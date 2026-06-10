/સાવધાન ! અજાણ્યા નંબરથી આવ્યો ફોન, હેલ્લો બોલતા જ કપાઈ જાય છે કોલ ? માર્કેટમાં આવ્યો નવો સ્કેમ

Silent Call Scam: આજકાલ ઘણા લોકોને વારંવાર અજાણ્યા નંબરો પરથી કોલ આવે છે. તેઓ કોલ ઉપાડે છે અને હેલો કહે છે કે તરત જ કોલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. આ વાસ્તવમાં એક સાયલન્ટ કોલ કૌભાંડ છે, જેના વિશે માહિતી ગૃહ મંત્રાલય હેઠળની એજન્સી I4Cના સાયબર દોસ્ત દ્વારા પોસ્ટ કરવામાં આવી હતી.
સાયલન્ટ કોલ કૌભાંડ હેઠળ, સ્કેમર્સના એક જૂથ કયા નંબરો એક્ટિવ છે તેનું ચેકિંગ કરે છે. વ્યક્તિ કોલ આવે છે અને હેલો કહે છે કે તરત જ કોલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. આ એક ઓટોમેટેડ સિસ્ટમ છે.
સાયબર દોસ્તે અહેવાલ આપ્યો છે કે આ પછી, તમને સાયબર સ્કેમ કોલમાં વધારો થઈ શકે છે, જે તમને ડિજિટલી અરેસ્ટ કરવાનો પ્રયાસ પણ કરી શકે છે. પોસ્ટ રાષ્ટ્રીય સાયબર પોર્ટલ પર ફરિયાદ નોંધાવવાનું સૂચન કરે છે.
વારંવાર આવતા અજાણ્યા કોલથી સાવધાન રહો
અજાણ્યા નંબરો પરથી વારંવાર આવતા કોલ બ્લોક કરવા જોઈએ. પછી, શંકાસ્પદ નંબરની જાણ રાષ્ટ્રીય સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલને કરો. સાયબર ક્રાઈમ પોર્ટલ પર ચેક અને રિપોર્ટ વિભાગમાં જઈને રિપોર્ટ કરો.
સાયબર દોસ્તની પોસ્ટ
If you are receiving silent calls from unknown numbers, do not ignore them. pic.twitter.com/PHzBXNnbJR
— CyberDost I4C (@Cyberdost) June 8, 2026
સાયલન્ટ કોલ સ્કેમ્સથી કેવી રીતે બચવું?
સાયલન્ટ કોલ સ્કેમ્સને રોકવા માટે, જો તમને કોઈ ચોક્કસ નંબર પરથી વારંવાર કોલ આવે તો કોઈપણ શંકાસ્પદ નંબરને બ્લોક કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.
જો હેલો કહ્યા પછી કોલ ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય, તો તમારે પાછા કોલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.
ટેલિકોમ કંપનીઓ હવે અજાણ્યા નંબરો પરથી આવતા કોલ પર સ્પામ માહિતી પૂરી પાડે છે. આવા કોલ ટાળવા જોઈએ.
સાયબર સ્કેમર્સથી સાવધાન રહો
સાયબર સ્કેમર્સ લોકોને નિશાન બનાવવા માટે વિવિધ પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેથી, તમારે હંમેશા સાયબર સ્કેમર્સથી સાવધાન રહેવું જોઈએ. અજાણ્યા નંબરો પરથી આવતા કોલ, મેસેજ અને લિંક્સ ઓપન કરવાનું ટાળો. સાયબર સ્કેમર્સ તમારી વ્યક્તિગત વિગતો ચોરી શકે છે અથવા તમારા બેંક એકાઉન્ટને ખાલી કરી શકે છે.