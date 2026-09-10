Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Technology
  • /એપલ એ આઈફોનની 18 સીરીઝ સાથે લોન્ચ થયો ફોલ્ડ થતો iPhone Duo, જાણો કેટલી છે કીંમત ?

એપલ એ આઈફોનની 18 સીરીઝ સાથે લોન્ચ થયો ફોલ્ડ થતો iPhone Duo, જાણો કેટલી છે કીંમત ?

iPhone 18 Series-iPhone Duo : એપલ કંપનીની ઈવેન્ટનું આયોજન 9 સપ્ટેમ્બરે થયું હતું. આ ઈવેન્ટમાં આઈફોનની 18 સીરીઝ સાથે એપલનો પહેલો ફોલ્ડ હેંડસેટ આઈફોન ડ્યુઓ લોન્ચ કર્યો છે. આ સાથે જ ફોલ્ડ સેગમેંટમાં એપલ કંપનીની એન્ટ્રી થઈ છે.  
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 10, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:00 AM IST
એપલ એ આઈફોનની 18 સીરીઝ સાથે લોન્ચ થયો ફોલ્ડ થતો iPhone Duo, જાણો કેટલી છે કીંમત ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ સરકારી બેંક થઈ જશે પ્રાઈવેટ! ગમે ત્યારે થઈ શકે છે જાહેરાત, ડીલ અંતિમ તબક્કામાં
2
3
4
5