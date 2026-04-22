હોર્મુઝ સંકટ વચ્ચે, શું ભારતમાં 100% ઈથેનોલથી ચાલશે ગાડીઓ? જાણો શું છે નિતિન ગડકરીનો માસ્ટર પ્લાન
India Ethanol Plan: શું ભારતમાં 100% ઇથેનોલથી ગાડીઓ ચાલશે? કેન્દ્રીય મંત્રી નિતિન ગડકરીએ 100% ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગનું લક્ષ્ય નક્કી કરવાની વાત કહી છે, જેથી ભારત ઊર્જાના ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બની શકે.
- આયાત ખર્ચ ઘટાડવા અને પ્રદૂષણ રોકવા ગડકરીની નવી રણનીતિ
- E20 પછી હવે 100% ઇથેનોલનું લક્ષ્ય
- જાણો તમારા વાહન અને ખિસ્સા પર શું થશે અસર
India Ethanol Plan: ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની વધતી કિંમતો અને આયાત (Import) પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે હવે સરકાર ઇથેનોલ જેવા વૈકલ્પિક ઇંધણ પર ભાર મૂકી રહી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નિતિન ગડકરીએ હાલમાં જ કહ્યું છે કે, આગામી સમયમાં ભારતે 100% ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. તેમણે જણાવ્યું કે, દુનિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ, ખાસ કરીને પશ્ચિમ એશિયામાં, ઓઈલના સપ્લાય પર અસર કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં ભારત માટે ઊર્જાના મામલે આત્મનિર્ભર બનવું ખૂબ જ જરૂરી છે.
આયાત પરનો ખર્ચ ઘટશે
હાલમાં ભારત પોતાની જરૂરિયાતનું લગભગ 87% ઓઈલ બહારથી મંગાવે છે, જેનાથી દેશ પર આર્થિક બોજ વધે છે. દર વર્ષે આશરે 22 લાખ કરોડ રૂપિયા પેટ્રોલ અને ડીઝલની આયાત પાછળ ખર્ચાય છે. જો ઇથેનોલ જેવા ઇંધણનો વપરાશ વધશે, તો આ ખર્ચ ઓછો થઈ શકે છે અને પ્રદૂષણ પણ ઘટશે.
E20 પેટ્રોલથી આગળ વધવાની તૈયારી
સરકારે અગાઉ જ E20 પેટ્રોલ એટલે કે 20% ઇથેનોલ મિક્સ ઇંધણની શરૂઆત કરી દીધી છે. વર્ષ 2023માં તેને લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે ઘણી ગાડીઓ નજીવા ફેરફારો સાથે તેમાં સરળતાથી ચાલી શકે છે. આનાથી એન્જિનને પણ ખાસ નુકસાન થતું નથી. નિતિન ગડકરીએ ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે, બ્રાઝિલ જેવા દેશો 100% ઇથેનોલનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ભારત પણ તે દિશામાં આગળ વધી શકે છે. આ માટે ફ્લેક્સ-ફ્યુઅલ એન્જિન ધરાવતી ગાડીઓને પ્રોત્સાહન આપવું જરૂરી છે, જે અલગ-અલગ પ્રકારના ઇંધણ પર ચાલી શકે છે.
ગ્રીન હાઇડ્રોજન અને ભવિષ્યનું ઇંધણ
ગડકરીએ ગ્રીન હાઇડ્રોજનને ભવિષ્યનું ઇંધણ ગણાવ્યું છે, પરંતુ હાલમાં તે મોંઘું છે. તેમણે કહ્યું કે, જો તેની કિંમત ઘટીને લગભગ 1 ડોલર પ્રતિ કિલો થઈ જાય, તો ભારત તેને મોટા પાયે અપનાવી શકે છે. તેમણે કચરામાંથી હાઇડ્રોજન બનાવવા પર કામ કરવાનું પણ સૂચન કર્યું. આનાથી માત્ર ઊર્જા જ નહીં મળે, પરંતુ રોજગારી પણ વધશે અને પર્યાવરણને પણ ફાયદો થશે. આ એક રીતે 'સર્ક્યુલર ઇકોનોમી'ને મજબૂત કરવાની દિશામાં મહત્વનું પગલું હશે.
E20 અંગે લોકોની ચિંતા
છેલ્લા કેટલાક સમયથી E20 પેટ્રોલને લઈને ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. કેટલાક લોકો માને છે કે, આનાથી ગાડીના એન્જિન પર અસર પડી શકે છે. આ બાબતે ગડકરીએ જણાવ્યું કે, પેટ્રોલિયમ સેક્ટર આ પરિવર્તનની વિરુદ્ધ વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, લોકોને પેટ્રોલ કે ડીઝલ ગાડીઓ ખરીદતા રોકી શકાય નહીં, પરંતુ ધીમે ધીમે વૈકલ્પિક ઇંધણને અપનાવવું જરૂરી છે. તેમણે ઓટો કંપનીઓને પણ તાકીદ કરી છે કે તેઓ માત્ર ખર્ચ ઘટાડવા પર નહીં, પરંતુ ગુણવત્તા સુધારવા પર ધ્યાન આપે.
