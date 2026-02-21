પહેલી વાર કાર ખરીદનારાઓ માટે 7 સૌથી શાનદાર વિકલ્પ, કિંમત ₹4.70 લાખથી શરૂ, માઇલેજ 35Km
જો તમે પ્રથમવાર કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો ભારતીય બજારમાં અનેક કાર ઉપલબ્ધ છે. આ કાર તમારા બજેટ, ડિઝાઇન, સીટિંગ, એન્જિન જેવા ઘણા અલગ-અલગ સેગમેન્ટમાં આવે છે. આ લિસ્ટમાં દેશની નંબર-1 કાર કંપની મારૂતિ સુઝુકીથી લઈને હ્યુન્ડઈ, ટાટા મોટર્સ, કિઆ, મહિન્દ્રા જેવી કંપનીઓના ઘણા મોડલ સામેલ છે.
શું તમે પણ નવી કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો? ભારતીય બજારમાં વિવિધ કંપનીઓની અનેક કાર ઉપલબ્ધ છે. તમે તમારા બજેટ પ્રમાણે કારની પસંદગી કરી શકો છો. આજે અમે તમને એવી સાત કાર વિશે જણાવીશું, જે ઓછા બજેટમાં આવે છે અને શાનદાર ફીચર્સ મળે છે. આ કાર પોતાની શાનદાર માઇલેજ માટે પણ જાણીતી છે. તમે આ સાત કારમાંથી કોઈ પસંદ કરી શકો છો.
1. મારૂતિ સુઝુકી વેગનઆર/સેલેરિયો
કિંમત 4.70 લાખથી 6.84 લાખ રૂપિયા સુધી
જો તમે ઓછી ઓનરશિપ સ્ટ્રેસ ઈચ્છો છો તો આ મારૂતિ હેચબેક તમારા માટે યોગ્ય છે. તે ચલાવવામાં સરળ છે અને માઇલેજ સારી આપે છે. પ્રથમ કાર ખરીદનારા લોકો મારૂતિ પર વિશ્વાસ કરે છે. તેના પાર્ટ્સ સસ્તા મળે છે, રીસેલ વેલ્યુ સારી છે અને મેન્ટેનન્સ સરળ છે. વેગનઆર વધુ હેડરૂમ અને સ્પેસ આપે છે, જ્યારે સેલેરિયો વધુ કોમ્પેક્ટ લાગે છે. આ તે વાત પર નિર્ભર કરે છે કે તમને શું પસંદ છે. આ સીએનજીમાં મળે છે. તેની માઇલેજ 35 કિલોમીટર સુધી છે.
2. હ્યુન્ડઈ ગ્રાન્ડ i10 નિઓસ
કિંમતઃ 5.55 લાખથી 7.92 લાખ સુધી
હ્યુન્ડાઈ ગ્રાન્ડ i10 નિઓસ તે લોકો માટે છે જે પ્રથમવાર કાર ખરીદી રહ્યાં છે અને વેગનઆર કે સેલેરિયો જેવી બેઝિક એન્ટ્રી-લેવલ હેચબેકથી વધુ પ્રીમિયમ ફીલ ઈચ્છે છે. 1.2 લીટર એન્જિન સ્મૂધ છે, રાઇડ ક્વોલિટી આરામદાયક છે અને કેબિનમાં સારૂ ફિનિશ મળે છે. ટચસ્ક્રીન, ડિજિટલ ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને કન્વીનિયન્સ ટેક જેવા ફીચર્સ તેને મોડર્ન અને ઉપયોગમાં સરળ બનાવે છે. આ એક સારી પ્રથમ કાર છે જે રિફાઇન્ડ લાગે છે અને તેમાં સારી સ્ટોરેજ સ્પેસ પણ છે.
3. ટાટા પંચ
કિંમત 5.59 લાખથી 10.54 લાખ સુધી
તમારા માટે સેફ્ટી અને સોલિડ, કોન્ફિડેન્ટ ફીલ મહત્વ રાખે છે તો ટાટા પંચ સારી છે. આ કારને 5-સ્ટાર સેફ્ટી રેટિંગ મળ્યું છે, જે નવા ડ્રાઇવરોના મનને શાંતિ આપે છે. તેની કોમ્પેક્ટ ફુટપ્રિન્ટ ટ્રાફિકમાં ચલાવવી સરળ અને ટૂંકી જગ્યામાં પાર્ક કરવી સરળ બનાવે છે. જ્યારે સીધા બેસવાની પોઝીશન સારી વિઝિબિલિટી આપે છે. ટ્રાફિકમાં તેને ચલાવવી સરળ છે અને કેબિનમાં એટલા ફીચર્સ છે કે તે મોડર્ન લાગે છે. ટર્બો પેટ્રોલ ઓપ્શન હોવાથી હાઈવે પર ડ્રાઇવિંગ પહેલાથી વધુ આરામદાયક થઈ જાય છે.
4. નિસાન મેગ્નાઇટ
કિંમત 5.62 લાખથી 10.76 લાખ સુધી
મેગ્નાઇટ ઓછી કિંમતમાં ઘણું આપે છે. તે તમને કોમ્પેક્ટ SUV સ્ટાઇલિંગ, સારી જગ્યા અને બજેટમાં સારા ફીચર આપે છે. આ કાર ચલાવવી સરળ છે અને દરરોજ અપડાઉન માટે એકદમ પરફેક્ટ છે. જો તમે વેલ્યુ ફોર મનીને પ્રાથમિકતા આપો છો તો મેગ્નાઇટ એક મજબૂત દાવેદાર છે.
5. હોન્ડા અમેઝ
કિંમત 7.48 લાખથી 10 લાખ સુધી
જો તમને સેડાન પસંદ છે અને તમે એવી કાર ઈચ્છો છો જેને ચલાવવી અને મેન્ટેન કરવી સરળ હોય તો અમેઝ પ્રથમ કાર તરીકે સારી છે. તે રસ્તા પર આરામદાયક, રિફાઇન્ડ અને પ્રેડિક્ટેબલ છે, જે નવા ડ્રાઇવરોનો આત્મવિશ્વાસ બનાવવામાં મદદ કરે છે. ડેલીના ટ્રાફિકમાં તેનું એન્જિન અને ગિયરબોક્સ સરળ લાગે છે, અને શહેરના રસ્તાઓ પર રાઇડ ક્વોલિટી આરામદાયક છે. કેબિનમાં આગળ અને પાછળ બેસવા માટે સારી જગ્યા છે અને કંટ્રોલ સીધા છે, જેથી નવા ડ્રાઇવરોને જલ્દી સેટ થવામાં મદદ મળે છે.
6. MG કોમેટ
કિંમત 7.50 લાખથી 9.97 લાખ રૂપિયા સુધી
તમે મોટા ભાગે શહેરમાં ગાડી ચલાવો છો તો MG કોમેટ પ્રથમ કાર તરીકે યોગ્ય છે. તે નાની છે, પાર્ક કરવામાં સરળ છે અને તેનું સ્ટીયરિંગ હળવું છે, જેનાથી ટ્રાફિકમાં ચિંતા રહેતી નથી. તેની કેબિન સાઇઝ મોડર્ન અને મોટી લાગે છે અને ખુબ ટાઇટ ટર્નિંગ રેડિયસને કારણે તેને સાંકળી ગલીઓમાં ચલાવવી સરળ છે. કોમેટની ઇલેક્ટ્રિક મોટર અને બેટરી શહેરમાં સારી એવરેજ અને ઓછી રનિંગ કોસ્ટ આપે છે. પરંતુ DC ફાસ્ટ ચાર્જિંગની કમી અને હાઈવે પર ઓછી ચલાવવાનો મતલબ છે કે તે શહેરમાં ઉપયોગ માટે સૌથી સારી છે.
7. સ્કોડા કાઇલક
કિંમત 7.59 લાખથી 12.99 લાખ સુધી
જો તમને ડ્રાઇવિંગ પસંદ છે અને તમે એક એવી કોમ્પેક્ટ એસયુવી ઈચ્છો છો જો રસ્તા પર શાનદાર લાગે, તો સ્કોડા કાઇકલ તમારા માટે બેસ્ટ છે. તેમાં એક જબરદસ્ત 1.0 લીટર 3 સિલિન્ડર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન મળે છે અને તેમાં હળવું સ્ટીયરિંગ અને સારા હેન્ડલિંગ છે, જે શહેર અને હાઈવે બંને જગ્યાએ ચલાવવા માટે યોગ્ય છે. કેબિન મજબૂતીથી બનેવી છે અને પોતાના ક્લાસ પ્રમાણે સારી રીતે તૈયાર છે. તે સેફ્ટીમાં પણ સારી છે. પરંતુ રિફાઇનમેન્ટ અને પાછળની સીટની જગ્યા ક્લાસમાં સૌથી સારી નથી, તેથી પ્રથમવાર કાર ખરીદવા માટે સૌથી સારી છે, જે આરામથી વધુ કાર ચલાવવાને મહત્વ આપે છે.
