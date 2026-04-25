પેટ્રોલનું ટેન્શન ખતમ, માત્ર 44 હજાર રૂપિયાથી શરૂ થાય છે આ ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, જાણો વિગત
Affordable Electric Scooter: અહીં અમે તમને કેટલાક સસ્તા ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. તમે તમારા બજેટ, રેન્જ અને જરૂરિયાત પ્રમાણે સ્કૂટરની પસંદગી કરી શકો છો.
- પેટ્રોલની સતત વધતી કિંમતને કારણે ઈવીનો ક્રેઝ વધ્યો
- ભારતીય માર્કેટમાં મળે છે 1 લાખથી ઓછી કિંમતમાં દમદાર સ્કૂટર
- હોન્ડા, ટીવીએસ, એથર સહિત આ વિકલ્પો ઉપલબ્ધ
આજના સમયમાં પેટ્રોલની કિંમત સતત વધી રહી છે, તેથી લોકો હવે ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર તરફ ઝડપથી શિફ્ટ થઈ રહ્યાં છે. બજારમાં ઘણા એવા સસ્તા ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર છે, જે ઓછી કિંમતમાં સારી રેન્જ, ઓછા ખર્ચ અને સરળ મેન્ટેનન્સની સાથે આવે છે. આ કારણ છે કે બજેટ સેગમેન્ટના ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર ખાસ કરી મહાનગરો અને નાના શહેરોમાં પોપુલર થઈ રહ્યાં છે. ભારતમાં હવે 45 હજાર રૂપિયાથી લઈને 1 લાખ રૂપિયા સુધીના બજેટમાં ઘણા સારા ઈલેક્ટ્રિક સ્કૂટર મળી જાય છે. આવો તેના વિશે જાણીએ.
Hero Vida VX2
આ લિસ્ટમાં પ્રથમ નામ Hero MotoCorp ના Hero Vida VX2 નું છે. તેને સસ્તુ માનવામાં આવે છે. તેની કિંમચ ઓછી રાખવા માટે કંપની બેટરી-એઝ-અ-સર્વિસ (BaaS) જેવો વિકલ્પ પણ આપે છે, જેનાથી તમે સસ્તામાં સ્કૂટર ખરીદી શકો છો અને બેટરીનું અલગથી સબ્સક્રિપ્શન લઈ શકો છો. તેમાં રિમૂવેબલ બેટરી મળે છે, એટલે કે તમે ઘરમાં તેને ચાર્જ કરી શકો છો. સ્કૂટરની રેન્જ લગભગ 140 કિલોમીટર સુધી છે. આ સ્કૂટરની કિંમત 44 હજાર 990 રૂપિયા છે.
TVS iQube
આ સિવાય TVS કંપનીનું TVS iQube પણ એક વિશ્વાસપાત્ર છે. સર્વિસ નેટવર્ક અને સ્મૂથ રાઇડિંગ માટે જાણીતું છે. તેમાં તમને આશરે 100થી 200 કિલોમીટર સુધીની રેન્જવાળા અલગ-અલગ વેરિએન્ટ મળી જાય છે. તેની શરૂઆતી કિંમત બેટરી પ્લાનની સાથે 60 હજાર રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ છે.
Ather Rizta
જો તમે થોડો પ્રીમિયમ અનુભવ ઈચ્છો છો તો એથર એનર્જીનું સ્કૂટર Ather Rizta પણ એક સારો વિકલ્પ છે. કંપનીનું સ્કૂટર એડવાન્સ ટેક્નોલોજી, સ્માર્ટ ફીચર અને સારા પરફોર્મંસ માટે જાણીતું છે. તેની કિંમત 76 હજાર રૂપિયા એક્સ-શોરૂમ છે. સ્કૂટરમાં સારા સોફ્ટવેર, ફાસ્ટ ચાર્જિંગ અને કનેક્ટેડ ફીચર્સ મળે છે.
આ સ્કૂટર પણ સારો વિકલ્પ
આ સિવાય બજાજ ઓટોનું બજાજ ચેતક અને ઓલા સ્કૂટર પણ લોકપ્રિય છે. આ સ્કૂટર મજબૂત બિલ્ડ, સારી ડિઝાઇન અને ભરોસાપાત્ર પરફોર્મંસ સાથે આવે છે. કેટલાક એન્ટ્રી-લેવલ મોડલ 70 હજાર રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં મળી જાય છે.
