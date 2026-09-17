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દિવાળીમાં ખરીદો બેસ્ટ કાર: ₹3.69 લાખથી શરૂ થતી કિંમત અને 35.12 Km સુધીની માઇલેજ, જુઓ ટોપ કાર્સનું લિસ્ટ

દિવાળી 2026 પર 10 લાખથી ઓછા બજેટમાં આવનારી બેસ્ટ માઇલેજ કારો. 35km/kg સુધીની માઇલેજ આપનારી  Celerio, Wagon R, Alto K10, Swift, Dzire, Exter અને Tata Punch ની જાણો કિંમત અને ફીચર્સ.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:28 PM IST
દિવાળીમાં ખરીદો બેસ્ટ કાર: ₹3.69 લાખથી શરૂ થતી કિંમત અને 35.12 Km સુધીની માઇલેજ, જુઓ ટોપ કાર્સનું લિસ્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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