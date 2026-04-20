મોબાઇલ યુઝર્સને મોટો ઝટકો, આ કંપનીના રિચાર્જ પ્લાન થયા અચાનક મોંઘા

Airtel Recharge Plan : એરટેલે તેના ગ્રાહકોને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. કંપનીએ રાતોરાત તેના રિચાર્જ પ્લાન મોંઘા કરી દીધા છે. એરટેલે તેના લોકપ્રિય પ્લાનની કિંમતમાં વધારો કર્યો છે. આ પ્લાન હવે દેખાતો નથી તેના બદલે એક નવો પ્લાન જોવા મળી રહ્યો છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:34 PM IST
  • મોબાઇલ યુઝર્સને વધુ એક મોટો ઝટકો
  • એરટેલે પ્રીપેડ પ્લાનના ભાવમાં વધારો કર્યો
  • 84 દિવસના વેલિડિટીવાળા પ્લાનમાં કર્યો વધારો

મોબાઇલ યુઝર્સને મોટો ઝટકો, આ કંપનીના રિચાર્જ પ્લાન થયા અચાનક મોંઘા

Airtel Recharge Plan : મોબાઇલ યુઝર્સને વધુ એક મોટો ફટકો પડ્યો છે. દેશની અગ્રણી ટેલિકોમ કંપનીઓમાંની એક એરટેલે તેના પ્રીપેડ પ્લાનના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, આ ફેરફાર અચાનક થયો છે. પરિણામે ઘણા યુઝર્સને ફક્ત ત્યારે જ ખબર પડી રહી છે, જ્યારે તેઓ નવું રિચાર્જ કરવા જઈ રહ્યા છે.

યુઝર્સને ચૂકવવા પડશે વધુ પૈસા

અહેવાલો અનુસાર, એરટેલે તેના લોકપ્રિય 84 દિવસના વેલિડિટી પ્લાનમાં વધારો કર્યો છે. પહેલાં આ પ્લાનની કિંમત ₹859 હતી,  તેની કિંમત હવે ₹899 કરવામાં આવી છે. વધુમાં કંપનીએ તેનો ₹799નો પ્લાન બંધ કરી દીધો છે. આનો અર્થ એ છે કે હવે યુઝર્સ  પાસે ઓછા સસ્તા વિકલ્પો ઉપલબ્ધ છે અને તેમને વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે.

ભાવ વધારા છતાં પ્લાનની સુવિધાઓમાં કોઈ નોંધપાત્ર ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. યુઝર્સને દરરોજ 1.5GB ડેટા, અમર્યાદિત વોઇસ કોલિંગ અને 100 SMS મળશે. પ્લાનની વેલિડિટી પણ 84 દિવસ પર યથાવત છે. આનો અર્થ એ છે કે યુઝર્સને હવે એ જ સર્વિસ પૂરી પાડવામાં આવી રહી છે, પરંતુ વધુ કિંમતે.

આ યુઝર્સને પડશે ફટકો

આ ફેરફારની સૌથી નોંધપાત્ર અસર એવા વ્યક્તિઓ પર પડશે જેઓ લાંબા ગાળાના પ્લાન પસંદ કરે છે. ખાસ કરીને એવા યુઝર્સ  કે જેઓ દર મહિને રિચાર્જ કરવાનું પસંદ કરતા નથી અને તેના બદલે 2થી 3 મહિનાના પ્લાન પર આધાર રાખે છે. તેમને હવે દરેક રિચાર્જ સાથે થોડા વધુ પૈસા ખર્ચવા પડશે. આ ફેરફારની અસર નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં પણ જોવા મળશે, જ્યાં લોકો સામાન્ય રીતે બજેટ ફ્રેન્ડલી પ્લાનને વધુ પસંદ કરે છે. 

આ તો હજુ શરૂઆત છે...

ટેલિકોમ ઉદ્યોગના એક્સપર્ટ માને છે કે આ ફક્ત શરૂઆત હોઈ શકે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી કંપનીઓ તેમની આવક વધારવાના પ્રયાસમાં ધીમે ધીમે તેમના ટેરિફમાં વધારો કરી રહી છે. પરિણામે એ શક્ય છે કે આગામી દિવસોમાં રિલાયન્સ જિયો અને વોડાફોન આઈડિયા પણ તેમના પ્લાનના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે.

હકીકતમાં 5G નેટવર્ક, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને કામગીરી સાથે સંકળાયેલા વધતા ખર્ચે ટેલિકોમ કંપનીઓ પર નાણાકીય દબાણ વધાર્યું છે. આ કંપનીઓ હવે આ બોજ તેમના યુઝર્સ  પર નાખી રહી છે. જે જણાવે છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રિચાર્જ પ્લાનના ભાવમાં સતત વધારો કેમ જોવા મળ્યો છે. એકંદરે, તે સ્પષ્ટ છે કે ટેલિકોમ પ્લાન ધીમે ધીમે વધુ મોંઘા બનવાના છે. યુઝર્સને હવે પહેલા કરતાં વધુ પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. 

 

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

