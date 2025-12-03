Prev
ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યો છે વધુ એક નવો iPhone, આ ફીચર્સ થયા લીક, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ

Apple New Phone: જો તમે ઓછી કિંમતે iPhone 17ના ફીચર્સ મેળવવા હોવ, તો થોડી રાહ જોવી પડશે. Apple નવો ફોન લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ફોનમાં લેટેસ્ટ અપડેટ સાથે આવે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:19 PM IST

ટૂંક સમયમાં આવી રહ્યો છે વધુ એક નવો iPhone, આ ફીચર્સ થયા લીક, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ

Apple New Phone: Apple ટૂંક સમયમાં બીજો iPhone લોન્ચ કરી રહ્યું છે. iPhone 17ના કેટલાક ફીચર્સથી સજ્જ આ iPhone, સસ્તા ભાવે લોન્ચ કરવામાં આવશે. લોન્ચ થવામાં થોડો સમય બાકી હોવાથી, લીક્સ પહેલાથી જ સપાટી પર આવી રહ્યા છે. જો લીક્સ પર વિશ્વાસ કરવામાં આવે તો, આ iPhone નોંધપાત્ર અપગ્રેડ સાથે લોન્ચ થઈ શકે છે, જેનાથી ગ્રાહકો ઓછી કિંમતે Appleના પ્રભાવશાળી ફીચર્સનો લાભ લઈ શકશે. ચાલો આ વિશે વિગતવાર વાત કરીએ.

આ અપગ્રેડ iPhone 17eમાં ઉપલબ્ધ થશે

Apple આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં iPhone 17e લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. તેનું સૌથી મોટું અપગ્રેડ તેનું પ્રોસેસર હશે. કંપની તેને iPhone 17 માંથી A19 ચિપસેટ લગાવી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહકો ઓછી કિંમતે iPhone 17 જેવી ગેમિંગ અને AI-સંચાલિત સુવિધાઓનો આનંદ માણશે. 

વધુમાં, એપલ તેને લેટેસ્ટ ડિઝાઇન ભાષા સાથે લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે, અને આ આઇફોનમાં ડાયનેમિક આઇલેન્ડ હોવાની શક્યતા લગભગ નિશ્ચિત છે. એપલ કેમેરા પ્રત્યે પણ ગંભીર છે અને આ સસ્તા આઇફોનમાં 17 શ્રેણીની જેમ ફ્રન્ટ-ફેસિંગ કેમેરા હોઈ શકે છે.

આ અન્ય સ્પષ્ટીકરણો હોઈ શકે

લેટેસ્ટ માહિતી અનુસાર, આઇફોન 17eમાં C1 મોડેમ અને N1 વાયરલેસ ચિપ પણ હોવાની અપેક્ષા છે, જે સુધારેલ પાવર કાર્યક્ષમતા પ્રદાન કરશે. તેમાં ડાયનેમિક આઇલેન્ડ સાથે 6.1-ઇંચ OLED ડિસ્પ્લે હોવાની અપેક્ષા છે. જો કે, તે 120Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરશે કે 60Hz રિફ્રેશ રેટને સપોર્ટ કરશે તેની પુષ્ટિ થઈ નથી. તેમાં 4000mAh બેટરી હોવાની શક્યતા છે.

કિંમત અને લોન્ચ?

આઇફોન 16e ફેબ્રુઆરી 2025માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો. આના આધારે, એવો અંદાજ છે કે iPhone 17e પણ ફેબ્રુઆરી 2026માં લોન્ચ થઈ શકે છે. તેની કિંમત ₹60,000થી ₹65,000 ની વચ્ચે હોવાની અપેક્ષા છે, જોકે કંપનીએ હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરી નથી.

