ક્યારેય નથી જોઈ આવી ટેકનોલોજી! લોલીપોપમાં સોંગ, ભવિષ્ય બતાવશે અરીસો; આ ગેજેટ્સ જોઈને દંગ રહી જશો
CES 2026 માં ટેકનોલોજીએ આશ્ચર્યની તમામ હદો વટાવી દીધી છે. અહીં સંગીત સંભળાવતી લોલીપોપ, માત્ર 20 સેકન્ડમાં દાંત સાફ કરી શ્વાસ દ્વારા સ્વાસ્થ્યની જાણકારી આપતું બ્રશ અને ચહેરાને સ્કેન કરી ઉંમરનો અંદાજ લગાવતો સ્માર્ટ મિરર રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.
Consumer Electronics Show 2026: આ વર્ષે CES માં ટેકનોલોજી માત્ર સ્માર્ટ જ નહીં, પણ હેરાન કરી દે તેવી જોવા મળી છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના દમ પર એવા ઉત્પાદનો સામે આવ્યા છે, જે રોજિંદી વસ્તુઓને બિલકુલ નવા અંદાજમાં રજૂ કરે છે. ક્યાંક લોલીપોપ ખાતા-ખાતા મ્યુઝિક સાંભળવાનો દાવો છે, તો ક્યાંક 20 સેકન્ડમાં દાંત સાફ કરતું બ્રશ તમારા સ્વાસ્થ્યના સંકેતો પકડી લે છે. એટલું જ નહીં, એક એવો સ્માર્ટ મિરર પણ રજૂ કરાયો છે જે ચહેરો જોઈને તમારી ભવિષ્યની ઉંમર અને હેલ્થનો અંદાજ લગાવે છે. ચાલો CES 2026 માં રજૂ કરાયેલા આ સૌથી રસપ્રદ અને અનોખા ઉત્પાદનો વિશે જાણીએ.
CES 2026 ના અનોખા ગેજેટ્સ
1. Lollipop Star - ખાતા-ખાતા સાંભળો મ્યુઝિક
CES 2026 માં Lava Tech Brands નું Lollipop Star લોકો માટે સૌથી મોટું આકર્ષણ બન્યું છે. આ કોઈ સામાન્ય કેન્ડી નથી, પરંતુ તેને ખાતી વખતે સંગીત સાંભળવાનો અનુભવ આપવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, તેમાં બોન ઇન્ડક્શન (Bone Induction) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી લોલીપોપને પાછળના દાંત વડે સ્પર્શ કરતા જ મ્યુઝિક સંભળાય છે. તેની કિંમત લગભગ 8.99 ડોલર (આશરે 810 રૂપિયા) રાખવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે દરેક ફ્લેવર સાથે અલગ મ્યુઝિક સ્ટાઇલ જોડાયેલી છે, જેમ કે પીચ ફ્લેવરમાં 'Ice Spice' અને બ્લૂબેરી ફ્લેવરમાં 'Akon' ના બીટ્સ સાંભળવા મળે છે.
2. Y-Brush - 20 સેકન્ડમાં સફાઈ અને સ્વાસ્થ્યની તપાસ
Y-Brush નામનું આ સ્માર્ટ ટૂથબ્રશ પણ ખૂબ ચર્ચામાં રહ્યું છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે માત્ર 20 સેકન્ડમાં આખા દાંત સાફ કરી દે છે. પરંતુ તેની સૌથી મોટી વિશેષતા સફાઈ નહીં, પણ સ્વાસ્થ્યનું વિશ્લેષણ છે. તેમાં લાગેલા સેન્સર્સ શ્વાસનું વિશ્લેષણ કરે છે અને પેઢાની બીમારી, ડાયાબિટીસ અથવા લિવર સંબંધિત સમસ્યાઓના સંકેતો પકડી શકે છે. જોકે, કંપની સ્પષ્ટતા કરે છે કે તે બીમારીનું નિદાન નથી કરતું, પરંતુ યુઝરને સંકેત આપે છે કે ડોક્ટરની સલાહ લેવી જરૂરી છે.
Longevity Mirror - અરીસો જે ઉંમર અને સ્વાસ્થ્યનો હિસાબ આપશે
NuraLogix નો Longevity Mirror દેખાવમાં એક લક્ઝરી બાથરૂમ મિરર જેવો લાગે છે, પરંતુ તેના દાવા તેને અલગ પાડે છે. આશરે 900 ડોલર (લગભગ 81 હજાર રૂપિયા) ની કિંમત ધરાવતો આ સ્માર્ટ મિરર માત્ર 30 સેકન્ડમાં ચહેરાના બ્લડ ફ્લોને સ્કેન કરે છે. ત્યારબાદ AI ની મદદથી એક "Longevity Index" તૈયાર કરવામાં આવે છે. કંપનીના મતે, આનાથી હૃદયનું સ્વાસ્થ્ય, મેટાબોલિઝમ, માનસિક તણાવ અને આગામી 20 વર્ષ સુધીની બોડી એજ (શારીરિક ઉંમર) નો અંદાજ લગાવી શકાય છે.
CES 2026 એ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે આવનારા સમયમાં AI આપણા જીવનના નાનામાં નાના પાસાઓ સાથે ઊંડાણપૂર્વક જોડાવાનું છે. આ પ્રોડક્ટ્સ ટેકનોલોજીની નવી દિશાની ઝલક આપે છે, જ્યાં સુવિધાની સાથે સ્વાસ્થ્ય અને અનુભવ પર પણ પૂરો ફોકસ છે.
