/કલાકો સુધી ચાલ્યા પછી પણ રૂમ ઠંડો નથી કરતુ AC, હોઈ શકે છે આ કારણ, જાણો

AC Cooling Problem: આજકાલ મોટાભાગના ઘરો એસીનો ઉપયોગ કરે છે. ઉનાળામાં એસીમાંથી આવતી ઠંડી હવા આવકારદાયક રાહત આપે છે. જો કે, જો કલાકો સુધી એસી ચલાવ્યા પછી પણ ઠંડક ન મળે, તો તેના પર ગુસ્સો આવી શકે છે. ખામી હંમેશા એસીની નિષ્ફળતાનું કારણ નથી. કેટલીકવાર, નાની સમસ્યાઓ પણ એસી કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે. એસી કામ કરવાનું બંધ કરી શકે છે તેના ચાર કારણો અહીં છે.
એસી ઠંડુ ન થવાના 4 કારણો
ગંદુ એર ફિલ્ટર
એસી ઠંડુ ન થવાના સૌથી સામાન્ય કારણોમાંનું એક ગંદુ એર ફિલ્ટર છે. જો તમારા એસીનું ફિલ્ટર ધૂળથી ભરેલું હોય, તો તે હવાના પ્રવાહને અવરોધે છે. આનાથી કૂલિંગ કોઇલ પર બરફ જમા થઈ શકે છે, જે રૂમને ઠંડુ થવાથી અટકાવે છે. તેથી, અઠવાડિયામાં એકવાર ફિલ્ટરને દૂર કરો અને તેને પાણીથી ધોઈ લો.
કન્ડેન્સર કોઇલમાં ગંદકી
એસીના બાહ્ય ભાગ, એટલે કે, આઉટડોર યુનિટ, ગરમીને બહાર કાઢે છે. જો તેના કન્ડેન્સર કોઇલ પર ધૂળ અથવા કાટ જમા થાય છે, તો તે ગરમીને અસરકારક રીતે બહાર કાઢી શકશે નહીં, જેના પરિણામે ઠંડક ઓછી થશે. તેથી, સમયાંતરે આઉટડોર યુનિટની સર્વિસ કરાવો.
ગેસની કમી
જો એસીની પાઇપલાઇનમાં લીકેજ હોય, તો ગેસ ઓછો હોઈ શકે છે. ગેસ વિના, એસી ઠંડુ નહીં થાય અને ફક્ત પંખાની જેમ હવા ફૂંકશે. ઓછા ગેસને કારણે, ઇન્ડોર યુનિટના પાઇપ પર બરફ બની શકે છે, જેના કારણે હવા ગરમ લાગે છે.
ખરાબ કોમ્પ્રેસર
જો એસીનું કોમ્પ્રેસર યોગ્ય રીતે કામ ન કરી રહ્યું હોય, તો તે ઠંડકને પણ અસર કરે છે. જો તે નુકસાન થયું હોય અથવા શરૂ ન થાય, તો ઠંડક સંપૂર્ણપણે થશે નહીં.
ટીપ્સ
બાળકો એસી રિમોટ સાથે ચેડા કરી શકે છે. ખરાબ રિમોટ કંટ્રોલ તમારા એસી ઠંડુ ન થવાનું એક મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે. તેથી, હંમેશા તપાસો કે મોડ કૂલ પર છે કે નહીં.
યોગ્ય ટેમ્પરેચર સેટ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ACનું ટેમ્પરેચર બહારના તાપમાન કરતા ઓછું સેટ કરો.
જો તમારો ઓરડો મોટો હોય પણ ACની તાકત ઓછી હોય, તો તે રૂમને સંપૂર્ણપણે ઠંડુ કરી શકશે નહીં.
જો ઠંડક ન થતી હોય, તો પહેલા AC ફિલ્ટર સાફ કરો. જો હજુ પણ ઠંડક ન થાય તો, એક્સપર્ટને બોલાવો.
