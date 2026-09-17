/દિવાળીમાં ખરીદો બેસ્ટ કાર: ₹3.69 લાખથી શરૂ થતી કિંમત અને 35.12 Km સુધીની માઇલેજ, જુઓ ટોપ કાર્સનું લિસ્ટ

દિવાળી અને તહેવારની સિઝન નજીક આવી ગઈ છે. તેવામાં ઘણા લોકો નવી ગાડી ખરીદે છે. પરંતુ આ દરમિયાન લોકો બજેટ અને માઇલેજ વિશે પણ જરૂર વિચારે છે. સારી વાત છે કે હવે 10 લાખથી ઓછી કિંમતમાં પણ દમદાર ફીચર્સ મળી જાય છે. જો તમે શાનદાર ફીચર્સ અને દમદાર માઇલેજવાળી કાર ખરીદવા ઈચ્છો છો તો અમે તમને કેટલીક કાર વિશે માહિતી આપીશું.
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Celerio કોમ્પેક્ટ હેચબેક સેગમેન્ટમાં એક શાનદાર કાર છે. તેના LXi MT વેરિએન્ટની શરૂઆતી એક્સ-શોરૂમ કિંમત 4.69 લાખ રૂપિયો છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે પેટ્રોલ પર 26.6 કિમી/લીટર અને સીએનજી વેરિએન્ટ પર 35.12 કિમી/કિલોની ARAI પ્રમાણિત માઇલેજ આપે છે. પરંતુ ઘણી કાર ચાલકો અનુસાર Maruti Suzuki Celerio પેટ્રોલ પર 22-24 કિમી અને સીએનજી પર 30-32 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે.
Maruti Suzuki Wagon R
શહેરી વિસ્તારમાં Maruti Suzuki Wagon R ખુબ પોપ્યુલર છે. મારૂતિની આ ગાડી મિડલ ક્લાસ લોકોની પસંદ બનેલી છે. તેના LXi MT વેરિએન્ટની કિંમત 4.98 લાખથી શરૂ થાય છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 26.1 કિમીની એવરેજ પેટ્રોલમાં આપે છે. તેની મોટી કેબિન, કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન શહેરમાં ચલાવવા માટે આઇડિયલ બનાવે છે.
Maruti Suzuki Alto K10
ઓછા બજેટમાં પ્રથમ કાર ખરીદનાર અને સારી માઇલેજની ઈચ્ચા રાખનાર માટે Maruti Suzuki Alto K10 એકદમ પરફેક્ટ છે. તેના Std (O) વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 3.69 લાખ છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે 24.8 કિમી/લીટર સુધીની શાનદાર માઇલેજ આપે છે. તેની નાની સાઇઝ અને ઓછા મેન્ટેનન્સ ખર્ચ ગ્રાહકોની પસંદગીની કાર બનાવે છે.
Maruti Suzuki Swift
Maruti Suzuki Swift સ્ટાઇલ, કમ્ફર્ટ અને શાનદાર માઇલેજ એક સાથે આપે છે. તેના VXi વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 5.84 લાખ રૂપિયા છે. તે 32.2 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. જે ગ્રાહક માઇલેજ સાથે સમજુતિ કર્યા વગર એક મોટા સાઇઝની હેચબેક કાર ઈચ્છે છે, તેના માટે સ્વિફ્ટ સારો વિકલ્પ છે.
Hyundai Exter
જો તમારી ઈચ્છા એક કોમ્પેક્ટ SUV ખરીદવાની છે, તો Hyundai Exter તમારા માટે એક મજબૂત વિકલ્પ છે. તેના બેસ વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત 5.79 લાખ રૂપિયા છે. તે 19 કિમી/લીટરની માઇલેજ આપે છે. તેની મોડર્ન ડિઝાઇન અને ઊઁચી ડ્રાઇવિંગ પોઝિશન યુવા વર્ગને આકર્ષિત કરે છે.
Tata Punch
Tata Punch કોમ્પેક્ટ એસયુવીનો વિકલ્પ છે. તેના બેસ વેરિએન્ટની શરૂઆતી કિંમત લગભગ 5.75 લાખ રૂપિયા છે. આ એસયુવી 18 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. તેનો રફ-એન્ડ-ટફ લુક અને સારી માઇલેજ તેને નાના પરિવારો અને શહેરી ડ્રાઇવિંગ માટે ફુલ પેકેજ બનાવે છે.