ચુપચાપ તમારી અંગત વાતો સાંભળે છે Smart TV! પોલીસે આપી ચેતવણી, તત્કાલ કરો આ કામ
Smart TV Privacy Threat: શું તમારૂ સ્માર્ટ ટીવી પણ તમારી વાતો ચુપચાપ સાંભળી રહ્યું છે? આ સવાલનો જવાબ તમને ચોંકાવી દેશે. સ્માર્ટ ટીવીને લઈને પોલીસે એક ચોંકાવનારી ચેતવણી જાહેર કરી છે, જેણે લાખો યુઝર્સને ખતરામાં મુકી દીધા છે. જો તમે સ્માર્ટ ટીવીનો ઉપયોગ કરતા હોય તો સતર્ક થઈ જજો..
Smart TV Privacy Threat: સ્માર્ટ ટીવી યુઝર્સ માટે એક ચેતવણી સામે આવી છે. શું તમારૂ ટીવી પણ ચુપચાપ તમારી વાતો સાંભળે છે? આ સવાલ હવે સ્માર્ટ ટીવી યુઝર્સના મગજમાં ચાલી રહ્યો છે કે શું તમારૂ ટીવી તમારી અંગત વાતો સાંભળે છે? તાજેતરમાં સામે આવેલા એક રિપોર્ટે લોકોને ચિંતામાં મૂકી દીધા છે, કારણ કે ઘણા ટીવી બેકગ્રાઉન્ડમાં વોઇસ ડેટા રેકોર્ડ કરી શકે છે. પોલીસે પણ ચેતવણી આપતા કહ્યું કે આ ફીચરનો ખોટો ઉપયોગ થવા પર તમારી પ્રાઇવેસી ખતરામાં પડી શકે છે. તેવામાં જરૂરી તે જાણવું છે કે આ રેકોર્ડિંગ કઈ રીતે કામ કરે છે અને સૌથી જરૂરી છે કે આ તેને કઈ રીતે બંધ કરવામાં આવે. આવો વિસ્તારથી જાણીએ.
ઘણી મોટી સ્માર્ટ ટીવી કંપનીઓ તેમના ટીવીમાં માઇક્રોફોન, વોઇસ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય ટ્રેકિંગ સુવિધાઓનો સમાવેશ કરે છે. કંપનીઓ દાવો કરે છે કે આનો હેતુ યુઝર્સના અવાજને ઓળખવા અને તેમના અવાજના આધારે સામગ્રીની ભલામણ કરવાનો છે. જો કે, નિષ્ણાતો કહે છે કે આ જ તકનીકો ટીવીને ઘરના વાતાવરણ અને તમારી ખાનગી વાતચીત જેવી માહિતી રેકોર્ડ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે, જે ગોપનીયતા માટે ખતરો બની શકે છે.
શું સ્માર્ટ ટીવી ખરેખર આપણી વાતચીત સાંભળે છે?
જો તમારા ટીવીમાં વોઇસ આસિસ્ટન્ટ, વોઇસ કમાન્ડ અથવા હંમેશા ચાલુ રહેતો માઇક્રોફોન હોય, તો જવાબ હા હોઈ શકે છે. આ માઇક્રોફોન ફક્ત "ઓકે ટીવી" અથવા "હેલો" જેવા આદેશો બોલતી વખતે જ કામ કરતા નથી, પરંતુ તેઓ પૃષ્ઠભૂમિ અવાજને પણ કેપ્ચર કરી શકે છે. ઘણી કંપનીઓ આ ઓડિયો ક્લિપ્સ તેમના સર્વર પર મોકલે છે, અને દાવો કરે છે કે આનાથી વોઇસ રેકગ્નિશન ટેકનોલોજીમાં સુધારો થાય છે.
While watching Smart TV, it’s important to review your privacy settings.
Otherwise, your conversations might reach the TV company’s servers.
So watch Smart TV smartly, not under surveillance.#I4C #MHA #SmartGadgets #SmartTV #CyberAlert#SmartDigitalBharat @AdgpArmedJK… pic.twitter.com/vLstsoSbWF
— J&K Police (@JmuKmrPolice) November 21, 2025
માત્ર અવાજ જ નહીં તેની સાથે ટીવીમાં શું જોઈ રહ્યાં છો, ચેનલ હિસ્ટ્રી, એપનો ઉપયોગ, લોકેશન, આઈપી એડ્રેસ અને ડિવાઇસ આઈડી જેવી જાણકારી પણ મેળવી શકે છે. આ ડેટાને બાદમાં એડ કંપનીઓ અને ડેટા બ્રોકરને વેચવામાં પણ આવી શકે છે.
ખતરનાક છે ACR
ACR એટલે કે Automatic Content Recognition ને સ્માર્ટ ટીવીમાં સૌથી મોટો ખતરો માનવામાં આવે છે. આ ટેક્નિક તમારી સ્ક્રીન પર ચાલી રહેલી લગભગ દરેક વસ્તુને સ્કેન કરી લે છે ભલે તમે OTT પ્લેટફોર્મ પર કોઈ શો જોઈ રહ્યાં હોય, કેબલ ટીવી ચલાવી રહ્યાં હોવ, યુટ્યુબમાં કંઈ જોઈ રહ્યાં હોવ. ACR તમારી ટીવીનું IP એડ્રેસ અને લોકેશન ડેટા પણ કેપ્ચર કરી શકે છે. તેનાથી કંપની સરળતાથી ટ્રેક કરી શકે છે કે તમે કયુ કન્ટેન્ટ, ક્યારે અને કઈ જગ્યાએ જોઈ રહ્યાં છો. તેને જોતા જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસે પણ યુઝર્સને એલર્ટ રહેવાની સલાહ આપી છે.
