/AIએ પહેલીવાર લેબમાં બનાવી નાખ્યો નવો વાયરસ! વૈજ્ઞાનિકો પણ હેરાન, શું માણસો માટે છે કોઈ ખતરો?

AI designs new virus in lab: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) હવે માત્ર તમારા માટે ટેક્સ્ટ લખવા, કોડિંગ કરવા કે ઇમેજ બનાવવા પૂરતું સીમિત નથી રહ્યું. AIએ હવે એક એવું પગલું ભર્યું છે, જેણે આખી વૈજ્ઞાનિક દુનિયાને આશ્ચર્યમાં મૂકી દીધી છે. અમેરિકાની સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોની મદદથી AIએ લેબમાં બિલકુલ નવો વાયરસ તૈયાર કરી દીધો છે. પહેલી નજરે તો આ વાત કોઈ ફિલ્મી વાર્તા જેવી લાગે, પરંતુ આ હકીકતમાં બન્યું છે. પરંતુ શું ખરેખર તમારે આનાથી ડરવાની જરૂર છે? ચાલો સમજીએ આખી વાત...
વૈજ્ઞાનિકોનો દાવો છે કે ઇતિહાસમાં આવું પહેલીવાર બન્યું છે જ્યારે AIએ આખા વાયરલ જીનોમને જાતે ડિઝાઇન કર્યો અને તેણે લેબમાં સફળતાપૂર્વક કામ પણ કર્યું. રાહતની વાત એ છે કે આ વાયરસ માણસો, છોડ કે પ્રાણીઓને કોઈ નુકસાન પહોંચાડતા નથી. આ માત્ર બેક્ટેરિયાને જ સંક્રમિત કરે છે.
AIએ કેવી રીતે કર્યો આ કમાલ?
આ પ્રોજેક્ટ માટે રિસર્ચર્સે Evo 1 અને Evo 2 નામના જીનોમ લેંગ્વેજ મોડેલનો ઉપયોગ કર્યો. જેવી રીતે ChatGPT જેવા AI ટૂલ્સ ઇન્ટરનેટના પુસ્તકો અને વેબસાઇટ્સ પરથી ટેક્સ્ટ લખતા શીખે છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે આ મોડેલ્સે માણસો, છોડ, બેક્ટેરિયા અને વાયરસના DNA સીક્વન્સના પેટર્નને સમજ્યા.
ટ્રેનિંગ પછી AIએ વાયરસના ઘણા સંભવિત જેનિટિક કોડ બનાવ્યા. વૈજ્ઞાનિકોએ આમાંથી 300 સૌથી સચોટ ડિઝાઇન્સને પસંદ કરી અને લેબમાં કૃત્રિમ DNA તૈયાર કરીને E. coli બેક્ટેરિયામાં નાખ્યા. પરિણામે 16 એવા વાયરસ તૈયાર થયા જે બેક્ટેરિયાની અંદર જીવંત રહ્યા અને પોતાની સંખ્યા વધારવામાં પણ સફળ રહ્યા.
મેડિકલ સાયન્સ માટે વરદાન
વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે આ ટેકનોલોજી ભવિષ્યમાં બીમારીઓની સારવારની રીત બદલી શકે છે..
સુપરબગ્સની સારવાર
આ ટેકનોલોજી ફેજ થેરાપીમાં મદદ કરી શકે છે, જ્યાં વાયરસનો ઉપયોગ એવા ખતરનાક બેક્ટેરિયાને મારવા માટે કરવામાં આવે છે જેમના પર એન્ટિબાયોટિક દવાઓ અસર કરવાનું બંધ કરી દે છે.
લાખો વર્ષોની મુસાફરી ક્ષણવારમાં..
AIએ વાયરસની અંદર એવા જેનિટિક ફીચર્સ બનાવ્યા છે, જે કુદરતી રીતે વિકસિત થવામાં કદાચ લાખો વર્ષો લાગી જાત.
તો પછી ચિંતાની વાત શું છે?
ભલે આ પ્રયોગ પૂરી સુરક્ષા સાથે બાયો-લેવલ લેબમાં સીમિત રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આણે બાયો-સિક્યોરિટીને લઈને નવી ચર્ચા છેડી દીધી છે.
જહોન્સ હોપકિન્સ યુનિવર્સિટીના બાયો-સેફ્ટી એક્સપર્ટ્સનું કહેવું છે કે હવે સવાલ એ નથી કે AI વાયરસ બનાવી શકે છે કે નહીં, પરંતુ સવાલ એ છે કે આ ટેકનોલોજીને ખોટા હાથોમાં જતી કેવી રીતે રોકવી. જો AIનો ઉપયોગ માણસોને બીમાર કરતા ખતરનાક વાયરસ બનાવવામાં કરવામાં આવે, તો તે મોટો જૈવિક ખતરો બની શકે છે.
બીજી તરફ રિસર્ચર્સે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ટેકનોલોજી હાલ માણસોને નુકસાન પહોંચાડતા વાયરસ કે જટિલ કોષો બનાવવાની સ્થિતિમાં નથી. તેમ છતાં, સાયબર સિક્યોરિટીની જેમ હવે AIના બાયો-રિસર્ચમાં ઉપયોગને લઈને કડક નિયમો બનાવવાની માંગ ઝડપી બની છે.