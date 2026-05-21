/Airtel યુઝર્સની મોજ! એક જ રિચાર્જમાં ચાલશે 2 SIM, સાથે મળશે આ OTTના પ્રાઇમ બેનિફિટ્સ

Airtel પોતાના ગ્રાહકો માટે એક એવો શાનદાર પોસ્ટપેડ પ્લાન લઈને આવ્યું છે, જેમાં એક જ રિચાર્જ પર બે સિમ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ પ્લાન કંપનીની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર લિસ્ટ થયેલો છે અને ફેમિલી યુઝર્સ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક માનવામાં આવી રહ્યો છે.
Airtel એ એક એવો પોસ્ટપેડ પ્લાન રજૂ કર્યો છે જેમાં એક જ રિચાર્જ પર 2 સિમ કાર્ડ ચલાવી શકાય છે. માત્ર ₹699માં અનલિમિટેડ કોલિંગ, ડેટા, Amazon Prime, Jio Hotstar અને 100GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ જેવા ઘણા બેનિફિટ્સ મળી રહ્યા છે. જો તમે કોઈ ફેમિલી પ્લાન શોધી રહ્યા છો, તો આ ઓફર તમારા કામની સાબિત થઈ શકે છે.
699 વાળા પ્લાનમાં મળશે 2 સિમ
Airtel નો ₹699 વાળો પોસ્ટપેડ પ્લાન બે સિમ કાર્ડ સાથે આવે છે. એટલે કે એક જ પ્લાનમાં બે લોકો આ સુવિધાનો લાભ ઉઠાવી શકે છે. જેમાં ડેટા, કોલિંગ અને ઘણા પ્રીમિયમ બેનિફિટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
અનલિમિટેડ ડેટા અને કોલિંગનો લાભ
આ પ્લાન હેઠળ બંને સિમ કાર્ડ પર અનલિમિટેડ કોલિંગની સુવિધા મળે છે. આ સાથે જ યુઝર્સને અનલિમિટેડ ડેટા એક્સેસ પણ આપવામાં આવે છે, જેથી ઇન્ટરનેટ વાપરતી વખતે અલગથી ડેટા પૂરો થવાની ચિંતા રહેતી નથી.
SMS અને OTT બેનિફિટ્સ પણ સામેલ
Airtel ના આ પોસ્ટપેડ પ્લાનમાં દરરોજ 100 SMS નો લાભ મળે છે. આ ઉપરાંત, યુઝર્સને Amazon Prime નું એક વર્ષનું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ આપવામાં આવે છે. સાથે જ Jio Hotstar Mobile નું પણ 1 વર્ષનું એક્સેસ મળે છે.
મળશે 100GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ
આ પ્લાનમાં Google One સર્વિસ પણ સામેલ છે, જેના દ્વારા યુઝર્સને 100GB ક્લાઉડ સ્ટોરેજ મળે છે. આનાથી ફોટો, વીડિયો અને જરૂરી ફાઇલોને ઓનલાઇન સુરક્ષિત રાખી શકાય છે.
Adobe Express Premium નો પણ ફાયદો
Airtel ના ₹699 વાળા પોસ્ટપેડ પ્લાનમાં Adobe Express Premium નું સબ્સ્ક્રિપ્શન પણ આપવામાં આવે છે. જેની મદદથી યુઝર્સ સરળતાથી ફોટો એડિટિંગ, ડિઝાઇનિંગ અને કન્ટેન્ટ ક્રિએશન જેવા કામ કરી શકે છે.