દિવાળી પર 80% સુધીની છૂટ, Amazon પર ખાસ સેલ, ફોન સહિત અનેક પ્રોડક્ટ્સ પર બમ્પર ઓફર્સ
એમેઝોને ગ્રેટ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલને દિવાળી સ્પેશિયલ ફેઝમાં ફેરવી દીધો છે. આની સાથે જ ડીલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. વિગતો અનુસાર પ્રોડક્ટ પર 80% સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળી રહ્યું છે. આ સેલ દરમિયાન તમે સ્માર્ટફોન, આઇફોન, હોમ એપ્લાયન્સિસ, ગીઝર અને ઘણું બધું ખરીદી શકો છો.
Trending Photos
દિવાળીના તહેવારને લઈને એમેઝોન ઇન્ડિયાએ એક ખાસ સેલ શરૂ કર્યો છે, જેને કંપનીએ દિવાળી સ્પેશિયલ નામ આપ્યું છે. બેનર પર સૂચિબદ્ધ વિગતો અનુસાર, આ સેલ દરમિયાન 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ મળશે. સ્માર્ટફોન, ટીવી, વોશિંગ મશીન અને દિવાળી ગિફ્ટ પર અનેક ઓફર્સ આપવામાં આવી રહી છે.
23 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થયેલા એમેઝોન ગ્રેટ ઇન્ડિયન ફેસ્ટિવલને હવે દિવાળી સ્પેશિયલ તરીકે રિબ્રાન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. આ ફેરફાર સાથે ડીલ્સ અને ડિસ્કાઉન્ટમાં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ગિફ્ટ અને અન્ય વસ્તુઓ પર 80 ટકા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ આપવામાં આવી રહ્યું છે.
એમેઝોન કર્યો મોટો દાવો
એમેઝોન સેલ દરમિયાન કંપનીએ વર્ષના સૌથી ઓછા ભાવે વસ્તુઓ ખરીદવા માટે એક બેનરને લિસ્ટેડ કર્યું છે. આ બેનરમાં જાણવા મળ્યું કે આ બેનર હેઠળ સ્માર્ટફોન, લેપટોપ, બ્યુટી પ્રોડક્ટ્સ, કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, હોમ એપ્લાયન્સિસ અને ઘણું બધું લિસ્ટેડ છે.
આ ઉપયોગી ગેજેટ્સ સસ્તા ભાવે મળશે
એમેઝોન સેલ દરમિયાન, કેટલાક ગેજેટ્સ નોંધપાત્ર રીતે ઓછા ભાવે ઉપલબ્ધ છે. આમાં ઇયરબડ્સ, હેડફોન, માઉસ, કીબોર્ડ, સેલ્ફી સ્ટીક, મોબાઇલ સ્ટેન્ડ અને વધુનો સમાવેશ થાય છે. ઘણી પ્રોડક્ટ્સ અડધી કિંમતે મળી રહી છે.
ફ્લાઇટ બુકિંગ પર લાભ
એમેઝોન સેલ હેઠળ લિસ્ટેડ બેનર ફ્લાઇટ ટિકિટ બુકિંગ પર ફ્લેટ 10% ડિસ્કાઉન્ટનો દાવો કરે છે. જો કે, કેટલીક શરતો છે.
આઇફોન 15 પર ઓફર્સ
એમેઝોન સેલ દરમિયાન આઇફોન 15 પર 31% ડિસ્કાઉન્ટ છે. આ હેન્ડસેટ 47,999 રૂપિયામાં ખરીદી શકાય છે. તેમાં ટાઇપ-સી કેબલ પોર્ટ અને ડ્યુઅલ રીઅર કેમેરા લેન્સ છે. આમાં 48MP પ્રાઇમરી કેમેરાનો સમાવેશ થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે