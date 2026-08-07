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AIએ પહેલીવાર લેબમાં બનાવી નાખ્યો નવો વાયરસ! વૈજ્ઞાનિકો પણ હેરાન, શું માણસો માટે છે કોઈ ખતરો?

AI designs new virus in lab: AIએ હવે મેડિકલ સાયન્સમાં કદમ મૂકતા લેબની અંદર આખા વાયરલ જીનોમને ખુદ ડિઝાઇન કરીને 16 નવા વાયરસ તૈયાર કર્યા છે. જોકે રાહતની વાત એ છે કે આ વાયરસ માણસો માટે સુરક્ષિત છે અને બેક્ટેરિયા ખતમ કરવામાં મદદ કરશે, પરંતુ આ ઘટનાએ એક બાબતે ચિંતા વધારી દીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 07, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:36 PM IST
AIએ પહેલીવાર લેબમાં બનાવી નાખ્યો નવો વાયરસ! વૈજ્ઞાનિકો પણ હેરાન, શું માણસો માટે છે કોઈ ખતરો?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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