ઉડતી ઇલેક્ટ્રિક કારનું મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનશે આ રાજ્ય, વાર્ષિક 1000 યુનિટનું કરશે ઉત્પાદન
આ રાજ્યમાં દેશનું પ્રથમ ગીગા-સ્કેલ ઇલેક્ટ્રિક એર-ટેક્સી ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનશે. જ્યાં એર ટેક્સીનું ઉત્પાદન થશે. આ માટે બેંગલુરુ સ્થિત સરલા એવિએશન સાથે એક સમજૂતી કરાર પણ કરવામાં આવ્યા છે.
ભારતે ઉડતી કાર તરફ એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આંધ્રપ્રદેશે ભારતનું પ્રથમ ગીગા-સ્કેલ ઇલેક્ટ્રિક એર-ટેક્સી ઉત્પાદન કેન્દ્ર બનાવવા માટે બેંગલુરુ સ્થિત સરલા એવિએશન સાથે એક સમજૂતી કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. વિશાખાપટ્ટનમમાં CII ભાગીદારી સમિટમાં આ કરારની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. આ આગામી પેઢીના ઉડ્ડયન અને શહેરી હવાઈ ગતિશીલતામાં રાજ્યના સૌથી મોટા પગલાઓમાંનું એક છે. આગામી સુવિધા અનંતપુર જિલ્લામાં 500 એકર જમીન પર બનાવવામાં આવશે. સરલા એવિએશન પ્રથમ તબક્કામાં 1,300 કરોડનું રોકાણ કરશે.
મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુ દ્વારા કેન્દ્રીય નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ અને રાજ્ય મંત્રી બીસી જનાર્દન રેડ્ડીની હાજરીમાં આ એમઓયુ પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા. સરલા એવિએશન આ પ્રોજેક્ટને વિશ્વની સૌથી મોટી 'આકાશ ફેક્ટરી' કહે છે. આનો ઉદ્દેશ્ય એવી જગ્યા બનાવવાનો છે જ્યાં ભારત એક જ કેમ્પસમાં આગામી પેઢીના એરક્રાફ્ટની ડિઝાઇન, ઉત્પાદન, પરીક્ષણ, પ્રમાણિત અને સંચાલન કરી શકે. કેમ્પસમાં ઇલેક્ટ્રિક વર્ટિકલ ટેક-ઓફ અને લેન્ડિંગ (eVTOL) એરક્રાફ્ટ માટે સંપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમ હશે. જેમાં આ સુવિધાઓ હશે...
- કમ્પોઝિટ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ
- પાવરટ્રેન અને એવિઓનિક્સ લાઇન
- ભારતની સૌથી મોટી વિન્ડ ટનલ
- સિમ્યુલેશન લેબ અને પાઇલટ-ટ્રેનિંગ સેન્ટર
- MRO સુવિધા
- બે-કિલોમીટર રનવે અને VTOL ટેસ્ટિંગ પેડ
એકવાર સંપૂર્ણ રીતે કાર્યરત થયા પછી પ્લાન્ટ વાર્ષિક 1000 eVTOL એરક્રાફ્ટનું ઉત્પાદન કરી શકશે. આ પ્રોજેક્ટ રાષ્ટ્રીય વિકસિત ભારત 2047 વિઝન અને આંધ્રપ્રદેશના સ્વર્ણ આંધ્ર 2047 યોજના સાથે સુસંગત છે. રાજ્યને આશા છે કે આ હબ ઉચ્ચ-કુશળ નોકરીઓનું સર્જન કરશે અને નવી એરોસ્પેસ સપ્લાય ચેઇનના વિકાસને ટેકો આપશે.
સરલા એવિએશન કહે છે કે આ સાઇટ ફક્ત ઉત્પાદન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે નહીં પરંતુ ભવિષ્યની એર-ટેક્સી સેવાઓ માટે ભારતની ઓપરેશનલ અને તાલીમ ક્ષમતાઓનું નિર્માણ કરવામાં પણ મદદ કરશે. આંધ્રપ્રદેશ ભારતનું પહેલું રાજ્ય છે જેણે ગીગા-સ્કેલ એર-મોબિલિટી મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ માટે પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવી છે. આ પ્રોજેક્ટમાં ઘણા આશાસ્પદ કાર્યો છે.
- સ્થાનિક એરોસ્પેસ ઉત્પાદન મજબૂત થશે
- આયાતી ઘટકો પર નિર્ભરતા ઓછી થશે
- ઇલેક્ટ્રિક અને હાઇબ્રિડ એવિએશનમાં નવીનતાને સમર્થન આપવામાં આવશે
- વર્ટીપોર્ટ્સ અને એર-મોબિલિટી કોરિડોરના વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે
એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે eVTOL સર્ટિફિકેશન હજુ પણ વૈશ્વિક સ્તરે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે, પરંતુ ભારતનો સંકલિત અભિગમ ધોરણો પરિપક્વ થતાં પ્રગતિને વેગ આપવામાં મદદ કરી શકે છે.
