Appleનો સૌથી સસ્તો iPhone, પૈસા વસૂલ કે ઓવરરેટેડ? જાણો

ગુજરાતી ન્યૂઝTechnologyAppleનો સૌથી સસ્તો iPhone, પૈસા વસૂલ કે ઓવરરેટેડ? જાણો

Apple Cheapest iPhone: શું એપલનો નવો આઈફોન ખરેખર પૈસા માટે યોગ્ય છે? ચાલો તેની વિગતવાર જોઈએ કે શું તે તેની કિંમત વાજબી છે અને રોજિંદા ઉપયોગમાં તે કેટલો ઉપયોગી છે. નવી સિરિઝનો આ સૌથી સસ્તો મોડલ છે. ચાલો તેની કિંમત અને ફિચર્સ વિશે જાણીએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 27, 2026, 07:25 PM IST
Apple Cheapest iPhone: એપલે 2026માં તેનો નવો બજેટ આઈફોન, iPhone 17e લોન્ચ કર્યો હતો. તે iPhone 17 સિરીઝનું સૌથી સસ્તું મોડેલ છે, પરંતુ તે સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ ઓછો પ્રભાવશાળી નથી. જો તમે ઓછી કિંમતે એપલની લેટેસ્ટ ઓફરનો અનુભવ કરવા માંગતા હો, તો આ ફોન એક મજબૂત વિકલ્પ હોઈ શકે છે.

ડિઝાઇન અને ડિસ્પ્લે

આઈફોન 17e માં 6.1-ઇંચ સુપર રેટિના XDR OLED ડિસ્પ્લે છે, જે શાર્પ અને રંગબેરંગી છે. તેમાં 60Hz રિફ્રેશ રેટ છે, જે કેટલાકને થોડો ઓછો લાગે છે, પરંતુ તે સામાન્ય ઉપયોગ માટે સરળ અનુભવ પ્રદાન કરે છે. ફોનમાં હજુ પણ જૂની નોચ ડિઝાઇન છે, એટલે કે તેમાં ડાયનેમિક આઇલેન્ડ નથી. એકંદરે, ડિઝાઇન પ્રીમિયમ લાગે છે અને પકડી રાખવામાં આરામદાયક છે.

પ્રદર્શન અને સ્પિડ

આ ફોનમાં એપલની નવી A19 ચિપ છે, જે iPhone 17 સિરીઝ સાથે આવે છે. 8GB RAM સાથે જોડાયેલો, ફોન ખૂબ જ ઝડપી અને સરળ રીતે ચાલે છે. તે દૈનિક ઉપયોગ, મલ્ટીટાસ્કીંગ અને ગેમિંગ દરમિયાન કોઈપણ વિલંબ વિના કાર્ય કરે છે. તે Apple Intelligence સુવિધાઓને પણ સપોર્ટ કરે છે, જે વપરાશકર્તા અનુભવને વધુ વધારે છે.

કેમેરા ક્વોલિટી

iPhone 17eમાં 48MP ફ્યુઝન કેમેરા છે, જે ઉત્તમ ફોટા લે છે. તે 2x ટેલિફોટો અનુભવ પણ આપે છે, જે તમને ક્વોલિટી વિના ઝૂમ ઇન કરવાની મંજૂરી આપે છે. વિડિઓ રેકોર્ડિંગની દ્રષ્ટિએ, આ ફોન 4K ડોલ્બી વિઝનમાં 60fps સુધી શૂટ કરી શકે છે, જે સામગ્રી નિર્માતાઓ માટે ઉત્તમ છે.

ફ્રન્ટ કેમેરામાં 12MP ટ્રુડેપ્થ કેમેરા છે, જે સેલ્ફી અને વિડિઓ કૉલ્સ માટે ઉત્તમ છે.

બેટરી અને ચાર્જિંગ

બેટરી બેકઅપ આ ફોનની મુખ્ય વિશેષતા છે. Apple અનુસાર, આ ફોન 26 કલાક સુધી વિડિઓ પ્લેબેક આપી શકે છે. ચાર્જિંગ માટે, તે USB-C પોર્ટ સાથે 20W ફાસ્ટ ચાર્જિંગને સપોર્ટ કરે છે. MagSafe અને Qi2 વાયરલેસ ચાર્જિંગ પણ આપવામાં આવ્યું છે, જે તેનો ઉપયોગ કરવાનું સરળ બનાવે છે.

તાકાત અને બિલ્ડ ગુણવત્તા

iPhone 17e માં સિરામિક શીલ્ડ 2 પ્રોટેક્શન છે, જે પહેલા કરતા વધુ મજબૂત હોવાનું કહેવાય છે. વધુમાં, ફોન IP68 રેટિંગ સાથે આવે છે, જેનો અર્થ છે કે તે પાણી અને ધૂળ પ્રતિરોધક છે. આ ફોન રોજિંદા ઉપયોગમાં ખૂબ ટકાઉ લાગે છે.

કિંમત અને વેરિઅન્ટ્સ

iPhone 17e ભારતમાં બે સ્ટોરેજ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે: 256GB વેરિઅન્ટ ₹64,900 માં અને 512GB વેરિઅન્ટ ₹84,900 માં. તે કાળા, સફેદ અને સોફ્ટ પિંક રંગોમાં આવે છે. ઓછી કિંમતે નવીનતમ iPhone અનુભવ ઇચ્છતા લોકો માટે iPhone 17e એક શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ છે.

Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી મીડિયા રિપોર્ટ્સ પર આધારિત છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. આ કોઈ ખરીદવાની સલાહ નથી.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

