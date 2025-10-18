આનંદો! આ આઇફોન પર મળી રહી છે 33,000થી વધુની છૂટ, જલ્દી કરો, ડીલ હાથમાંથી નીકળી ન જાય
Iphone 15 Best Deal: ઓછા બજેટમાં જો તમે નવો આઇફોન ખરીદવા માંગો છો, તો આઇફોન 15 એક સારો વિકલ્પ હોઈ શકે છે. એમેઝોન પર આઇફોન 15 કુલ ₹33,000 થી વધુની છૂટ સાથે લિસ્ટેડ છે.
Iphone 15 Best Deal: જો તમે ઓછા બજેટમાં નવો આઇફોન ખરીદવા માંગો છો, તો તમારા માટે એક શાનદાર તક છે. 2023માં લૉન્ચ થયેલો આઇફોન 15 આ સમયે ભારે છૂટ સાથે ઉપલબ્ધ છે. આ આઇફોનને લૉન્ચ થયાને ભલે બે વર્ષ થઈ ગયા હોય, પરંતુ તેનો શાનદાર લૂક અને દમદાર ફીચર્સ આજે પણ યુઝર્સને આકર્ષે છે. iOS 26 માટે સુસંગત (Compatible) આ આઇફોનને અપડેટ કરીને Appleના લેટેસ્ટ ફીચર્સનો લાભ લઈ શકાય છે. હાલમાં આ આઇફોન લગભગ ₹33,000 ની છૂટ સાથે વેચાઈ રહ્યો છે. આવો, તેના ફીચર્સ અને ડીલ વિશે વિગતવાર જાણીએ.
સૌથી પહેલા જાણો તેના દમદાર ફીચર્સ
આ આઇફોન 15 માં 6.1 ઇંચની ડિસ્પ્લે અને Appleનો A16 Bionic પ્રોસેસર આપવામાં આવ્યો છે. તે ફોન 6GB રેમ સાથે આવે છે. તેના રિયરમાં 48MP+12MP નો ડ્યુઅલ કેમેરા સેટઅપ અને ફ્રન્ટમાં 12MP નો લેન્સ મળે છે. ડસ્ટ અને વોટર પ્રોટેક્શન માટે તેને IP68 રેટિંગ મળેલું છે. વાયરલેસ ચાર્જિંગ સપોર્ટ સાથે આવતા આ આઇફોનને પ્રીમિયમ લૂક આપવામાં આવ્યો છે. આ આઇફોન બ્લેક, બ્લુ, ગ્રીન, યેલો અને પિંક કલર ઓપ્શનમાં લૉન્ચ થયો હતો.
ફોન પર મળી રહી છે બમ્પર છૂટ
આ ફોનને શરૂઆતમાં ₹79,900 ની કિંમત સાથે લૉન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. એક વર્ષ પછી તેની કિંમત ઘટીને ₹69,900 થઈ ગઈ હતી. હવે એમેઝોન પર તે 47,999 માં લિસ્ટેડ છે. આ રીતે જોવામાં આવે તો આ ફોન તેની અસલી કિંમત કરતાં લગભગ ₹32,000 ઓછી કિંમતે ઉપલબ્ધ છે. માત્ર આટલું જ નહીં, એમેઝોન પે, ICICI ક્રેડિટ કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવા પર આ આઇફોન પર 1450 નું કેશબેક પણ મળશે. આ રીતે Appleના આ મોડેલ પર તમે 33,000 થી વધુની છૂટ મેળવી શકો છો. જો તમારી પાસે એમેઝોન પે ક્રેડિટ કાર્ડ નથી, તો તમે બીજા ઓફર્સનો લાભ પણ લઈ શકો છો.
