/મહિન્દ્રાની મોટી સરપ્રાઇઝ, 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં લોન્ચ કરી નવી SUV, જાણો

Mahindra New SUV: મહિન્દ્રાએ તેની કોમ્પેક્ટ SUV, મહિન્દ્રા XUV3XOનો વિસ્તાર કર્યો છે. RevX Edge વેરિયન્ટ્સ હાઈ ટ્રીમ લેવલથી સુવિધાઓ આપે છે, જેનાથી ગ્રાહકો પોસાય તેવા ભાવે વધુ સુવિધાઓ ધરાવતી વેરિયન્ટ્સ પસંદ કરી શકે છે. કંપનીએ RevX રેન્જમાં પાવરટ્રેન લાઇનઅપનો પણ વધારે કરી છે.
આ વેરિયન્ટ્સ હવે 1.2-લિટર પેટ્રોલ ઓટોમેટિક અને ડીઝલ એન્જિન સાથે મળશે. એકંદરે, આ વિકલ્પ ગ્રાહકોને બહુવિધ વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે, જે પોસાય તેવા ભાવે વધુ સુવિધાઓ આપે છે. ચાલો મહિન્દ્રા XUV3XO RevX રેન્જના હાઇલાઇટ્સ વિશે જાણીએ.
કિંમત શું છે?
મહિન્દ્રાએ પેટ્રોલ-મેન્યુઅલ વેરિયન્ટ્સ માટે XUV 3XO RevX Edge 9.39 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતની કિંમતે લોન્ચ કરી છે. પેટ્રોલ-ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટની કિંમત 10.59 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે, જ્યારે ડીઝલ મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટની કિંમત 10.59 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) છે.
આ કારમાં શું ખાસ છે?
નવી 3XO RevX Edge અને RevX Edge (O) અગાઉ લોન્ચ થયેલા RevX M અને RevX M (O) ટ્રીમ્સ કરતાં ઉપર લોન્ચ કરવામાં આવી છે. એકંદરે, RevX Edge ટ્રીમ કારના લાઇનઅપની વચ્ચે બેસે છે. આ કાર હવે કુલ 11 ટ્રીમ્સમાં આવે છે, જેમાં MX1, MX2, RevX M, RevX M (O), RevX Edge, RevX Edge (O), AX5, RevX A, AX5L, AX7, અને AX7Lનો સમાવેશ થાય છે.
નીચલા વેરિઅન્ટની તુલનામાં, RevX Edge વાયરલેસ Apple CarPlay અને Android Auto સાથે મોટી 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે આવે છે. આ વેરિઅન્ટ રીઅરવ્યુ કેમેરા, ટાઇપ-C USB પોર્ટ અને ક્રુઝ કંટ્રોલ સાથે પણ આવે છે. RevX Edge (O)માં પેનોરેમિક સનરૂફ, રૂફ રેલ્સ, ઇલેક્ટ્રિકલી ફોલ્ડેબલ ORVM, ઓટો હેડલેમ્પ્સ અને વાઇપર્સ અને રિમોટ એન્ટ્રી સાથે પુશ-બટન સ્ટાર્ટ પણ છે.
ગયા વર્ષે, આ કાર 111 hp 1.2-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને 131 hp 1.2-લિટર TGDI ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. મહિન્દ્રાએ હવે RevX ટ્રીમમાં ડીઝલ એન્જિન ઉમેર્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકોને 117 hp 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન મળશે. જોકે, 131 hp TGDI ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન હવે ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં.