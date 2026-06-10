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સાવધાન ! અજાણ્યા નંબરથી આવ્યો ફોન, હેલ્લો બોલતા જ કપાઈ જાય છે કોલ ? માર્કેટમાં આવ્યો નવો સ્કેમ

Silent Call Scam: અજાણ્યા નંબર પરથી કોલ આવે છે, અને તમે હેલો કહો છો કે તરત જ તે અચાનક ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાય છે. આ મૂળભૂત રીતે એક સ્કેમ છે, જ્યાં સ્કેમર્સનું એક ગ્રુપ ફોન નંબર એક્ટિવ છે કે નહીં તે તપાસે છે. ગૃહ મંત્રાલય હેઠળની એક એજન્સીએ સલાહ આપી છે કે આવા કોલની જાણ કરવી જોઈએ. અમે એ પણ વિગતવાર સમજાવીશું કે લોકોએ કેવી રીતે સાવધાન રહેવું જોઈએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 10, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:08 PM IST
સાવધાન ! અજાણ્યા નંબરથી આવ્યો ફોન, હેલ્લો બોલતા જ કપાઈ જાય છે કોલ ? માર્કેટમાં આવ્યો નવો સ્કેમ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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