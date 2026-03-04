માત્ર 1849 રૂપિયામાં 365 દિવસની વેલિડિટી, ડેટા, કોલિંગ અને SMS ફ્રી, આ કંપનીની શાનદાર ઓફર
જો તમારે પણ કોલિંગની સાથે થોડું ઈન્ટરનેટ પણ જોઈએ તો 2249 રૂપિયાનો પ્લાન શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગ મળે છે.
- એરટેલના 1849 રૂપિયાના પ્લાનમાં મળશે 365 દિવસની વેલિડિટી
- માત્ર કોલિંગની જરૂરિયાત હોય તેવા યુઝર્સ માટે સૌથી શાનદાર પ્લાન
- આ પ્લાનમાં નહીં મળે ડેટાનો લાભ, માત્ર મળશે અનલિમિટેડ કોલિંગ
Airtel Annual Plan: જો તમે એરટેલ યુઝર છો અને દર મહિને રિચાર્જ કરાવવાની ઝંઝટમાંથી મુક્તિ ઈચ્છો છો તો કંપનીએ કેટલાક સસ્તા વાર્ષિક પ્લાન લોન્ચ કર્યાં છે. આ પ્લાન ખાસ કરી તે લોકો માટે ફાયદાકારક છે જે પોતાના નંબરને આખા વર્ષ દરમિયાન એક્ટિવ રાખવા ઈચ્છે છે કે મુખ્ય રૂપથી કોલિંગ માટે સિમનો ઉપયોગ કરે છે.
1849 રૂપિયાવાળો પ્લાન
એરટેલનો 1849 રૂપિયાવાળો પ્લાન 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે અને કંપનીનું સૌથી સસ્તું વાર્ષિક પેક માનવામાં આવે છે. આ પ્લાનમાં દેશભરમાં અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. સાથે નેશનલ રોમિંગ ફ્રી રહે છે. આ પ્લાનમાં કંપની એક વર્ષ માટે 3600 SMS પણ ઓફર કરી રહી છે.
પરંતુ આ પ્લાનમાં ડેટા સામેલ નથી. જો તમારે ઈન્ટરનેટની જરૂર હોય તો અલગથી ડેટા પેક લઈ શકો છો. આ પ્લાન તે લોકો માટે યોગ્ય છે જે મુખ્ય રૂપથી કોલ અને ક્યારેક મેસેજ માટે સિમનો ઉપયોગ કરે છે કે પોતાનો નંબર ઓછા ખર્ચમાં એક્ટિવ રાખવા ઈચ્છે છે.
2249 રૂપિયાનો પ્લાન
જો તમારે કોલિંગની સાથે થોડું ઈન્ટરનેટ પણ જોઈએ તો 2249 રૂપિયાનો પ્લાન સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં 365 દિવસની વેલિડિટી સાથે અનલિમિટેડ કોલિંગ અને ફ્રી નેશનલ રોમિંગ મળે છે.
આ સિવાય વર્ષ દરમિયાન 3600 SMS અને કુલ 30GB ડેટા આપવામાં આવે છે. આ ડેટામાં કોઈ લિમિટ નથી. તમે તમારી જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉપયોગ કરી શકો છો. આ પ્લાન તેવા યુઝર્સ માટે છે જેને ઓછા ડેટાની જરૂર પડે છે.
Reliance Jio નો એક વર્ષનો પ્લાન
જિયોની પાસે 3999 અને 3599 રૂપિયાના બે વાર્ષિક પ્લાન છે. 3999 રૂપિયાવાળા પ્લાનની વાત કરીએ તો અનલિમિટેડ 5G + દરરોજ 2.5GB ડેટા, દરરોજ 100 SMS, અનલિમિટેડ કોલિંગ અને 365 દિવસની વેલિડિટી મળે છે. આ સાથે ફેનકોડ, જિયોહોટસ્ટારનું ત્રણ મહિનાનું સબ્સક્રિપ્શન અને 18 મહિના માટે ગૂગલ જેમિની પ્રોનું સબ્સક્રિપ્શન ફ્રીમાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. 3599 રૂપિયાના પ્લાનમાં ફેનકોડ સબ્સક્રિપ્શન છોડી બધા બેનિફિટ્સ આપવામાં આવી રહ્યાં છે.
