ગેસ સિલિન્ડરની અછત વચ્ચે માર્કેટમાં આવ્યું નવું કૌભાંડ, આ રીતે લોકો સાથે કરે છે છેતરપિંડી, આ રીતે રહો સાવધાન
Gas Cylinder Fraud: LPG સિલિન્ડરની પર એક નવું ઓનલાઈન કૌભાંડ દેશમાં ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. જેમાં નકલી જાહેરાતો દ્વારા લોકોને છેતરાઈ રહ્યા છે. આ ફ્રોડ કરનારા આ રીતે કાર્ય કરે છે, અને તેનાથી બચવા માટે અહીં કેટલીક ટિપ્સ આપી છે.
Gas Cylinder Fraud: વિશ્વના ચાલી રહેલા યુદ્ધોને કારણે ભારતમાં LPG સિલિન્ડરની અછત સર્જાઈ છે. સાયબર ફ્રોડ કરનારાઓએ હવે આ અછતનો લાભ લઈ રહ્યા છે. LPG સિલિન્ડર યુઝર્સને ટારગેટ બનાવતા સોશિયલ મીડિયા અને ઇન્ટરનેટ પર એક નવી સાયબર ફ્રોડ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે.
ઘણા લોકોને એવી જાહેરાતો અને મેસેજ મળી રહ્યા છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે હમણાં ચૂકવણી કરવાથી બીજા દિવસે ગેસ સિલિન્ડર ડિલિવર કરવામાં આવશે. સાયબર છેતરપિંડી કરનારાઓ ગેસ સપ્લાય અને બુકિંગ અંગે વધતી ચિંતાનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે.
સોશિયલ મીડિયા, વોટ્સએપ અને SMS દ્વારા મોકલવામાં આવેલી નકલી લિંક્સ દ્વારા, તેઓ લોકોને ઝડપી ગેસ ડિલિવરીનું કહીને લલચાવે છે. એકવાર કોઈ વ્યક્તિ લિંક પર ક્લિક કરે છે અને પેમેન્ટ કરે છે, તો પૈસા કૌભાંડ કરનારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે.
પોલીસ અને સાયબર એક્સપર્ટે લોકોને ચેતવણી આપી છે કે આવી જાહેરાતો અથવા લિંક્સ પર વિશ્વાસ ન કરો. ઇન્ડેન, ભારતગેસ અને HP ગેસ જેવી ગેસ કંપનીઓ ક્યારેય અજાણી લિંક દ્વારા ચુકવણી માંગતી નથી. તેથી, આ નવા LPG કૌભાંડથી વાકેફ રહેવું અને સાવધાન રહેવું મહત્વપૂર્ણ છે.
આ રીતે કરે છે લોકો સાથે છેતરપિંડી
આ પ્રકારની છેતરપિંડી સામાન્ય રીતે ત્રણ પગલામાં થાય છે. ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ અથવા ગુગલ પર નકલી જાહેરાતો દેખાય છે, જેમાં તાત્કાલિક ગેસ ડિલિવરીનું કહેવામાં આવે છે. જ્યારે લોકો જાહેરાત પર ક્લિક કરે છે, ત્યારે તેમને એક નકલી વેબસાઇટ ખોલે છે, જે ઓરિજનલ ગેસ કંપનીની વેબસાઇટ જેવી હોય છે. આ વેબસાઇટ ઓનલાઈન ચુકવણી, બેંક વિગતો અથવા UPI માહિતી માંગે છે. એકવાર ચુકવણી થઈ જાય, પછી છેતરપિંડી કરનારાઓ પૈસા લઈને ગાયબ થઈ જાય છે.
લિંક્સ WhatsApp અને SMS દ્વારા પણ મોકલવામાં આવી રહી છે
ઘણા કિસ્સાઓમાં, લોકોને સીધા WhatsApp અથવા SMS દ્વારા ટારગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ મેસેજમાં જણાવાયું છે કે જો લિંક પર તાત્કાલિક ક્લિક કરવામાં નહીં આવે, તો સિલિન્ડર બીજા કોઈને આપવામાં આવશે. દિલ્હી પોલીસે આવા મેસેજથી સાવધાન રહેવાની ચેતવણી પણ જાહેર કરી છે.
સાયબર એલર્ટ જાહેર
સાયબર પોલીસે સલાહ આપી છે કે ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગ ફક્ત સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરીને જ કરવું જોઈએ. જો તમને કોઈ અજાણી લિંક અથવા ઑફર દેખાય, તો તેના પર ક્લિક કરશો નહીં. ઉપરાંત, OTP, UPI PIN અથવા બેંકની ડિટેલ જેવી માહિતી કોઈની સાથે શેર કરશો નહીં.
જો કોઈ આવી છેતરપિંડીનો ભોગ બને છે, તો તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવી જરૂરી છે. તાત્કાલિક 1930 સાયબર ક્રાઈમ હેલ્પલાઈન પર કૉલ કરો. cybercrime.gov.in વેબસાઇટ પર ફરિયાદ દાખલ કરો. આ ઉપરાંત, તાત્કાલિક બેંકને જાણ કરો. સમયસર ફરિયાદ નોંધાવવાથી તમારા પૈસા પાછા મળવાની શક્યતા વધી જાય છે.
