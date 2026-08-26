/અમદાવાદની EV કંપની લૉન્ચ કરશે 4 નવા ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, જાણો શું હશે તેમાં ખાસ?

Matter Electric Motorcycles: અમદાવાદ સ્થિત ઇલેક્ટ્રિક વાહન (EV) સ્ટાર્ટઅપ મેટર ભારતમાં ચાર નવી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. કંપનીએ તેના તાજેતરના ફંડિંગ રાઉન્ડમાં આશરે 240 કરોડ રૂપિયા ભેગા કર્યા છે, જેમાં કંપનીના હાલના રોકાણકારોનો સમાવેશ થાય છે. આ નવા રોકાણનો ઉપયોગ કંપનીની ઉત્પાદન ક્ષમતાને વિસ્તૃત કરવા, તેની સપ્લાય ચેઇનને મજબૂત કરવા, તેના શોરૂમ અને ડીલરશીપ નેટવર્કને વિસ્તૃત કરવા અને આગામી 12થી 24 મહિનામાં ચાર નવી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવા માટે કરવામાં આવશે.
આ નવા ફંડિંગ રાઉન્ડ સાથે, મેટરનું અત્યાર સુધીનું કુલ ભંડોળ આશરે 1,000 કરોડ રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયું છે, જેમાંથી 750 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ R&D, ઉત્પાદન અને બજારમાં પ્રવેશમાં કરવામાં આવ્યું છે. ચાલો મેટરની આગામી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ પર એક નજર કરીએ.
લોન્ચ થનારી 4 નવી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ
ઓટોકાર ઇન્ડિયા (રેફ)ના અહેવાલ મુજબ, કંપની આગામી 1થી 2 વર્ષ અથવા 12થી 24 મહિનામાં 4 નવી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે. આ બધા નવા મોડેલ્સ મેટરના હાલના એરા પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે. તેઓ કંપનીના ઇન-હાઉસ-વિકસિત પાવરટ્રેન, બેટરી અને સોફ્ટવેર સિસ્ટમ્સનો ઉપયોગ કરશે, જે વિવિધ સેગમેન્ટમાં રાઇડર્સ માટે નવા વિકલ્પો પૂરા પાડશે.
ઇન-હાઉસ ટેકનોલોજી અને 111 પેટન્ટ
મેટર તેના વાહનોના પાવરટ્રેન, બેટરી સિસ્ટમ્સ, કંટ્રોલ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને સોફ્ટવેર ઇન-હાઉસ ડિઝાઇન અને ઉત્પાદન કરે છે. કંપની આ ટેકનોલોજી સંબંધિત 111 પેટન્ટ ધરાવે છે, અને તેની સપ્લાય ચેઇનમાં 150 થી વધુ સપ્લાયર્સનો સમાવેશ થાય છે.
મેટર એરા બાઇકની વિશેષતાઓ
કંપનીની વર્તમાન ઇલેક્ટ્રિક બાઇક, મેટર એરા, વધતી માંગનો અનુભવ કરી રહી છે અને તેની રાહ જોવાની લિસ્ટ લાંબી છે. તે ઘણી સારી સુવિધાઓ સાથે આવે છે
4-સ્પીડ ગિયરબોક્સ: આ ભારતમાં કેટલીક ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલમાંથી એક છે, જે 4-સ્પીડ મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન ઓફર કરે છે.
લિક્વિડ-કૂલ્ડ બેટરી: તેમાં લિક્વિડ-કૂલ્ડ બેટરી છે, જે ઓવરહિટીંગ અટકાવે છે અને લાંબા સમય સુધી આયુષ્ય સુનિશ્ચિત કરે છે.
172 કિમી રેન્જ: એકવાર સંપૂર્ણ ચાર્જ થયા પછી, આ બાઇક 172 કિમીની પ્રમાણિત રેન્જ પ્રદાન કરે છે.
સામાન્ય સોકેટથી ચાર્જિંગ: તેને ઘરે બેઠા સામાન્ય 5-એમ્પીયર સોકેટથી સરળતાથી ચાર્જ કરી શકાય છે.
સ્માર્ટ 7-ઇંચ સ્ક્રીન: બાઇકમાં નેવિગેશન, સોગ્સ અને કોલ એલર્ટ જેવી સુવિધાઓ સાથે 7-ઇંચની મોટી ટચસ્ક્રીન છે.