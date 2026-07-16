/Airtelના કરોડો ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો, હોટસ્પોટથી અન્ય ડિવાઈસ પર નહીં ચાલે અનલિમિટેડ 5G

Airtel Unlimited 5G : જો તમે એરટેલના અનલિમિટેડ 5G પ્લાનનો ઉપયોગ કરો છો અને હોટસ્પોટ દ્વારા અન્ય ડિવાઈસ પર વારંવાર તમારા ફોનના ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કરો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે એરટેલનો કહેવાતો અનલિમિટેડ 5G પ્લાન હોટસ્પોટ સાથે કનેક્ટ થવા પર અન્ય ડિવાઈસ પર કામ કરી રહ્યો નથી.
એરટેલની સત્તાવાર શરતો જણાવે છે કે મોબાઇલ હોટસ્પોટ દ્વારા અનલિમિટેડ 5G ડેટા શેર કરવાની મંજૂરી નથી. આ મુદ્દો હવે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચામાં છે અને ઘણા યુઝર્સ કહી રહ્યા છે કે તેઓ પહેલા આ વિશે જાણતા નહોતા.
હોટસ્પોટથી નહીં ચાલે અનલિમિટેડ 5G
એરટેલની વેબસાઇટ પર અનલિમિટેડ 5G ઓફરની શરતો અનુસાર, આ સર્વિસ ફક્ત વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે છે. કંપની સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે જે કનેક્શન પર અનલિમિટેડ 5G એક્ટિવ છે તેનો ડેટા મોબાઇલ હોટસ્પોટ દ્વારા અન્ય ડિવાઈસ સાથે શેર કરી શકાતો નથી.
આનો અર્થ એ છે કે જો તમે હોટસ્પોટ દ્વારા લેપટોપ, ટેબ્લેટ અથવા અન્ય ફોન પર અનલિમિટેડ 5Gનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો તે કંપનીની શરતોની વિરુદ્ધ છે.
We already saw reports that Airtel doesn't allow Unlimited 5G data sharing via mobile hotspot.
Now, it is officially mentioned on Airtel's website that mobile hotspot is not allowed on its Unlimited 5G mobile data plan.
The 300GB monthly data cap has also been there since the… pic.twitter.com/j7Y5dm6h2L
— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 16, 2026
સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર્સે સવાલ ઉઠાવ્યા
આ સમાચાર સામે આવ્યા પછી સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા યુઝર્સે સવાલ ઉઠાવ્યા છે કે અનલિમિટેડ 5G પ્લાન અંગે આ અગાઉથી કેમ સ્પષ્ટ રીતે જણાવવામાં આવ્યું નહોતું. કેટલાક લોકોએ કહ્યું કે તેમને હવે જ ખબર પડી કે હોટસ્પોટનો ઉપયોગ નહીં થાય.
માત્ર આ જ નહીં, એરટેલના કેટલાક પ્રીપેડ અને પોસ્ટપેઇડ નિયમો અને શરતો જણાવે છે કે જો 30 દિવસમાં ડેટા વપરાશ 300GBથી વધુ થાય છે, તો તેને કોમર્શિયલ યુઝ ગણવામાં આવશે.
આવા કિસ્સાઓમાં કંપની સ્પીડ ઘટાડી શકે છે, ઑફર્સ બદલી શકે છે અથવા સર્વિસ સામે એક્શન લઈ શકે છે. જો કે, આ નિયમ પ્લાન અને ઉપયોગની શરતોના આધારે લાગુ પડે છે.
એરટેલે તેની અનલિમિટેડ 5G ઓફર બંધ કરી નથી. જો તમારી પાસે 5G ફોન છે, તો તમારા વિસ્તારમાં એરટેલ 5G પ્લસ નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે અને તમારું રિચાર્જ યોગ્ય પ્લાનનું છે, તો તમે પહેલાની જેમ તમારા ફોન પર અમર્યાદિત 5G ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ ફેરફાર ફક્ત હોટસ્પોટ શેરિંગ સંબંધિત શરતોને લઈને ચર્ચામાં આવ્યો છે.