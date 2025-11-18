Prev
Airless Tyres: આજના ટેક્નોલોજીના સમયમાં એટલી ઝડપથી ફેરફારો થઈ રહ્યા છે કે તેની અસર દરેક ઇન્ડસ્ટ્રી પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં પણ એવા ક્ષેત્રોમાંથી એક છે, જ્યાં આજકાલ સૌથી વધુ ઇનોવેશન જોવા મળી રહ્યું છે.

હવે ખીલી કે કાંચ લાગે તો પણ હવે ટાયર નહીં ફાટે! શું એરલેસ ટાયર ટ્યુબલેસનું સ્થાન લેશે? જાણો ફાયદા, લાઈફ અને કિંમત

Airless Tyres: થોડા વર્ષો પહેલા વાહનોમાં ટ્યુબવાળા ટાયર લગાવવામાં આવતા હતા, પછી ટ્યુબલેસ ટાયર આવ્યા. હવે પછીનું મોટું પગલું છે- એરલેસ ટાયર, જેને પંક્ચર-ફ્રી અને ઓછા મેન્ટેનન્સવાળા ભવિષ્યના ટાયર માનવામાં આવે છે. ચાલો સરળ ભાષામાં સમજીએ કે આ ટાયર કેવી રીતે તમારા વાહનમાં કામ કરે છે, તેની લાઈફ કેટલી હોય છે અને તે ટ્યુબલેસ ટાયર કરતાં કેટલું સારું છે.

શું છે એરલેસ ટાયર?
એરલેસ ટાયર એવા ટાયર છે જેમાં હવા ભરવાની જરૂરિયાત પડતી નથી. તેમાં રબર અને સિન્થેટિક મટિરિયલથી બનેલા સ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે ટાયરને મજબૂતી અને આકાર આપે છે. તેના સ્પોક્સ અને બેલ્ટ બહારથી પણ દેખાય છે, જેના કારણે તેની ડિઝાઇન સંપૂર્ણપણે ભવિષ્યવાદી લાગે છે.

પંક્ચરની ચિંતા થશે ખતમ
આ ટાયરનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે તે ક્યારેય પંક્ચર થતા નથી. ખીલી, કાંચ કે કોઈ પણ તીક્ષ્ણ વસ્તુ તેને અસર કરી શકતી નથી, કારણ કે તેમાં હવા જ નથી. આનો અર્થ એ થયો કે ન હવા ભરાવવાનું ટેન્શન કે ન પંક્ચર થવાની ચિંતા...આ જ કારણ છે કે તેમને લો-મેન્ટેનન્સ ટાયર કહેવામાં આવે છે.

એરલેસ ટાયરની કેટલી હોય છે લાઈફ?
એરલેસ ટાયરની લાઈફ સામાન્ય ટાયરની તુલનામાં ઘણી વધારે માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતો જણાવે છે કે એક એરલેસ ટાયર લગભગ 80,000 થી 1,00,000 કિલોમીટર સુધી ચાલી શકે છે. તેની સરખામણીમાં ટ્યુબલેસ ટાયર સામાન્ય રીતે 50,000 થી 70,000 કિલોમીટર સુધીની લાઈફ આપે છે. જોકે, દરેક ટાયરની ઉંમર ડ્રાઇવિંગ સ્ટાઇલ, રસ્તાની સ્થિતિ અને વાહનની જાળવણી પર પણ આધાર રાખે છે.

ટ્યુબલેસ ટાયર કેવી રીતે કરે છે કામ?
ટ્યુબલેસ ટાયર અલગથી કોઈ ટ્યુબ પર નિર્ભર રહેતા નથી. તેમાં ભરેલી હવા પોતે જ રિમ સાથે સીલ બનાવી લે છે. જો પંક્ચર થઈ જાય તો હવા ધીમે ધીમે બહાર નીકળે છે, જેનાથી વાહનને સંભાળવું સરળ બની જાય છે. આ કારણોસર ટ્યુબલેસ ટાયર જૂના ટ્યુબવાળા ટાયર કરતાં વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે.

એરલેસ ટાયર ટ્યુબલેસ ટાયરથી કેટલા સારા?
પંક્ચરનો ડર નહીં: કારણ કે તેમાં હવા ભરવામાં આવતી નથી, તેથી પંક્ચર કે બ્લાઉટ થવાનો ખતરો સંપૂર્ણપણે સમાપ્ત થઈ જાય છે. અચાનક ટાયર ફાટવાનું જોખમ ન હોવાથી હાઈ-સ્પીડ ડ્રાઇવિંગ પણ સુરક્ષિત બને છે. ઓછું મેન્ટેનન્સ: ન હવા ચેક કરવાની, ન રિફિલિંગની જરૂર. આ ટાયર સમય અને ખર્ચ બંને બચાવે છે. લાંબી લાઈફ: તેની લાઈફ લાંબી હોય છે, તેથી તેને વારંવાર બદલવાની જરૂર પડતી નથી. તેનાથી રબરનો કચરો પણ ઓછો થાય છે.

કેટલીક ખામીઓ પણ સમજી લો
એરલેસ ટાયરને હજુ સંપૂર્ણપણે પરફેક્ટ કહી શકાય નહીં. જાણે કેમ...તેની કિંમત સામાન્ય ટાયર કરતાં વધુ હોય છે. તે થોડા હાર્ડ હોઈ શકે છે અને સ્પીડ પર વધુ અવાજ કરી શકે છે. હજુ આ ટેક્નોલોજી પ્રારંભિક તબક્કામાં છે, તેથી બધા વાહનોમાં ઉપલબ્ધ નથી. કુલ મળીને, એરલેસ ટાયર ભવિષ્યની ટેક્નોલોજી માનવામાં આવે છે. તે સુરક્ષિત છે, લાંબા સમય સુધી ચાલે છે અને ચલાવવાનો ખર્ચ પણ ઘટાડે છે. જોકે, કિંમત અને ઉપલબ્ધતાને કારણે હજુ તે ટ્યુબલેસ ટાયરની જગ્યા સંપૂર્ણપણે લઈ શક્યા નથી, પરંતુ આવનારા સમયમાં તે ઓટોમોબાઇલ સેક્ટરમાં મોટો બદલાવ લાવી શકે છે.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

