/એપલ એ આઈફોનની 18 સીરીઝ સાથે લોન્ચ થયો ફોલ્ડ થતો iPhone Duo, જાણો કેટલી છે કીંમત ?

iPhone 18 Series-iPhone Duo : Iphone યુઝ કરતા લોકો માટે વર્ષની સૌથી મોટી ઇવેન્ટ 9 સપ્ટેમ્બર યોજાઈ ગઈ. આ ઇવેન્ટમાં એપલ એ iphone 18 સીરીઝ લોન્ચ કરી અને સાથે જ પોતાનો પહેલો ફોલ્ડ સ્માર્ટ ફોન પણ લોન્ચ કરી દીધો. આ ફોનનું નામ આઇ ફોન ડ્યુઓ છે. આ સાથે જ એપલ કંપનીએ ફોલ્ડ સેગમેન્ટમાં એન્ટ્રી કરી છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી iphone ના ફોલ્ડેબલ ફોનની લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે આ ફોન લોન્ચ કરી દેવામાં આવ્યો છે, જેની શરૂઆતી કિંમત 3 લાખ થી શરૂ થાય છે.
Apple ની લોન્ચ ઇવેન્ટમાં એપલના સીઈઓએ સૌથી પહેલા iphone 18 સિરીઝ લોન્ચ કરી હતી. એપલની 18 સીરીઝમાં iphone 18 pro અને 18 pro max લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. એપલ કંપનીએ iphone સિરીઝમાં એઆઈ ફીચર્સમાં મોટા ફેરફાર કર્યા છે. આ વખતે 18 સિરીઝ લોકોને ચાર કલર ઓપ્શનમાં મળશે.
Apple iphone ના પ્રી ઓર્ડર
Iphone 18 pro અને iphone 18 pro મેક્સ મોડલ માટે પ્રી ઓર્ડર 12 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે અને ફોનનું વેચાણ 18 સપ્ટેમ્બર છે શરૂ થઈ જશે. એટલે કે iphone ના ચાહકો 12 સપ્ટેમ્બરે પ્રી ઓર્ડર કરીને નવો આઈફોન મેળવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી શકશે. આ ઇવેન્ટમાં એપલ કંપનીએ પોતાનો પહેલો iphone duo જે ફોલ્ટેબલ ફોન છે તે પણ લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોનથી યુઝરને વાઈડ સ્ક્રીનનો અનુભવ થશે.
Apple ના નવા ફોનની કિંમતો
એપલ કંપનીએ લોન્ચ કરેલા નવા ફોનની કિંમતોની વાત કરીએ તો iphone 18 pro ની શરૂઆતથી કિંમત ₹1,64,900 રૂપિયાથી શરૂ થાય છે જેના ટોપ મોડલ ની કિંમત ₹3,14,900 છે. જ્યારે iphone 18 pro મેક્સની ભારતમાં શરૂઆતથી કિંમત 1,79,900 રૂપિયા છે જેના ટોપ વેરીએન્ટની કિંમત ₹3,29,900 રૂપિયા હશે. કંપનીએ iphone ફોલ્ડ લોન્ચ કર્યો છે તેની કિંમતો સૌથી વધારે છે. Iphone duo ના બેઝ મોડલ ની કિંમત 2,99,900 રૂપિયા છે જેના ટોપ મોડલની કિંમત 4, 49,900 રૂપિયા છે.
iphone માં કલર ઓપ્શન
આઈફોનના જે નવા ફોન લોન્ચ થયા છે તેમાં ફોલ્ડેબલ આઈફોનમાં 2 કલર ઓપ્શન મળશે. એક છે નાઈટ સ્કાય અને બીજો સ્ટાર વાઈટ. જ્યારે એપલની 18 સીરીઝમાં 4 કલર ઓપ્શન મળશે. ચાર કલરમાં ડીપ બ્લેક, ગ્લેશિયર, સિલ્વર અને બરગંડી નો સમાવેશ થાય છે. કંપનીએ ફોનના પ્રી ઓર્ડર કરી ફોન ખરીદનાર માટે 7000 રુપિયા સુધીનું ડિસ્કાઉન્ટ પણ રાખ્યું છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)