Airtelના કરોડો ગ્રાહકો માટે ખુશખબર... એક પ્લાનમાં ચાલશે બે સિમકાર્ડ, કંપનીએ લાવ્યો શાનદાર Plan
Airtel તેના કરોડો ગ્રાહકો માટે એક શાનદાર પ્લાન લઈને આવ્યું છે. આ પ્લાનમાં કંપવી 11 બેનિફિટ આપી રહી છે, જેમાં તમે એક પ્લાનમાં બે સિમકાર્ડ પણ ચલાવી શકો છો, ત્યારે આ લેખમાં આ પ્લાનની સંપૂર્ણ વિગતો જાણીશું.
Trending Photos
એરટેલ તેની સર્વિસ સુધારવા માટે સતત નવા પગલાં ભરી રહ્યું છે. તે ગ્રાહકોને અસંખ્ય લાભો આપે છે. જો કે, કેટલાક એરટેલ પ્લાન ફેમિલી બેનિફિટ્સ સાથે પણ આવે છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે એક જ રિચાર્જ પર બે સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પ્લાન્સને ફેમિલી ઇન્ફિનિટી કહેવામાં આવે છે. આજે અમે તમને આવા જ એક ફેમિલી ઇન્ફિનિટી પ્લાન વિશે જણાવીશું, જેમાં કુલ 11 બેનિફિટ્સ મળશે.
એરટેલ યુઝર્સ માટે વિવિધ પ્રકારના પ્લાન ઓફર કરે છે. કંપની પાસે એક ખાસ પ્લાન છે જે બે સિમ કાર્ડને સપોર્ટ કરે છે. આ પ્લાન યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગ, ફ્રી નેશનલ રોમિંગ અને 105GB ડેટા સહિત અન્ય ફાયદાઓ આપે છે. એરટેલે તેને ઇન્ફિનિટી પોસ્ટપેઇડ પ્લાન તરીકે લોન્ચ કર્યો છે.
એક પ્લાનમાં બે સિમ
એરટેલનો ઇન્ફિનિટી ફેમિલી પ્લાન 699 રૂપિયાનો છે. આ ઉપરાંત GST ચાર્જ પણ લાગશે. આ એક માસિક પોસ્ટપેઇડ પ્લાન છે, જે બે સિમ કાર્ડને સપોર્ટ કરે છે. તમે આ પ્લાનમાં બે પરિવારના સભ્યો એડ કરી શકો છો. આ પ્લાનના ફાયદાઓ વિશે વાત કરીએ તો, યુઝર્સને સમગ્ર ભારતમાં અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગ મળશે.
વધુમાં યુઝર્સને 105 GB માસિક ડેટા મળશે, જેમાં પ્રાઈમરી સિમ માટે 75 GB અને સેકન્ડરી સિમ માટે 30 GBનો સમાવેશ થાય છે. કંપની આ પ્લાન સાથે અનેક એડ-ઓન પ્લાન આપી રહી છે. યુઝર્સને 6 મહિનાનું એમેઝોન પ્રાઇમ સબ્સ્ક્રિપ્શન અને 1 વર્ષનું JioHotstar મોબાઇલ સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ મળે છે.
એરટેલ 699 પ્લાનના 11 બેનિફિટ
- એક પ્લાન પર બે સિમ કાર્ડ
- દેશભરમાં અમર્યાદિત મફત કોલિંગ
- મફત નેશનલ રોમિંગ
- દરરોજ 100 મફત SMS
- 105 GB ડેટા - પ્રાયમરી સિમ પર 75 GB અને સેકન્ડરી સિમ પર 30 GB
- એમેઝોન પ્રાઇમ સબ્સ્ક્રિપ્શન (6 મહિના)
- ગુગલ વન (100 GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ)
- JioHotstar મોબાઇલ સબ્સ્ક્રિપ્શન (1 વર્ષ)
- એરટેલ એક્સસ્ટ્રીમ પ્લે પ્રીમિયમ સબ્સ્ક્રિપ્શન
- એડોબ એક્સપ્રેસ પ્રીમિયમ (12 મહિના)
- Airtel Fraud Detection અને Spam એલર્ટ
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે