નોકરીઓ ખાઈ જશે AI ! આ નોકરીઓ સૌથી વધુ જોખમમાં, ચોંકાવનારો રિપોર્ટ આવ્યો સામે
Highest Risk Jobs: ભારતમાં ઝડપથી AIનું મહત્વ વધી રહ્યું છે, ત્યારે અનેક કંપનીઓ પોતાના સ્ટાફમાં ઘટાડો કરી રહ્યાં છે, અને AI સોફ્ટવેર તરફ કંપનીઓ ખેચાઈ રહી છે. જેના કારણે જે AIને અપનાવતા નથી તે કર્મચારીઓની નોકરી જોખમમાં મુકાઈ છે.
Highest Risk Jobs: ઝડપથી બદલાતી ટેકનોલોજીના આ યુગમાં, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI)ની અસર હવે નોકરી બજારમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. પડકારો વધ્યા છે, ખાસ કરીને યુવાનો માટે જેઓ ફક્ત તેમની કારકિર્દી શરૂ કરી રહ્યા છે.
AIમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા
ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ફોર રિસર્ચ ઓન ઇન્ટરનેશનલ ઇકોનોમિક રિલેશન્સ (ICRIER)ના AI અને નોકરીઓ રિપોર્ટ અનુસાર, લગભગ 63 ટકા કંપનીઓ હવે ડેટા-સંબંધિત કુશળતા અથવા AIમાં અનુભવ ધરાવતા ઉમેદવારોને પ્રાથમિકતા આપે છે. પરિણામે, પરંપરાગત ડિગ્રીઓનું મહત્વ ધીમે ધીમે ઘટતું જાય છે.
એન્ટ્રી-લેવલ નોકરીઓ પર સૌથી વધુ પ્રભાવ
રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે આ પરિવર્તનનો એન્ટ્રી-લેવલ નોકરીઓ પર સૌથી વધુ પ્રભાવ પડ્યો છે. જ્યારે પહેલા ફ્રેશર્સ માટે વધુ તકો હતી, ત્યારે કંપનીઓ હવે અનુભવ અથવા વિશેષ કુશળતા ધરાવતા ઉમેદવારોને વધુને વધુ તકો આપી રહી છે. જો કે, મધ્યમ અને મોટા લેવલની ભરતીમાં બહુ ફેરફાર થયો નથી.
વધુમાં, સોફ્ટવેર ડેવલપર્સ અને ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ જેવા પદોની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે નવી ટેકનોલોજી શીખતા યુવાનો માટે તકો રહે છે, પરંતુ સામાન્ય કુશળતા ધરાવતા લોકોને નોકરી શોધવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
નવેમ્બર 2025થી જાન્યુઆરી 2026 દરમિયાન દેશના 10 મુખ્ય શહેરોમાં 650 IT કંપનીઓ પર હાથ ધરવામાં આવેલા આ અભ્યાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે AIના ઉપયોગથી કંપનીઓની કાર્યક્ષમતામાં વધારો થયો છે, પરંતુ ભરતી પદ્ધતિઓ બદલાઈ ગઈ છે. અડધાથી વધુ કંપનીઓ તેમના કર્મચારીઓને AI સંબંધિત તાલીમ આપી રહી છે, પરંતુ ગયા વર્ષે ખૂબ જ ઓછી કંપનીઓએ તેમના અડધાથી વધુ કર્મચારીઓને તાલીમ આપી છે.
એક્સપર્ટ કહે છે કે AI નોકરીઓ ખતમ કરી રહ્યું નથી, પરંતુ કામ કરવાની રીત બદલી રહ્યું છે. તેથી, યુવાનો માટે સતત નવી કુશળતા શીખવી અને સમય સાથે પોતાને અપડેટ કરવી મહત્વપૂર્ણ છે. આ સફળતાની ચાવી હશે.
