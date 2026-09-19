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મહિન્દ્રાની મોટી સરપ્રાઇઝ, 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ કરી નવી SUV, જાણો

Mahindra New SUV: મહિન્દ્રાએ શુક્રવારે તેની નાની SUVના નવા વેરિયન્ટ્સ લોન્ચ કર્યા. કંપનીએ મહિન્દ્રા XUV3XOના RevX Edge અને Edge (O) વેરિયન્ટ્સ લોન્ચ કર્યા છે. આ વેરિયન્ટ્સ ગ્રાહકોને ઓછી કિંમતે વધુ સુવિધાઓનો વિકલ્પ આપે છે. વધુમાં, કંપનીએ RevX લાઇનઅપમાં ડીઝલ એન્જિન પણ ઉમેર્યું છે. ચાલો વિગતે જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 19, 2026, 07:34 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:34 PM IST
મહિન્દ્રાની મોટી સરપ્રાઇઝ, 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ કરી નવી SUV, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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