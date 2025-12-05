એરટેલના કરોડો યુઝર્સને મોટો ઝટકો, કંપનીએ બંધ કરી દીધા આ બે સસ્તા પ્લાન
Airtel Recharge Plans: એરટેલે તેમના 200 રૂપિયા કરતા ઓછી કિંમતના બે રિચાર્જ પ્લાન બંધ કરી દીધા છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને કંપની તરફથી ઘણા બેનિફિટ્સ મળતા હતા. આ બન્ને પ્લાન કંપનીની વેબસાઇટ અને એપ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યા છે.
Airtel Recharge Plans: એરટેલે ફરી એકવાર કરોડો મોબાઇલ યુઝર્સને મોટો ઝટકો આપ્યો છે. દેશની બીજી સૌથી મોટી ટેલિકોમ કંપનીએ 200 રૂપિયા કરતા ઓછી કિંમતના બે પ્લાન બંધ કરી દીધા છે. હવે યુઝર્સે આ પ્લાનના ફાયદાઓ માટે વધારે ખર્ચ કરવો પડશે. એરટેલે આનાથી તેના પ્લાન મોંઘા કરવાના સંકેત આપ્યા છે. અગાઉ પણ આવા ઘણા રિપોર્ટ્સ સામે આવી ચૂક્યા છે, જેમાં કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તે ARPU એટલે કે એવરેજ રેવન્યુ પ્રતિ યુઝર વધારવા પર ભાર મૂકી રહી છે. આવી સ્થિતિમાં ટેરિફમાં વધારો થવાની સંભાવના સ્વાભાવિક છે.
આ પ્લાન થયા બંધ
એરટેલે તેની વેબસાઇટ અને એપ પરથી બે પ્રીપેડ રિચાર્જ પ્લાન હટાવી દીધા છે. એરટેલના આ બન્ને પ્રીપેડ પ્લાનની કિંમત 121 રૂપિયા અને 181 રૂપિયા હતી. એરટેલના આ બન્ને પ્રીપેડ રિચાર્જ પ્લાન 30 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવતા હતા. 200 રૂપિયા કરતા ઓછી કિંમતમાં આવતા આ ડેટા ઓન્લી પ્લાન છે, જેમાં યુઝર્સને માત્ર ડેટા ઓફર કરવામાં આવતા હતા.
યુઝર્સે હવે આ બન્ને પ્લાન સિવાય બીજા પ્લાન લેવા પડશે. કંપની 100 રૂપિયામાં ડેટા-ઓન્લી પ્લાન ઓફર કરે છે, જેમાં 6GB ડેટા મળે છે. આ પ્લાનની વેલિડિટી 30 દિવસની છે. આ પ્લાનમાં યુઝર્સને SonyLIV સહિત 20 OTT એપ્સનો પણ એક્સેસ મળે છે. આ ઉપરાંત કંપની પાસે યુઝર્સ માટે 161 રૂપિયાનો પ્લાન પણ છે, જેમાં 12GB ડેટા 30 દિવસની વેલિડિટી સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે.
એરટેલ આ ઉપરાંત 200 રૂપિયા કરતા ઓછી કિંમતમાં વધુ એક પ્રીપેડ પ્લાન ઓફર કરે છે, જેમાં 12GB ડેટા આપવામાં આવે છે. કંપનીનો આ ડેટા ઓન્લી પ્લાન પણ 30 દિવસની વેલિડિટી સાથે આવે છે. 195 રૂપિયાવાળા આ ડેટા પેક સાથે યુઝર્સને JioHotstarનું સબ્સક્રિપ્શન ઓફર કરવામાં આવે છે. મોંઘા પ્લાનની વાત કરીએ તો, યુઝર્સને 361 રૂપિયામાં 30 દિવસની વેલિડિટી વાળો પ્લાન ઓફર કરવામાં આવે છે. આમાં યુઝર્સને 50GB ડેટા આપવામાં આવે છે.
