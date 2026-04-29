હોમTechnologyનવી કાર ખરીદવી હોય તો સારા સમાચાર, ટાટાના મોડલ પર મળશે 3.50 લાખ સુધીનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

નવી કાર ખરીદવી હોય તો સારા સમાચાર, ટાટાના મોડલ પર મળશે 3.50 લાખ સુધીનું બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ

ટાટા મોટર્સે એપ્રિલમાં પોતાની કારો પર શાનદાર ઓફર રજૂ કરી છે. જેમાં ગ્રાહક વિવિધ મોડલની ખરીદી પર 3.50 લાખ સુધીની બચત કરી શકે છે. આ છૂટ ઈવી અને પેટ્રોલ-ડીઝલ મોડલ્સ પર આપવામાં આવી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 29, 2026, 02:57 PM IST
  • ટાટાની વિવિધ કાર પર બમ્પર ડિસ્કાઉન્ટ જાહેર
  • ગ્રાહકોને મળશે 3.50 લાખ સુધીની છૂટ
  • ટાટા પંચ ઈવી પર સૌથી વધુ ડિસ્કાઉન્ટ

જો તમે આ સમયે નવી કાર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો ટાટા મોટર્સ તમારા માટે શાનદાર તક લાવી છે. એપ્રિલમાં કંપનીએ પોતાના પેસેન્જર વ્હીકલ્સ પર જબરદસ્ત ઓફર રજૂ કરી છે, જેમાં કુલ મળી 3.50 લાખ સુધીની બચત કરી શકાય છે. આ છૂટ અલગ-અલગ મોડલ્સ અને વેરિએન્ટ પર લાગૂ છે, જે હેઠળ ગ્રાહકોને ફાયદો મળવાનો છે.

પ્રીમિયમ ઈલેક્ટ્રિક SUV
ખાસકરી કંપનીએ ઈલેક્ટ્રિક સેગમેન્ટમાં જોરદાર ઓફર કાઢી છે. જો તમે એક પ્રીમિયમ ઈલેક્ટ્રિક એસયુવી ખરીદવા ઈચ્છો છો તો Tata Curvv.ev આ સમયે ફાયદાકારક ડીલ સાથે આવે છે. આ મોડલ પર 3.50 લાખ સુધીનો લાભ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં ગ્રાહક ઓફર, એક્સચેન્જ બોનસ અને ગ્રીન બોનસ જેવા ઘણા ફાયદા સામેલ છે. તેની એક્સ-શોરૂમ કિંમત 17.49 લાખથી 22.24 લાખ વચ્ચે છે. બેટરી ઓપ્શનની વાત કરીએ તો તેમાં 45kWh અને 55kWh બે વિકલ્પ મળે છે, જ્યાં મોટી બેટરીની સાથે 400થી 425 કિમી સુધીની ડ્રાઇવિંગ રેન્જનો દાવો કરવામાં આવે છે.

પેટ્રોલ અને ડીઝલ ગાડીઓ પર છૂટ
માત્ર ઈલેક્ટ્રિક જ નહીં, કંપનીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલ ગાડીઓ પર પણ આકર્ષક છૂટ આપી છે. Tata Punch, Tata Nexon, Tata Harrier, Tata Safari અને Tata Curvv જેવા લોકપ્રિય મોડલ્સ પર શાનદાર ડીલ્સ મળી રહી છે. ખાસ કરી કર્વના પેટ્રોલ અને ડીઝલ વેરિએન્ટ પર 55000 સુધીનો ફાયદો આપવામાં આવી રહ્યો છે, જે તેને સ્ટાઇલ અને પરફોર્મંસ ઈચ્છનાર માટે આકર્ષક વિકલ્પ બનાવે છે.

એક્સચેન્જ, લોયલ્ટી બોનસ પણ સામેલ
એન્જિન વિકલ્પોની વાત કરીએ તો કર્વમાં 1.2 લીટર ટર્બો પેટ્રોલ, 1.2 લીટર GDI પેટ્રોલ અને 1.5-લીટર ડીઝલ ઓપ્શન મળે છે, જેનાથી ગ્રાહકોને પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે પસંદગી કરવાની સુવિધા મળે છે. આ સિવાય ટાટા પંચ ઈવી, ટાટા નેક્સોન ઈવી અને ટાટા હેરિયર ઈવી પર પણ સારી ઓફર આપવામાં આવી રહી છે. આ ડીલ્સને આકર્ષક બનાવવા માટે કંપની એક્સચેન્જ બોનસ, સ્ક્રેપેઝ લાભ અને લોયલ્ટી બોનસ જેવા વધારાના ફાયદા આપી  રહી  છે. એટલે કે જો તમે તમારી જૂની કાર બદલો છો કે ટાટાના ગ્રાહક છો તો તમને વધુ બચતની તક મળી શકે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

