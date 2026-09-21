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એરટેલનો ઝટકો! 161 રૂપિયાના પ્લાનમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, વેલિડિટીમાં કર્યો ઘટાડો

Airtel Recharge Plan Change: એરટેલે કેટલાક સર્કલમાં તેના 161 રૂપિયાના ડેટા પ્લાનના ફાયદાઓમાં ફેરફાર કર્યા છે. કેટલાક સર્કલમાં યુઝર્સને હવે 30 દિવસ માટે 12GB ડેટા મળી રહ્યો છે, જ્યારે કેટલાકને ફક્ત 15 દિવસ માટે 15GB ડેટા મળી રહ્યો છે. ચાલો તેના વિશે ડિટેલમાં જાણીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 21, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:21 PM IST
એરટેલનો ઝટકો! 161 રૂપિયાના પ્લાનમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, વેલિડિટીમાં કર્યો ઘટાડો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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