/આગ લાગતા પહેલા AC આપે છે આ સંકેત, જો ધ્યાન ન આપ્યું તો થશે મોટું નુકસાન, આ રીતે રહો સુરક્ષિત

AC Tips: ગરમી વધવાની સાથે એસીમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે, અનેક નાના-નાના પ્રોબ્લમ છે, જેના કારણે તમારા ACમાં આગ લાગી શકે છે અને મોટી દુર્ધટનાઓ થાય છે, પણ આ નાની બાબતોનું ધ્યાન રાખીને તમે એસીના મોટા ખર્ચાથી બચી શકો છો.
AC Tips: દેશના અનેક વિસ્તારોમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓ સામે આવે છે, ત્યારે લોકોના મનમાં એક જ સવાલ થાય છે કે આવા પ્રોડક્ટમાં આગ કઈ રીતે લાગી શકે છે અને આટલું ખતરનાક રૂપ લઈ શકે છે, જાણો તેના સાચવવાની રીતો જેના કારણે તેમાં આગ લાગે નહીં, ગરમીમાં વધારો થવાની સાથે જ લાઈટના ઉપયોગમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
તીવ્ર ગરમીમાં સૌથી સુરક્ષિત સ્થળ એર-કન્ડિશન્ડ રૂમ છે, પરંતુ જો તમે તેને યોગ્ય રીતે જાળવી રાખો તો જ આ સલામત છે.
AC યુનિટમાં આગ લાગવાના અથવા બ્લાસ્ટ થવાથી લોકોને જીવ પણ ગુમાવવો પડે છે. થોડી સાવધાની રાખવાથી, આને સરળતાથી ટાળી શકાય છે. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, ટેકનિકલ કારણો જવાબદાર હોય છે. મહત્વનું છે કે, આ ઘટનાઓ અચાનક બનતી નથી, પરંતુ લાંબા સમયથી ચાલતી સમસ્યાને કારણે અચાનક અકસ્માત થાય છે.
AC ફેલ થવાના સંકેતો
વીજળી સમસ્યાઓ:
ઘસાઈ ગયેલા વાયર, છૂટા કનેક્શન અથવા ઘસાઈ ગયેલા ઇલેક્ટ્રિકલ સાધનો ACને ટ્રીપ કરી શકે છે. આ સમસ્યાઓને સતત અવગણવાથી લોડ વધે છે, અને વોલ્ટેજમાં વધઘટથી તણખા નીકળી શકે છે.
વધુ ગરમ થવું:
તમે ACને ઘણા કલાકો સુધી સતત ચલાવી શકો છો, પરંતુ આનો અર્થ એ નથી કે તેનો અનિયંત્રિત ઉપયોગ. બ્રેક વિના સતત AC ચલાવવાથી કોમ્પ્રેસર અને આંતરિક વાયરિંગ પર દબાણ વધે છે. AC વિસ્ફોટ જેવા અકસ્માતો થવાનું આ એક કારણ છે.
કન્ડેન્સર કોઇલ અને ફિલ્ટર:
જો તમે ધૂળવાળા અથવા ધુમાડાવાળા વિસ્તારમાં રહો છો, તો એસી કોઇલ અને ફિલ્ટરમાં વારંવાર ધૂળ જમા થઈ શકે છે. બ્લોક થયેલા ફિલ્ટર ગરમી અને હવાને રોકે છે. જેનાથી એસી યુનિટ પર દબાણમાં વધારો થાય અને યુનિટ વધુ ગરમ થાય છે અને અકસ્માત થાય છે.
ગેસ લીક:
જો એસી પૂરતા પ્રમાણમાં ઠંડુ ન થાય, તો રેફ્રિજન્ટ લીક થવાની શક્યતા છે. ગેસ લીક થવાથી કોમ્પ્રેસર વધુ ગરમ થઈ શકે છે. એસી ગેસમાં એક નાનો તણખો ગંભીર આગનું કારણ બની શકે છે.
અધુરૂ રિપેરિંગ કામ:
એસીમાં કોઈપણ સમસ્યા હંમેશા યોગ્ય ટેકનિશિયન દ્વારા જ રિપેર કરાવવી જોઈએ. તેવી જ રીતે, નબળી ગુણવત્તાવાળા અંદરના પાર્ટ એસી યુનિટ પર દબાણ વધારી શકે છે અને તેના વિસ્ફોટનું જોખમ વધારી શકે છે.
આગ લાગવાના ચેતવણી ચિહ્નો શું છે?
જો AC ખરાબ થાય તો શું કરવું?
મહત્વપૂર્ણ જોખમથી દુર રાખવાની ટિપ્સ
AC વાપરવાની સાચી રીત કઈ છે?