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અમદાવાદની EV કંપની લૉન્ચ કરશે 4 નવા ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, જાણો શું હશે તેમાં ખાસ?

Matter Electric Motorcycles: અમદાવાદ સ્થિત ઇલેક્ટ્રિક વાહન સ્ટાર્ટઅપ મેટર દેશમાં ચાર નવી ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. આ બધા નવા મોડેલ્સ મેટરના હાલના એરા પ્લેટફોર્મ પર આધારિત હશે, જેમાં કંપનીના ઇન-હાઉસ વિકસિત પાવરટ્રેન, બેટરી અને સોફ્ટવેર સિસ્ટમનો સમાવેશ થશે. 
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 26, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:28 PM IST
અમદાવાદની EV કંપની લૉન્ચ કરશે 4 નવા ઇલેક્ટ્રિક મોટરસાઇકલ, જાણો શું હશે તેમાં ખાસ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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