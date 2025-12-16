સ્કોર્પિયોને પછાડી આ 7 સીટર કાર બની નંબર-1, કિંમત છે માત્ર 8.80 લાખ રૂપિયા
7 Seater Cars in India : ભારતીય ગ્રાહકોમાં 7-સીટર કારની માંગ સતત વધી રહી છે. ગયા મહિને નવેમ્બર 2025માં મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાએ ફરી એકવાર આ સેગમેન્ટમાં વેચાણમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે.
7 Seater Cars in India: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય ગ્રાહકોમાં 7-સીટર કારની માંગમાં સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. નવેમ્બર 2025માં આ સેગમેન્ટમાં વેચાણ સતત ઊંચું રહ્યું હતું, જેમાં મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગા ફરી એકવાર ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું. ગયા મહિને મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાને કુલ 16,197 નવા ખરીદદારો મળ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે વેચાણમાં 7%નો વધારો દર્શાવે છે.
આટલી છે કિંમત
બરાબર એક વર્ષ પહેલા નવેમ્બર 2024માં મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાના 15,150 ગ્રાહકો હતા. ભારતીય બજારમાં મારુતિ એર્ટિગાની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 8.80 લાખથી શરૂ થાય છે. આ કાર પેટ્રોલ પર 20 કિમી/કલાકથી વધુ અને CNG પર 26 કિમી/કલાકની માઇલેજ આપે છે.
નવેમ્બર 2025માં ટોપ-5 7-સીટર કારના વેચાણ વિશે વાત કરીએ તો, સૌથી વધુ મારુતિ સુઝુકી એર્ટિગાએ 16,197 યુનિટ વેચ્યા છે, તો બીજા નંબરે
15,616 યુનિટ સાથે મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો છે, તો ત્રીજા નંબરે પણ મહિન્દ્રાની બોલેરો છે, જેના 10,621 યુનિટ વેચાયા છે. જ્યારે ચોથા નંબરે 9,295 યુનિટ સાથે ટોયોટા ઇનોવા છે અને પાંચમા નંબરે કિયા કેરેન્સ છે, જેના 9,530 યુનિટ વેચાયા છે.
મહિન્દ્રા બોલેરોનું વેચાણ 49% વધ્યું
વેચાણની આ યાદીમાં મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયો બીજા સ્થાને રહી. આ સમયગાળા દરમિયાન મહિન્દ્રા સ્કોર્પિયોએ કુલ 15,616યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 23% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. આ ઉપરાંત મહિન્દ્રા બોલેરો વેચાણની આ યાદીમાં ત્રીજા સ્થાને રહી. આ સમયગાળા દરમિયાન મહિન્દ્રા બોલેરોએ કુલ 10,521 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 49% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે.
ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર સાતમા ક્રમે રહી
બીજી તરફ કિયા કેરેન્સ વેચાણમાં પાંચમા ક્રમે રહી. જે વાર્ષિક ધોરણે 15% વૃદ્ધિ દર્શાવે છે. મહિન્દ્રા XUV 700 વેચાણમાં છઠ્ઠા ક્રમે રહી, આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 6,176 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 32% ઘટાડો દર્શાવે છે. તો ટોયોટા ફોર્ચ્યુનર વેચાણમાં સાતમા ક્રમે રહી, આ સમયગાળા દરમિયાન 2,676 યુનિટ વેચ્યા, જે વાર્ષિક ધોરણે 7% ઘટાડો દર્શાવે છે.
