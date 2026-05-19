/સિંગલ ચાર્જમાં 682 KM રેન્જ, આ છે ભારતની સૌથી વધુ ચાલતી ઈલેક્ટ્રિક કારો, જાણો વિગત

ભારતમાં ઈલેક્ટ્રિક ગાડીઓના વેચાણમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને હવે સરકાર પણ લોકોને પેટ્રોલ-ડીઝલની જગ્યાએ ઈલેક્ટ્રિક વાહનો અપનાવવા માટે કહી રહી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ તાજેતરમાં લોકોને EV અપનાવવાની અપીલ કરી છે. મોટા ભાગના લોકો ઈવી ખરીદવા સમયે સૌથી પહેલા તેને રેન્જ જુએ છે. આ કારણ છે કે હવે કાર નિર્માતા લાંબી રેન્જવાળી ઈલેક્ટ્રિક કાર લોન્ચ કરી રહ્યાં છે.
ભારતીય બજારમાં ઘણી એવી ઈલેક્ટ્રિક SUVs ઉપલબ્ધ છે, જે એકવાર ફુલ ચાર્જ થવા પર 500થી 680 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. તેનાથી લોકોની રસ્તામાં બેટરી ખતમ થવાની ચિંતા ઓછી થી રહી છે. પહેલા ઈવીને માત્ર શહેરની અંદર ચલાવવા માટે યોગ્ય માનવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે નવી તકનીક અને મોટી બેટરીઓને કારણે લોકો લાંબા અંતરની યાત્રા પણ આરામથી કરી શકે છે.
Mahindra BE 6
સૌથી વધુ રેન્જ આપનારી ઈલેક્ટ્રિક કારોમાં Mahindra BE 6 નું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. આ કાર મોટા 79kWh બેટરી પેકની સાથે લગભગ 682 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. તેમાં દમદાર મોટર આપવામાં આવી છે, જે શાનદાર પાવર અને ટોર્ક પેદા કરે છે. તેની કિંમત પણ પ્રીમિયમ SUV સેગમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખી નક્કી કરવામાં આવી છે. મહિન્દ્રાની આ ઈવીની કિંમત 18.90 લાખથી શરૂ થાય છે.
Mahindra XEV 9S
ત્યારબાદ બીજા નંબર પર Mahindra XEV 9S નું નામ આવે છે, જેની રેન્જ આશરે 679 કિલોમીટર જણાવવામાં આવી છે. તેમાં ઘણા મોડર્ન ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે અને તે અલગ-અલગ બેટરી વિકલ્પની સાથે ઉપલબ્ધ છે. કંપનીએ તેને ખાસ કરી તેવા લોકો માટે બનાવી છે, જે લાંબી રેન્જની સાથે લક્ઝરી અને ટેક્નોલોજી પણ ઈચ્છે છે.
Tata Harrier EV
આ સિવાય Tata Harrier EV પણ ભારતની પોપુલર ઈલેક્ટ્રિક એસયુવીમાં સામેલ થઈ ચુકી છે. તેમાં રિયલ વ્હીલ ડ્રાઇવ અને ઓલ વ્હીલ ડ્રાઇવ બંને વિકલ્પ મળે છે. મોટી બેટરી સાથે તે આશરે 627 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. તેનું પરફોર્મંસ પણ દમદાર છે અને તે થોડી સેકેન્ડમાં ઝડપી ગતિ પકડી લે છે.
Maruti Suzuki e-Vitara
મારૂતિ સુઝુકી પણ હવે ઈવી બજારમાં ઝડપથી આગળ વધી રહી છે. કંપનીની પ્રથમ ઈલેક્ટ્રિક SUV Maruti Suzuki e-Vitara માં આધુનિક LFP બેટરી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર એકવાર ચાર્જ કરવા પર લગભગ 543 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચને કારણે આ કાર મિડલ ક્લાસ પરિવારો માટે આકર્ષક વિકલ્પ બની શકે છે.