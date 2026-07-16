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Airtelના કરોડો ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો, હોટસ્પોટથી અન્ય ડિવાઈસ પર નહીં ચાલે અનલિમિટેડ 5G

Airtel Unlimited 5G : ઘણા લોકો એરટેલના 5G અનલિમિટેડ પ્લાન વિશે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી રહ્યા છે. કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, 5G અનલિમિટેડ મર્યાદિત ડેટા ઓફર કરે છે અને તે ફક્ત મોબાઇલ ડિવાઈસ માટે છે. તેનો ઉપયોગ અન્ય ડિવાઈસ પર કરી શકાતો નથી.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 16, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:43 PM IST
Airtelના કરોડો ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો, હોટસ્પોટથી અન્ય ડિવાઈસ પર નહીં ચાલે અનલિમિટેડ 5G

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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