Aadhaar Card Check: એક સ્કેનથી જાણી શકાશે આધાર કાર્ડ અસલી છે કે નકલી, આવી ગઈ નવી સરકારી એપ
Aadhaar Card Check: આધાર કાર્ડ અસલી છે કે નકલી છે કે નહીં તે ચેક કરવું ખૂબ જ સરળ છે. UIDAI એ એક નવી આધાર એપ લોન્ચ કરી છે, જે આધાર નંબરને પ્રમાણિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. કોઈપણ આ એપ ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે. આ મોબાઇલ એપ અનેક સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.
Aadhaar Card Check: આજે બધા ભારતીયો માટે આધાર કાર્ડ એક મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. તે તમને સરકારી લાભો મેળવવા અને ઓળખના પુરાવા તરીકે પણ સેવા આપવા દે છે.
ઘણા લોકો લોકોને છેતરવા માટે નકલી આધાર કાર્ડ બનાવે છે અથવા મેળવે છે. આ છેતરપિંડી કરનારાઓ નોકર, લોન લેનારા અથવા ભાડૂઆત પણ હોઈ શકે છે. આ છેતરપિંડીથી નિર્દોષ લોકોને બચાવવા માટે, એક નવી એપ લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જે આધાર કાર્ડને પ્રમાણિત કરવાનું સરળ બનાવે છે.
નવી આધાર એપ
સરકારી સત્તા, યુનિક આઇડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (UIDAI) એ આધાર એપ નામની એક નવી એપ લોન્ચ કરી છે. કેટલીક નવી સુવિધાઓ ઉમેરવામાં આવી છે, જે આ એપને mAadhaar એપથી અલગ બનાવે છે.
સુરક્ષા માટે ખાસ સુવિધાઓ
આધાર એપ તમને આધાર કાર્ડની સુરક્ષીત, નંબરની સુરક્ષા અને જન્મ તારીખ છુપાવવાની પણ મંજૂરી આપે છે. તેમાં અન્ય વ્યક્તિના આધાર કાર્ડને પ્રમાણિત કરવાની ક્ષમતા પણ શામેલ છે.
નવી આધાર એપમાં ઉપલબ્ધ ખાસ વિકલ્પો
એન્ડ્રોઇડ અને iOS એપ સ્ટોર્સ પર આધાર એપ ખોલવાથી, તમને નીચે બે વિકલ્પો મળશે, જેમાંથી એક સ્કેન QR છે. આ વિકલ્પ તમને બીજા વ્યક્તિના આધાર કાર્ડ પર છાપેલ ક્વિક રિસ્પોન્સ કોડ (QR કોડ) સ્કેન કરવાની મંજૂરી આપે છે.
QR કોડ સ્કેન કરવાથી તેમની મૂળ વિગતો જાહેર થશે. ત્યારબાદ QR કોડનો ઉપયોગ તમારા મોબાઇલ ઉપકરણ પર મૂળ આધાર કાર્ડ વિગતોને ઍક્સેસ કરવા માટે કરવામાં આવશે.
આધાર એપની અસંખ્ય સુવિધાઓ
આધાર એપ અસંખ્ય સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે જે તમને તમારા પોતાના આધાર કાર્ડને સુરક્ષિત કરવામાં મદદ કરે છે. તે તમને તમારા આધાર કાર્ડને શેર કરતા પહેલા પસંદ કરેલી વિગતો છુપાવવાની મંજૂરી આપે છે.
તમે બાયોમેટ્રિક લોકથી તમારા આધારને લોક કરી શકો છો.
નવી આધાર એપનો ઉપયોગ કરીને, આધાર ધારકો તેમના બાયોમેટ્રિક્સને લોક અને અનલોક કરી શકે છે અને તેમનો બાયોમેટ્રિક હિસ્ટ્રી પણ ચેક કરી શકે છે.
