ડેલી અપડાઉન માટે બેસ્ટ CNG કાર, મળશે 34 KM સુધીની મળશે માઇલેજ, જાણી લો કિંમત

Affordable CNG Cars: જો તમે ઓછા બજેટમાં સારી સીએનજી કાર લેવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં હોવ તો આજે અમે તમને ત્રણ કારની માહિતી આપીશું. આ કારને માઇલેજની રાણી કહેવામાં આવે છે. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:27 PM IST

  • દરરોજના અપડાઉન માટે બેસ્ટ છે આ ત્રણ કાર
  • મારૂતિ સેલેરિયો, મારૂતિ અલ્ટો અને ટાટા ટિયાગો
  • સીએનજીમાં 27 કિલોમીટરથી 34 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ  મળશે

ભારતીય બજારમાં ઘણી એવી કાર ઉપલબ્ધ છે, જે ડેલી અપ-ડાઉન માટે બેસ્ટ સાબિત થઈ શકે છે. ખાસ વાત છે કે આ કાર એક કિલો સીએનજીમાં 27 કિલોમીટરથી 34 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. આવો આ ગાડીઓ વિશે વિસ્તારથી જાણીએ.

Maruti Celerio CNG
પ્રથમકાર Maruti Suzuki Celerio CNG છે, જેમાં 998cc નું 3 સિલિન્ડર ઇનલાઇન એન્જિન આપવામાં આવ્યું છે. ગાડીનું એન્જિન 56 bhp નો પાવર અને 82.1 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. સેફ્ટી માટે ગાડીમાં 6 એરબેગ, હિલ હોલ્ડ અસિસ્ટ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP), EBD ની સાથે એબીએસ અને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ કાર એક કિલો સીએનજીમાં 34.43 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપવામાં સક્ષમ છે. આ ગાડીની એક્સ-શોરૂમ કિંમત લગભગ 5.97 લાખ રૂપિયા છે.

Tata Tiago CNG
બીજી કાર ટાટા ટિયાગો સીએનજી છે, જેમાં 1199cc નું 3 સિલિન્ડર ઇનલાઇન એન્જિન મળે છે. આ એન્જિન 74 bhp નો પાવર અને 96.5 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. સેફ્ટી ફીચર્સમાં ડુઅલ ફ્રંટ એરબેગ,  ISOFIX ચાઇલ્ડ સીટ માઉન્ટ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ, હિલ હોલ્ડ કંટ્રોલ અને રિવર્સ પાર્કિંગ કેમેરા સામેલ છે. ટાટા ટિયાગો સીએનજી એક કિલો ગેસમાં 26.49 કિલોમીટર સુધીની માઇલેજ આપે છે. આ ગાડીની કિંમત 5.49 લાખથી શરૂ થાય છે.

Maruti Alto K10 CNG
Maruti Suzuki Alto K10 CNG માં 998cc નું 3 સિલિન્ડર ઇનલાઇન એન્જિન લાગેલું છે, જેમાં પ્રતિ સિલિન્ડર4 વાલ્વ અને SOHC તકનીક આપવામાં આવી છે. આ એન્જિન 56 bhp નો પાવર અને 82.1 Nm નો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. સેફ્ટી માટે ગાડીમાં6 એરબેગ, ઈલેક્ટ્રોનિક સ્ટેબિલિટી પ્રોગ્રામ (ESP), EBD ની સાથે ABS અને રિવર્સ પાર્કિંગ સેન્સર જેવા ફીચર્સ ઉપલબ્ધ છે. આ કાર એક કિલો સીએનજીમાં 33.40 કિમી સુધીની માઇલેજ આપે છે. Maruti Suzuki Alto K10 CNG ની એક્સ-શોરૂમ કિંમત5.31 લાખ રૂપિયા છે.
 

