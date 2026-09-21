/એરટેલનો ઝટકો! 161 રૂપિયાના પ્લાનમાં કર્યો મોટો ફેરફાર, વેલિડિટીમાં કર્યો ઘટાડો

Airtel Recharge Plan Change: એરટેલે કેટલાક સર્કલમાં તેના 161 રૂપિયાના ડેટા રિચાર્જ પ્લાનના ફાયદાઓમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ કોઈ નવો પ્લાન નથી, પરંતુ કંપનીના હાલના ડેટા વાઉચરમાં ફેરફાર કર્યો છે. આ પ્લાન કોલિંગ કે વધારાની સેવા વેલિડિટી ઓફર કરતો નથી. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારા એરટેલ નંબર પર પહેલાથી જ એક એક્ટિવ બેઝ પ્રીપેડ પ્લાન હોવો જરૂરી છે.
ટેલિકોમટોકના રિપોર્ટ મુજબ, 161 રૂપિયાના પ્લાનના ફાયદા અલગ અલગ સર્કલમાં અલગ અલગ હોય છે. દિલ્હી સર્કલમાં, હાલમાં 12 જીબી ડેટા 30 દિવસ માટે ઉપલબ્ધ છે, જ્યારે ચેન્નાઈ સર્કલમાં, સમાન કિંમતે 15 જીબી ડેટા ઓફર કરવામાં આવે છે, પરંતુ વેલિડિટી ઘટાડીને માત્ર 15 દિવસ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ થયો કે ડેટા વધ્યો છે, પરંતુ વપરાશનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઘટ્યો છે.
એરટેલના 161 રૂપિયાના પ્લાનમાં શું બદલાવ આવ્યો?
એરટેલનો 161 રૂપિયાનો પ્લાન એ એવા યુજર્સ માટે રચાયેલ ડેટા વાઉચર છે, જેમને તેમના હાલના રિચાર્જ ઉપરાંત વધારાના મોબાઇલ ડેટાની જરૂર હોય છે. નવો ફેરફાર એ છે કે કેટલાક સર્કલમાં ડેટા અને વેલિડિટી લાભોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે. દિલ્હીમાં જૂના લાભો યથાવત છે, જ્યારે નવા એરટેલ પ્લાનના લાભો હવે ચેન્નાઈમાં મળી રહ્યા છે.
દિલ્હીમાં ₹161માં 12GB ડેટા અને 30 દિવસ
દિલ્હી સર્કલમાં, એરટેલનો ₹161 ડેટા પ્લાન હાલમાં 12GB ડેટા અને 30-દિવસના ડેટા વાઉચર વેલિડિટી સાથે ઉપલબ્ધ છે. આનો અર્થ એ છે કે વપરાશકર્તાઓ 30-દિવસના સમયગાળામાં તેમની જરૂરિયાતો મુજબ આ 12GB ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે.
ચેન્નાઈમાં 15GB ડેટા, પરંતુ ફક્ત 15 દિવસ માટે
ચેન્નાઈ સર્કલમાં સમાન 161 રૂપિયાના પ્લાનમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. વપરાશકર્તાઓને હવે 15GB ડેટા મળે છે, જે અગાઉ ઉલ્લેખિત 12GBથી વધારો છે. જો કે, તેની માન્યતા 30 દિવસથી ઘટાડીને 15 દિવસ કરવામાં આવી છે. આનો અર્થ એ છે કે વપરાશકર્તાઓને 3GB વધારાનો ડેટા મળે છે, પરંતુ આ પ્લાન હવે 15 દિવસની અડધી વેલિડિટી આપે છે. મહત્વનું છે કે આ પ્લાન અનલિમીટેડ કૉલિંગ, SMS અથવા વધારાની સેવા વેલિડિટી લાભો ઓફર કરતો નથી.