્લેક ટીલ બ્લુ. બાઇકનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે તે પ્રતિ લિટર 65 કિલોમીટરની માઇલેજ આપે છે.