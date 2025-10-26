iPhone 17 Proની કિંમત ધડામ દઈને ઘટી, 70,155 રૂપિયામાં ખરીદવો છે તો ફોલો કરો આ પ્રોસેસ
iPhone 17 Price Drop: જો તમે પણ iPhone 17 Pro ખરીદવા માંગો છો અને તેના માટે મોટી છૂટની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો તમારા માટે એક મોટી તક આવી ગઈ છે. તમને iPhone 17 Pro ₹70,155માં મળી શકે છે, પરંતુ તેના માટે તમારે બે શરતો પૂરી કરવી પડશે.
iPhone 17 Price Drop: એપલે સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં જ iPhone 17 સિરીઝ લૉન્ચ કરી હતી. આ દરમિયાન તેના 4 મૉડલ રિલીઝ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનો ઘણો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. આમાં પણ iPhone 17 Proની ચર્ચા સૌથી વધુ થઈ, તેનો ઓરેન્જ કલરનું વેરિઅન્ટ સૌથી વધુ ચર્ચામાં છે. આ ફોન પોતાની પ્રીમિયમ ફીચર્સ અને શાનદાર ડિઝાઇન સાથે બજારમાં ધૂમ મચાવી રહ્યો છે. iPhone 17 Pro (256GB)ની મૂળ કિંમત ₹1,34,900 છે, પરંતુ હવે એમેઝોન પર તમે તેને એક્સચેન્જ અને બેંક ઓફર દ્વારા સરળતાથી મેળવી શકો છો. ચાલો જાણીએ કે આ ઑફર મેળવવા માટે તમારે શું કરવું પડશે અને તમે કઈ રીતે મોટી રકમ બચાવી શકો છો.
એક્સચેન્જ ઑફરમાં મળી શકે છે આટલી છૂટ
એમેઝોનનો ટ્રેડ-ઇન પ્રોગ્રામ એવા યુઝર્સ માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ રહ્યો છે જેઓ પોતાના જૂના સ્માર્ટફોનને અપગ્રેડ કરવા માંગે છે. iPhone 17 Pro (256GB) પર તમે તમારા જૂના સ્માર્ટફોનના બદલામાં ₹58,000 સુધીની છૂટ મેળવી શકો છો. આ છૂટ તમારા જૂના ડિવાઇસની કન્ડિશન અને મોડેલ પર આધારિત છે. આ ઑફર સાથે iPhone 17 Proની કિંમત ઘટીને ₹76,900 થઈ જાય છે. એપલનો પ્રીમિયમ સ્માર્ટફોન ખરીદવા ઈચ્છતા લોકો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે.
ક્રેડિટ કાર્ડથી મેળવી શકો છો છૂટ
એક્સચેન્જ ઑફર પછી Amazon Pay ICICI Bank ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે વધુ છૂટ મેળવી શકો છો. ટ્રેડ-ઇન ઑફરની સાથે-સાથે, આ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવા પર ₹6,745ની વધારાની છૂટ મળી રહી છે. આ છૂટ પછી iPhone 17 Proની કિંમત વધુ ઘટીને ₹70,155 પર આવી જાય છે.
iPhone 17 Proનું ડિસ્પ્લે અને ચિપ
iPhone 17 Proમાં 6.3 ઇંચનું Super Retina XDR OLED ડિસ્પ્લે છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 2622x1206 પિક્સલ છે. ProMotion ટેક્નોલોજી સાથે 120Hz સુધીનો અનુકૂલનશીલ રિફ્રેશ રેટ, Always-On ડિસ્પ્લે અને 3000 નિટ્સની પીક બ્રાઇટનેસ છે. આ ફોન Apple A19 Pro ચિપથી સજ્જ છે, જે 3 નેનોમીટર N3P પ્રોસેસ પર આધારિત છે. 12GB RAM અને Wi-Fi 7, Bluetooth 6 જેવા કનેક્ટિવિટી ફીચર્સ તેને ફ્યુચર પ્રૂફ બનાવે છે.
iPhone 17 Proનો કેમેરો કેવો છે?
iPhone 17 Proમાં ટ્રિપલ કેમેરા ફ્યુઝન સિસ્ટમ છે. તેમાં 48MP મેઈન, 48MP અલ્ટ્રા વાઈડ અને 48MP ટેલિફોટો લેન્સનો સમાવેશ થાય છે. નવી ટેટ્રાપ્રિઝમ ડિઝાઇન 8x ઓપ્ટિકલ અને 40x ડિજિટલ ઝૂમ આપે છે. 18MPનો ફ્રન્ટ કેમેરો 4K HDR વીડિયો અને Center Stage ફીચર સાથે આવે છે.
