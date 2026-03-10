Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyમાત્ર 1500 રૂપિયાના EMI પર મળી જશે આ બાઇક, ફુલ ટેંકમાં ચાલે છે 700 KM, જાણો કિંમત

માત્ર 1500 રૂપિયાના EMI પર મળી જશે આ બાઇક, ફુલ ટેંકમાં ચાલે છે 700 KM, જાણો કિંમત

TVS Sport on EMI: જો તમે ફુલ પેમેન્ટ ન આપી ટીવીએસ સ્પોર્ટ EMI પર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમારા માટે બાઇકના ફાઈનાન્સનો પ્લાન જાણવો જરૂરી છે. આવો તમને દરેક વિગત આપીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:53 AM IST
  • દિલ્હીમાં આ બાઇકના Self Start ES મોડલની ઓન-રોડ કિંમત 64431 રૂપિયાથી શરૂ
  • બે વેરિએન્ટમાં આવે છે બાઇક, 1 લીટરમાં આપશે 70 કિમીની એવરેજ
  • માત્ર 10 હજારના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે તમે ખરીદી શકશો આ બાઇક

માત્ર 1500 રૂપિયાના EMI પર મળી જશે આ બાઇક, ફુલ ટેંકમાં ચાલે છે 700 KM, જાણો કિંમત

ગામ કે શહેરમાં ચલાવવા માટે લોકો એવી બાઇક શોધતા હોય છે, જે ઓછી કિંમત અને સસ્તા મેન્ટેનન્સની સાથે આવે. આવી એક સસ્તી બાઇક TVS Sport છે, જેને ખાસ કરી દરરોજ ઓફિસ કે શહેરમાં અવરજવર કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ઓછી કિંમતમાં સારી માઇલેજ આપનારી બાઇક ખરીદવા ઈચ્છે છે, તો આ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. ભારતીય બજારમાં ઓછી કિંમત અને સારા માઇલેજને કારણે આ બાઇકની ખુબ ડિમાન્ડ રહે છે.

દિલ્હીમાં આ બાઇકના Self Start ES મોડલની ઓન-રોડ કિંમત 64431 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે. આ બાઇક બે વેરિએન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે, જેમાં સેલ્ફ-સ્ટાર્ટ અને અલોય વ્હીલ જેવા ફીચર મળે છે. કિંમતમાં શહેર અને વેરિએન્ટ અનુસાર થોડો ફેરફાર હોઈ શકે છે.

કેટલા રૂપિયાની લોન મળી જશે?
જો કોઈ વ્યક્તિ ફુલ પેમેન્ટ ન આપી આ બાઇકને EMI પર ખરીદવા ઈચ્છે છે તો તમારા માટે બાઇકના ફાઇનાન્સનો પ્લાન બનાવવો જરૂરી છે. જો તમે 10 હજાર રૂપિયાનું ડાઉન પેમેન્ટ આપી આ બાઇક ખરીદવા ઈચ્છો છો તો તમારે તે માટે 54,431 રૂપિયાની લોન લેવી પડશે.

આ લોન પર લગભગ 9.7 ટકાના વ્યાજદર પ્રમાણે 3 વર્ષ સુધી દર મહિને આશરે 1749 રૂપિયાનો EMI આપવો પડશે. પરંતુ અસલી વ્યાજદર અને ઈએમઆઈ વ્યક્તિના ક્રેડિટ સ્કોર અને ફાઈનાન્સ કંપની પર નિર્ભર કરે છે. આ સાથે તો તમે આ લોન 42 મહિના માટે લો છો તો તમારે 1534 રૂપિયાનો ઈએમઆઈ આપવો પડશે.

માઇલેજમાં કેવી છે TVS Sport બાઇક?
માઇલેજના મામલામાં આ બાઇક શાનદાર માનવામાં આવે છે. કંપની અનુસાર આ બાઇક 70 કિલોમીટર પ્રતિ લીટરથી વધુ માઇલેજ આપી શકે છે. એટલે કે દરરોજ ઉપયોગ કરનાર માટે આ ફાયદાકારક છે. તેમાં 109.7 સીસીનું એન્જિન મળે છે અને તેની ટોપ સ્પીડ લગભગ 90 કિમી પ્રતિ કલાક છે.

સસ્પેન્શનની વાત કરીએ તો તેમાં આગળ ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક અને પાછળ ટ્વિન શોક એબ્ઝોર્વર આપવામાં આવ્યા છે, જેનાથી ચલાવવા સમયે સંતુલન અને આરામ મળે છે. બજારમાં તેનો મુકાબલો Hero HF 100, Honda CD 110 Dream અને  Bajaj CT 110X જેવી બાઇકો સાથે છે.

