Airtelના કરોડો યુઝર્સ માટે ખુશખબર ! કંપની લાવી સૌથી સસ્તો એન્યુઅલ પ્લાન
Airtel Recharge Plan : એરટેલ પાસે અનેક સસ્તા રિચાર્જ પ્લાન છે. કંપનીએ તાજેતરમાં જ એક લોન્ગ વેલિડિટીવાળો સસ્તો પ્લાન લોન્ચ કર્યો છે, જેમાં તમને અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ડેટાની સાથે 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે.
- કંપની તેના કરોડો યુઝર્સ માટે સસ્તા પ્લાન ઓફર કરી રહી છે
- એરટેલે તાજેતરમાં જ એક લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો
- આ પ્લાનમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે ડેટાનો પણ લાભ મળે છે
Trending Photos
Airtel Recharge Plan : એરટેલ યુઝર્સની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. TRAIના હાલમાં આવેલા નવા રિપોર્ટ મુજબ એરટેલે ડિસેમ્બર 2025માં 54.2 લાખ નવા યુઝર્સ મેળવ્યા છે. એરટેલે અન્ય ટેલિકોમ કંપનીઓ કરતાં બમણા યુઝર્સ મેળવ્યા છે. કંપનીના યુઝર્સની સંખ્યા 46 કરોડને પાર પહોંચી ગઈ છે.
કંપની તેના કરોડો યુઝર્સ માટે સસ્તા પ્લાન ઓફર કરી રહી છે. એરટેલે તાજેતરમાં જ એક લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો. જેમાં યુઝર્સને અનલિમિટેડ કોલિંગની સાથે સાથે ડેટાનો લાભ પણ મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 365 દિવસની છે
2249 રૂપિયાનો પ્લાન
એરટેલનો આ રિચાર્જ પ્લાન 2249 રૂપિયાનો છે. યુઝર્સને 365 દિવસની લાંબી વેલિડિટી આપવામાં આવે છે, એટલે કે તેઓ એકવાર રિચાર્જ કર્યા પછી આખા વર્ષ સુધી આ સેવાનો આનંદ માણી શકે છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સ સમગ્ર ભારતમાં કોઈપણ નેટવર્ક પર અમર્યાદિત વોઇસ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગનો લાભ ઉઠાવી શકે છે.
વધુમાં યુઝર્સને 3600 મફત SMS પણ આપવામાં આવે છે. કંપની આ પ્લાનમાં કુલ ૩૦GB ડેટા આપે છે. વધુમાં એડોબ એક્સપ્રેસ પ્રીમિયમનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ 1 વર્ષ માટે મળી રહ્યું છે.
1798 રૂપિયાનો પ્લાન
એરટેલ પાસે 2G ફીચર ફોન યુઝર્સ માટે એક સસ્તો પ્લાન પણ છે, જે સમગ્ર ભારતમાં અનલિમિડેટ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગ ઓફર કરે છે. આ પ્લાનની માન્યતા 365 દિવસની છે. અન્ય ફાયદાઓમાં 3600 ફ્રી SMSનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં યુઝર્સને એડોબ એક્સપ્રેસ પ્રીમિયમનું એક વર્ષનું સબ્સ્ક્રિપ્શન આપવામાં આવે છે. કંપની આ પ્લાન સાથે ડેટા આપતી નથી. યુઝર્સ ડેટા એડ-ઓન પેક પસંદ કરી શકે છે. એરટેલે ગયા વર્ષે TRAIના આદેશ બાદ આ લાંબી વેલિડિટીવાળો પ્લાન લોન્ચ કર્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે