સોલાર રેડિયેશનને કારણે ફ્લાઇટ કંટ્રોલમાં થઈ ગરબડ! ભારત સહિત દુનિયાભરમાં સેંકડો ફ્લાઇટ પ્રભાવિત, શું છે સમગ્ર મામલો?
A320 Software Issue: એરબસ A320 વિમાનોમાં એક ગંભીર ટેક્નિકલ ખામી જોવા મળી છે, જેના કારણે તેમને સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર અપગ્રેડ માટે રોકવામાં આવી રહ્યા છે. આ ખામી ELAC ફ્લાઇટ કંટ્રોલ કમ્પ્યુટરના સ્વિચિંગ દરમિયાન થઈ.
Trending Photos
A320 Software Issue: દુનિયાભરમાં એરબસ A320 પરિવારના વિમાનોને અચાનક મોટા પાયે સોફ્ટવેર અને હાર્ડવેર અપગ્રેડ માટે ગ્રાઉન્ડ કરવામાં આવી રહ્યા છે. તેનું કારણ એક ગંભીર ટેક્નિકલ ખામી છે, જે સીધી વિમાનની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલી છે. હાલમાં જ એક એરબસ A320 ફ્લાઈટમાં બનેલી ઘટનાએ સમગ્ર એવિએશન સેક્ટરને ચિંતામાં મૂકી દીધું છે.
શું થયું એરબસ A320માં? કેવી રીતે સામે આવ્યો ખતરો?
કેનકનથી ન્યુ યોર્ક જઈ રહેલી એક ખાનગી એરલાઇનની A320 ફ્લાઇટમાં આ સમસ્યા ત્યારે સામે આવી જ્યારે વિમાન અચાનક હજારો ફૂટની ઊંચાઈ પર નીચેની તરફ ઝૂકી ગયું. પાઇલટે આવો કોઈ કમાન્ડ આપ્યો ન હતો, પરંતુ કેબિનમાં જોરદાર ઝટકા લાગ્યા અને મુસાફરો સીટ પરથી ઉછળી પડ્યા. ઘણા લોકો ઘાયલ થયા અને ફ્લાઇટને ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં ટેમ્પા ડાયવર્ટ કરવી પડી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, આ ખામી ELAC ફ્લાઇટ કંટ્રોલ કમ્પ્યુટરના સ્વિચિંગ દરમિયાન થઈ હતી, જેણે ખોટો પિચ ડેટા વાંચી લીધા.
EASAએ 28 નવેમ્બરે ઇમરજન્સી એરવર્ધિનેસ ડાયરેક્ટિવ (EAD) જાહેર કરીને જૂના ELAC કમ્પ્યુટર (મોડેલ B L104)ને તાત્કાલિક હટાવવાનો અને નવા, સુરક્ષિત મોડેલ (B L103+) સાથે બદલવાનો આદેશ આપ્યો છે. જે વિમાનોમાં જૂની સિસ્ટમ છે, તેમને ફ્લાઈટ ભરવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. જરૂર પડ્યે માત્ર મર્યાદિત 'ફેરી ફ્લાઇટ'ની છૂટ આપવામાં આવશે.
ભારતમાં પણ તેની મોટી અસર
ભારતમાં પણ તેની મોટી અસર પડી છે, કારણ કે દેશ A320 વિમાનોનો દુનિયાનો સૌથી મોટો ઓપરેટર છે. ઇન્ડિગોના લગભગ 200 અને એર ઇન્ડિયાના 100-125 વિમાનો હાલમાં અપગ્રેડ અને તપાસ પ્રક્રિયાને કારણે ગ્રાઉન્ડ છે અથવા મર્યાદિત ઓપરેશનમાં છે. એર ઇન્ડિયાએ મુસાફરોને ચેતવણી આપી છે કે, તેના કારણે ફ્લાઇટ્સ મોડી અને શેડ્યૂલ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
Airbus અને EASAની સંયુક્ત તપાસમાં શું જાણવા મળ્યું?
Airbus અને EASAની સંયુક્ત તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, વધુ ઊંચાઈ પર વધેલા સોલાર રેડિયેશનને કારણે ELAC કમ્પ્યુટરની ચિપમાં 'બિટ-ફ્લિપ' એટલે કે ડેટા કરપ્શન સર્જાયું. આને કારણે કમ્પ્યુટરે ખોટા સંકેતો વાંચ્યા અને વિમાન ઓટોપાઇલટ મોડમાં હોવા છતાં નીચે તરફ ઝૂકવા લાગ્યું.
Airbus A320ની દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત વિમાનોમાં ગણતરી
Airbus A320ની દુનિયાના સૌથી સુરક્ષિત અને અદ્યતન ફ્લાય-બાય-વાયર સિસ્ટમવાળા વિમાનોમાં ગણતરી થાય છે, પરંતુ આ ઘટનાએ તેના સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ભાગ ELAC કમ્પ્યુટરની સંવેદનશીલતાને ઉજાગર કરી દીધી છે. વૈશ્વિક સ્તરે લગભગ 6000 વિમાનો આ અપગ્રેડ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. નવા A320neoમાં જ્યારે માત્ર 30 મિનિટનું સોફ્ટવેર અપડેટ કરવું પડશે, ત્યાં જૂના મોડેલોમાં હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર બન્ને બદલવામાં 2-3 દિવસ લાગી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે