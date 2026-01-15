Amazon અને Flipkart ની Republic Day Sale માં મળશે આ 'પૈસા વસૂલ' ડીલ્સ, નહીં ખરીદો તો પસ્તાશો!
Republic Day Sale 2026 માં Amazon અને Flipkart બંને પ્લેટફોર્મ પર જબરદસ્ત ઓફર્સનો વરસાદ થઈ રહ્યો છે. iPhone 17 થી લઈને 55 ઈંચ સ્માર્ટ ટીવી, ફ્રીજ અને વોશિંગ મશીન સુધીના ઉત્પાદનો પર ભારે ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. બેંક કાર્ડ ડિસ્કાઉન્ટ, એક્સચેન્જ ઓફર અને EMI વિકલ્પો આ સેલને વધુ ફાયદાકારક બનાવી રહ્યા છે.
Amazon-Flipkart Republic Day Sale Offers: જો તમે લાંબા સમયથી iPhone, મોટું સ્માર્ટ ટીવી, નવું ફ્રીજ કે વોશિંગ મશીન ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા હતા, તો હવે તમારી રાહ પૂરી થવાની છે. Amazon અને Flipkart પર Republic Day Sale 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે, જ્યાં ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, બેંક ઓફર્સ, એક્સચેન્જ ડીલ્સ અને EMI વિકલ્પો સાથે મોંઘી પ્રોડક્ટ્સ પણ બજેટમાં મળી શકે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ વખતે iPhone 17 પર પણ મોટી ડીલ જોવા મળી રહી છે, જેને લઈને ગ્રાહકોમાં ભારે ઉત્સાહ છે.
Republic Day Sale 2026: ક્યારે અને ક્યાંથી શરૂ થશે સેલ?
Republic Day Sale 2026 માં Amazon અને Flipkart બંને પ્લેટફોર્મ મોટી તૈયારી સાથે ઉતરી રહ્યા છે. Amazon સેલ 16 જાન્યુઆરી*થી શરૂ થશે, જ્યારે Prime મેમ્બર્સને 15 જાન્યુઆરીથી જ એક્સેસ મળી જશે. Flipkart સેલ 17 જાન્યુઆરીથી શરૂ થશે અને Plus મેમ્બર્સ માટે તે 16 જાન્યુઆરીથી લાઈવ થઈ જશે. એટલે કે, જેઓ મેમ્બરશિપ ધરાવે છે તેમને એક દિવસ પહેલા જ શ્રેષ્ઠ ડીલ્સ ઝડપવાની તક મળશે.
Amazon Sale માં શું-શું સસ્તું મળશે?
Amazon Republic Day Sale 2026 માં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ પર સૌથી વધુ ફોકસ જોવા મળી રહ્યું છે. સેલ પેજ મુજબ TCL 55 inch 4K QLED Smart TV જેની કિંમત ₹93,990 છે, તે લગભગ ₹29,770માં ખરીદી શકાશે. Samsung 653 Litre Fridge ₹1,13,300 ને બદલે ₹77,990માં મળશે. iPhone 15 લગભગ ₹50,249માં, OnePlus 15R ₹44,999માં અને Samsung Galaxy S25 લગભગ ₹77,999 માં ઉપલબ્ધ થશે. આ ઉપરાંત વોશિંગ મશીન, લેપટોપ અને ફેશન પ્રોડક્ટ્સ પર પણ સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
Flipkart Sale માં iPhone 17 પર સૌથી મોટો ધડાકો
Flipkart Republic Day Sale 2026 માં આ વખતે સૌથી વધુ ચર્ચા iPhone 17 ને લઈને છે. કંપની તેને અત્યાર સુધીની સૌથી ઓછી કિંમતે રજૂ કરવા જઈ રહી છે. iPhone 17 (256GB) સેલ દરમિયાન અંદાજે ₹74,900માં ખરીદી શકાશે. iPhone 16 જેની કિંમત ₹56,999 રાખવામાં આવી છે. અન્ય ડીલ્સની વાત કરીએ તો Samsung Galaxy S25 Plus ₹75,999 માં, Samsung Book 4 i5 લેપટોપ ₹43,499માં અને Motorola Edge 60 Fusion ફોન ₹19,999 માં મળશે.
બેંક કાર્ડ અને EMI ઓફર્સથી ખરીદી પડશે વધુ સસ્તી
સેલ દરમિયાન બેંક ઓફર્સ ગ્રાહકો માટે મોટી રાહત લઈને આવી રહી છે. Amazon પર SBI કાર્ડથી પેમેન્ટ કરવા પર 10% સુધીનું ઇન્સ્ટન્ટ ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. Flipkartમાં ICICI અને Axis બેંક કાર્ડ પર 10% કેશબેક અને નો-કોસ્ટ EMIનો વિકલ્પ આપવામાં આવી રહ્યો છે.
એક્સચેન્જ ઓફરથી મળશે વધારાનો ફાયદો
જો તમારી પાસે જૂનો સ્માર્ટફોન, ટીવી કે અન્ય કોઈ ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રોડક્ટ હોય, તો તેને એક્સચેન્જ કરીને તમે વધુ બચત કરી શકો છો. Amazon અને Flipkart બંને પ્લેટફોર્મ પર એક્સચેન્જ બોનસ આપવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી iPhone અને સ્માર્ટ ટીવી જેવી વસ્તુઓ વધુ સસ્તી પડી શકે છે.
આ રીતે ઉઠાવો Republic Day Sale નો પૂરો ફાયદો
સેલ શરૂ થતા પહેલા Prime અથવા Plus મેમ્બરશિપ એક્ટિવેટ કરી લેવી ફાયદાકારક રહેશે. જે પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવી હોય તેને Wishlistમાં ઉમેરી રાખો જેથી કિંમત ઘટતા જ તરત ઓર્ડર કરી શકાય. સાથે જ, તમારા બેંક કાર્ડ પહેલેથી તૈયાર રાખો અને Flipkart ની 'રશ અવર ડીલ્સ' પર ખાસ નજર રાખો. Republic Day Sale 2026 એવા લોકો માટે શાનદાર તક છે જેઓ iPhone, સ્માર્ટ ટીવી, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન કે ફેશન પ્રોડક્ટ્સ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છે. ભારે ડિસ્કાઉન્ટ, બેંક ઓફર્સ, એક્સચેન્જ અને EMI સાથે આ સેલ આ વર્ષનો સૌથી મોટો ઓનલાઇન શોપિંગ સેલ સાબિત થઈ શકે છે.
