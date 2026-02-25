Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝTechnology

ULLU અને ALT બાલાજી પછી, સરકારે હવે આ 5 OTT પ્લેટફોર્મ પર મુક્યો પ્રતિબંધ, ઉપયોગ કર્યો તો આવશે ગંભીર પરિણામ!

OTT Platforms Ban: કેન્દ્ર સરકારે ફરી એકવાર OTT પ્લેટફોર્મ પર અશ્લીલ સામગ્રી પર કડક કાર્યવાહી કરી છે. પાંચ નવા OTT પ્લેટફોર્મ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને યુઝર્સને કડક ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:07 AM IST
  • અશ્લીલ સામગ્રી પ્રદર્શિત કરતા પાંચ OTT પ્લેટફોર્મને સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરી દીધા છે.
  • અધિકારીઓ કહે છે કે જો ઉલ્લંઘન ચાલુ રહેશે, તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
  • આ પહેલા ઘણી વખત ચેતવણીઓ જાહેર કરવામાં આવી

 

Trending Photos

ULLU અને ALT બાલાજી પછી, સરકારે હવે આ 5 OTT પ્લેટફોર્મ પર મુક્યો પ્રતિબંધ, ઉપયોગ કર્યો તો આવશે ગંભીર પરિણામ!

OTT Platforms Ban: માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયે અશ્લીલ, અપમાનજનક અને અશ્લીલ સામગ્રી પ્રદર્શિત કરતા પાંચ OTT પ્લેટફોર્મને સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરી દીધા છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર નૈતિક અને કાનૂની ધોરણો લાગુ કરવા માટે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. અધિકારીઓ કહે છે કે જો ઉલ્લંઘન ચાલુ રહેશે, તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

સામાજિક સંદેશ વિના ફક્ત અશ્લીલ સામગ્રી બતાવવામાં આવી હતી

Add Zee News as a Preferred Source

મંત્રાલયના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્લેટફોર્મ ફિલ્મો અને વેબ શ્રેણીઓનું સ્ટ્રીમિંગ કરતા હતા, જેમાં સંપૂર્ણ નગ્નતાના લાંબા દ્રશ્યો, સ્પષ્ટ જાતીય દ્રશ્યો અને કોઈપણ વાર્તા કે સામાજિક સંદેશ વિના ફક્ત અશ્લીલ સામગ્રી હતી. આ પ્લેટફોર્મ્સનું નામ MoodXVIP, Koyal Playpro, Digi Movieplex, Feel અને Jugnu છે. સરકાર સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે આ સામગ્રી જાહેર શિષ્ટાચારનું ઉલ્લંઘન કરે છે અને ભારતીય કાયદાઓની વિરુદ્ધ છે.

સરકારે પ્લેટફોર્મ પર કેવી રીતે કડક કાર્યવાહી કરી?

આ પ્રતિબંધ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એક્ટ, 2000ની કલમ 69A હેઠળ લગાવવામાં આવ્યો હતો. આ કલમ સરકારને ઇન્ટરનેટ પર કોઈપણ સામગ્રીને અવરોધિત કરવાની સત્તા આપે છે, ખાસ કરીને જો તે જાહેર નૈતિકતા, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા અથવા શિષ્ટાચારને જોખમમાં મૂકે. ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ રૂલ્સ, 2021નો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

સરકારે તમામ ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓ (ISPs)ને ખાતરી કરવાનો આદેશ આપ્યો છે કે આ પ્લેટફોર્મ હવે કોઈપણ ઉપકરણ પર ઍક્સેસિબલ ન હોય, પછી ભલે તે Jio, Airtel, Vodafone-Idea, અથવા અન્ય કોઈપણ કંપની હોય. આ પ્લેટફોર્મ્સની ઍક્સેસ સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરવામાં આવી છે.

આ પહેલા ઘણી વખત ચેતવણીઓ જાહેર કરવામાં આવી

મંત્રાલયે સપ્ટેમ્બર 2024માં આ પ્લેટફોર્મ્સને નોટિસ જાહેર કરી હતી. ઘણા પ્લેટફોર્મ્સે નોટિસનો જવાબ આપ્યો ન હતો, અને કેટલાકે તેમના નામ અથવા ડોમેન નામ બદલીને સમાન પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રીનું સંચાલન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. 

માર્ચ 2024માં પાંચ સમાન વેબસાઇટ્સ અને એપ્લિકેશન્સ બ્લોક કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેઓ નવા નામો હેઠળ પાછા ફર્યા હતા. ફેબ્રુઆરી 2025 માં, બધા OTT પ્લેટફોર્મ્સને નૈતિક સંહિતાનું પાલન કરવાની યાદ અપાવવામાં આવી હતી, પરંતુ કેટલાક પ્લેટફોર્મ્સ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરતા હતા.

આ વખતે, કાર્યવાહી કરતા પહેલા, સરકારે ગૃહ મંત્રાલય, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય, ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને માહિતી ટેકનોલોજી મંત્રાલય, કાયદા મંત્રાલય, FICCI-CII જેવી ઉદ્યોગ સંસ્થાઓ અને મહિલા અને બાળ અધિકારોના એક્સપર્ટ સાથે સલાહ લીધી. બધા સર્વાનુમતે સંમત થયા કે આવી સામગ્રી તાત્કાલિક બંધ કરવી જરૂરી છે.

ઉલ્લુ અને અલ્ટ બાલાજી જેવા પ્લેટફોર્મ બંધ કરવામાં આવ્યા

જુલાઈ 2025માં, સરકારે ALTBalaji, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite અને Gulab App સહિત 25 OTT એપ્સ અને વેબસાઇટ્સને બ્લોક કરી હતી. ફરિયાદ એક જ હતી, બિનજરૂરી જાતીય સંકેતો, નગ્નતા અને અશ્લીલ કન્ટેન્ટ.

આ કાર્યવાહી સાથે સરકારનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પર નૈતિકતા અને શિષ્ટાચારના ધોરણો જાળવવાનો અને બાળકો, મહિલાઓ અને સમાજના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે. અધિકારીઓ કહે છે કે વારંવાર ચેતવણીઓ છતાં, આ પ્લેટફોર્મ નોટિસોને અવગણી રહ્યા હતા અને સામગ્રી ફેલાવવા માટે નવીન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી રહ્યા હતા. હવે, આ માર્ગ પણ સંપૂર્ણપણે બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
ULLUALT balajigovernment banOTT Platformsserious consequencesGujarati NewsTech NewsMoodXVIPKoyal PlayproDigi MovieplexFEELJugnu

Trending news