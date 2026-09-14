/AIથી માનવ અસ્તિત્વ સામે ખતરો... માણસને જ બ્લેકમેલ કરવા લાગ્યું AI, શું હવે લાગશે પ્રતિબંધ ?

Artificial Intelligence : AI પર હાલ જે ઝડપે કામ થઈ રહ્યું છે, તેને કાં તો ધીમું કરવામાં આવે અથવા તો તેને સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેવામાં આવે. કારણ કે AIના એડવાન્સ મોડલ્સથી માનવ અસ્તિત્વ માટે જ ખતરો ઊભો થઈ શકે છે. ગત અઠવાડિયે AIના વધતા ખતરાને લઈને જે સમાચાર સામે આવ્યા હતા. તે હવે નવા વળાંક પર પહોંચી ગયા છે.
માણસને જ બ્લેકમેલ કરવા લાગ્યું AI
હવે ચર્ચા સીધી AIના વિકાસની હાલની ઝડપ પર બ્રેક લગાવવાની અથવા તો તેને સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધ કરવાની માંગ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આવું એટલા માટે, કારણ કે AIના નવા એડવાન્સ્ડ ટૂલ્સ મનમાની કરવા લાગ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેઓ પોતાના હેન્ડલરને બ્લેકમેલ કરવા સુધી પહોંચી ગયા છે.
આવી અનેક ઘટનાઓ 2026માં જ સામે આવી છે. જેમાં 90 વર્ષથી પણ જૂની ગણિતની સમસ્યાને 88 કલાકમાં ઉકેલવાથી લઈને પોતાની મરજીથી વિરોધી કંપનીના સર્વરને હેક કરવાની ઘટનાઓ પણ સામે આવી ચૂકી છે. હવે વાત માણસો પર હાવી થવાથી લઈને માનવ અસ્તિત્વને ખતમ કરવા સુધી પહોંચી ગઈ છે.
અમેરિકામાં AI પર લાગશે પ્રતિબંધ ?
આ ખતરા વચ્ચે અમેરિકામાં AI પર પ્રતિબંધ લગાવવાની વાત પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. અમેરિકન સાંસદોએ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને આ અંગે અપીલ કરી છે. અમેરિકન સાંસદ બર્ની સેન્ડર્સ કહ્યું કે, આગામી કેટલાક અઠવાડિયામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શી જિનપિંગને મળવાના છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે તેમના એજન્ડામાં આ મુદ્દો પણ ચોક્કસ હશે, જેથી બંને દેશ AI પર પ્રતિબંધ અથવા તેના વિકાસ પર લગામ લગાવવા માટે સાથે આવે. હું પોતે પણ ચીનના વૈજ્ઞાનિકોને અપીલ કરી રહ્યો છું. આમાંના ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ખતરાના એલર્ટ સાથે સહમતી દર્શાવી છે.
AIથી કેમ ડર્યો એન્થ્રોપિકનો રિસર્ચર?
તાજેતરમાં એન્થ્રોપિક નામની AI કંપની માટે કામ કરતા એક રિસર્ચરે રાજીનામું આપ્યું હતું. આ કંપની ક્લોડ નામનું AI ટૂલ બનાવે છે. આ કંપનીમાંથી રાજીનામું આપનાર રિસર્ચર જેકબ કોક્શનએ એક લેટર લખ્યો હતો. તેમાં જેકબે કહ્યું હતું કે, અમારા જીવન સાથે રમત રમી રહી છે AI કંપનીઓ. એન્થ્રોપિક અને OpenAI જવાબદારીપૂર્વક કામ કરી રહી નથી. તેઓ AIને સુપરઈન્ટેલિજન્ટ બનાવવાની દોડમાં અમારા જીવન સાથે રમત રમી રહ્યા છે.
AI માણસોને મારી નાખશે ?
હકીકતમાં AIને લઈને સૌથી મોટી હોડ અમેરિકામાં જ ચાલી રહી છે. OpenAI અને એન્થોપિક બંને અમેરિકન કંપનીઓ છે. એકબીજાથી આગળ નીકળી જવાની આ હોડ એટલી વધી ગઈ છે કે બંને કંપનીઓ પોતાના એડવાન્સ્ડ મોડલ્સ પર ખૂબ જ ઝડપથી કામ કરી રહી છે. આ જ ઝડપને કારણે AIથી ઊભા થતા ખતરાને લઈને સમગ્ર ચર્ચા વધુ તેજ બની ગઈ છે. આ વાત AI સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પણ સ્વીકારી ચૂકી છે.
કેમ ખતરનાક બની રહ્યું છે AI?
જેમ જેમ AI વધુ સક્ષમ બની રહ્યું છે, તેમ તેમ તેની વિચારવાની પ્રક્રિયા અને તર્કને મોનિટર કરવાનું પણ વધુ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે.
AIને લઈને અત્યાર સુધી સવાલ હતો કે તે માણસોનું કામ કેટલી ઝડપથી કરી શકે છે, પરંતુ હવે ચિંતા તેનાથી પણ આગળની છે. નિષ્ણાતો સવાલ પૂછી રહ્યા છે. જો AI આવનારી પેઢીના મોડલ્સ પોતે જ બનાવવાનું શરૂ કરી દે તો શું માણસ તેને નિયંત્રિત કરી શકશે?
2030 સુધી AIથી AGI સુધીની સફર
આ મુદ્દે Google ડીપ માઈન્ડના CEO ડેમિસ હસાબિસ, OpenAIના ચીફ સેમ ઓલ્ટમેન અને ઓન્થોપિકના CEO ડેરિયો અમોડેઈ AIથી થતા ખતરાઓ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે અને તેના પર થઈ રહેલા સંશોધનને ધીમું કરવાની વાત પણ કરી ચૂક્યા છે. નહીં તો આગામી કેટલાક વર્ષોમાં બધું જ AIના હવાલે થઈ શકે છે. શક્ય છે કે આ સ્થિતિ 2030 સુધીમાં જ આવી જાય. આ સમય સુધીમાં AI ટૂલ્સ AGI એટલે કે આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સથી સજ્જ થઈ શકે છે.
શું છે આર્ટિફિશિયલ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ ?
આ AIનું એવું સ્તર છે જ્યારે મશીન દરેક કામ માણસ જેટલી અથવા તેનાથી પણ વધુ ક્ષમતા સાથે કરી શકે.. હાલનું AI કોઈ એક ચોક્કસ કામમાં નિષ્ણાત હોય છે, જ્યારે AGI દરેક કામમાં નિષ્ણાત હશે.
તેના કારણે લાખો નોકરીઓ જઈ શકે છે. એન્ટ્રી-લેવલની અડધી વ્હાઇટ-કોલર નોકરીઓ પણ ખતમ થઈ શકે છે...હસાબિસના અનુમાન મુજબ, આ 2030 સુધીમાં હકીકત બની શકે છે. સેમ ઓલ્ટમેન અને ઓન્થોપિકના CEO ડેરિયો અમોડેઈએ પણ આ જ સમયગાળાની આસપાસનો સંકેત આપ્યો છે.
આ દિશામાં અમેરિકામાં મોટી પહેલ શરૂ પણ થઈ ચૂકી છે. અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે એક એક્ઝિક્યુટિવ ઓર્ડર પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તેના હેઠળ દુનિયાની સૌથી એડવાન્સ્ડ AI સિસ્ટમ્સને લોકો માટે જાહેર કરતાં પહેલાં ઓછામાં ઓછા એક મહિના સુધી તેમના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા જોખમોની તપાસ કરવા માટે એક કડક માળખું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.