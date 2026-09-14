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AIથી માનવ અસ્તિત્વ સામે ખતરો... માણસને જ બ્લેકમેલ કરવા લાગ્યું AI, શું હવે લાગશે પ્રતિબંધ ?

Artificial Intelligence : AIને લઈને અત્યાર સુધી સવાલ હતો કે તે માણસોનું કામ કેટલી ઝડપથી કરી શકે છે, પરંતુ હવે ચિંતા તેનાથી પણ આગળ વધી ગઈ છે. નિષ્ણાતો સવાલ પૂછી રહ્યા છે જો AI આવનારી પેઢીના મોડલ્સ પોતે જ બનાવવાનું શરૂ કરી દે તો શું માણસ તેને નિયંત્રિત કરી શકશે? આ સવાલને લઈને દુનિયાભરના નિષ્ણાતો વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે અને સાથે જ એક નવી માંગ પણ ઉઠી છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 14, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:03 PM IST
AIથી માનવ અસ્તિત્વ સામે ખતરો... માણસને જ બ્લેકમેલ કરવા લાગ્યું AI, શું હવે લાગશે પ્રતિબંધ ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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