નવા વર્ષમાં એપલ આપશે સૌથી મોટું સરપ્રાઈઝ! આવી રહી છે 20+ નવી પ્રોડક્ટ્સ, ચોંકાવી દેશે એવી વસ્તુઓ...

Apple 2026 launch: એપલ પોતાની 50મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે 2026 માં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી લોન્ચ ઇવેન્ટ યોજવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે કંપની 20થી વધુ નવી પ્રોડક્ટ્સ રજૂ કરી શકે છે. ચાલો આ સંભવિત પ્રોડક્ટ્સ અને લોકો શું પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે તેનું અન્વેષણ કરીએ.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:32 PM IST

Apple 2026 launch: એપલના ઇતિહાસમાં 2026નું વર્ષ ખૂબ જ ખાસ છે. કારણ સરળ છે: એપલ તેનું 50મું વર્ષ પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યું છે. આ ઐતિહાસિક પ્રસંગને યાદગાર કરાવવા માટે કંપની અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા લોન્ચ ઇવેન્ટ્સમાંના એકની તૈયારી કરી રહી છે. ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા રિપોર્ટ્સ અને લીકના મતે, એપલ 2026 માં 20 થી વધુ નવા પ્રોડ્ક્ટ્સ લોન્ચ કરી શકે છે. આમાં iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, AirPods, એસેસરીઝ અને પ્રથમ વખત સ્માર્ટ હોમ ડિવાઇસનો સમાવેશ થશે. નોંધનીય છે કે, આપ્રોડ્ક્ટ્સમાં એક ડિવાઈસ છે જેને એપલના CEO ટિમ કૂકનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ માનવામાં આવે છે.

2026 માં MacBook લાઇનઅપમાં મોટા ફેરફાર
અહેવાલો અનુસાર, 2026 ની શરૂઆતમાં Apple એક નવું મિડ-રેન્જ MacBook લોન્ચ કરી શકે છે. હેરાન કરનાર વાત એ છે કે તેમાં Mac ચિપને બદલે iPhone ના A-સિરીઝ પ્રોસેસરનો સમાવેશ થઈ શકે છે. તેનો ધ્યેય ઓછી કિંમતે વધુ પ્રદર્શન આપવાનો હોવાનું કહેવાય છે. એક નવું MacBook Air પણ લોન્ચ થઈ શકે છે, જેમાં Apple નું લેટેસ્ટ M5 ચિપ હોવાની આશા છે.

iPhone 17e
Apple 2026 ની શરૂઆતમાં iPhone 17e નામનો નવો iPhone રજૂ કરી શકે છે. તેમાં A19 ચિપ હોવાની શક્યતા છે. આનો અર્થ એ થયો કે ફ્લેગશિપ iPhone જેવું પ્રદર્શન અને સુવિધાઓ હવે ઓછી કિંમતના મોડેલોમાં મળી શકે છે.

Apple એસેસરીઝમાં નવા અપગ્રેડ
Apple તેની એસેસરીઝ રેન્જને વધુ મજબૂત બનાવવાની તૈયારી પણ કરી રહ્યું છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપની AirTag 2 લોન્ચ કરી શકે છે. તેમાં એક નવી અલ્ટ્રા વાઇડબેન્ડ ચિપ હશે, જે ટ્રેકિંગને પહેલા કરતા વધુ સચોટ અને ઝડપી બનાવશે.

iPhone 18 Pro અને Pro Max
2026 ના બીજા ભાગમાં એટલે કે જૂન પછી Apple iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max લોન્ચ કરે તેવી અપેક્ષા છે. આ ફોનમાં નવી A20 Pro ચિપ, અંડર-ડિસ્પ્લે ફેસ ID, Appleનું પોતાનું C2 મોડેમ, મોટી બેટરી અને સુધારેલ કેમેરા હાર્ડવેર હોવાની અપેક્ષા છે.

ફોલ્ડેબલ iPhoneની એન્ટ્રી
ઘણા સમયથી ચાલી રહેલો એપલનો ફોલ્ડેબલ ફોન 2026 માં હકીકત બની શકે છે. તેને આઇફોન ફોલ્ડ અથવા આઇફોન અલ્ટ્રા કહી શકાય. તેમાં બુક-સ્ટાઇલ ફોલ્ડેબલ ડિઝાઇન, લગભગ ક્રીઝ-ફ્રી મોટી સ્ક્રીન અને પ્રીમિયમ ટાઇટેનિયમ ફિનિશની સાથે આવી શકે છે.

Apple Watch અને AirPods ના નવા મોડેલ્સ
આઇફોન 18 સિરીઝની સાથે એપલ એરપોડ્સ પ્રો 3 અને એપલ વોચ સિરીઝ 12 પણ લોન્ચ કરી શકે છે. મેક લાઇનઅપમાં M5 મેક મિની અને મેક સ્ટુડિયો શામેલ હોવાની અપેક્ષા છે. M6 મેકબુક પ્રોને પણ એક મોટું ડિઝાઇન અપડેટ મળી શકે છે.

એપલનો સ્માર્ટ હોમ સેગમેન્ટ
2026માં, એપલ પહેલીવાર સ્માર્ટ હોમ ડિવાઇસની દુનિયામાં પ્રવેશ કરી શકે છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપની સ્માર્ટ સિક્યુરિટી કેમેરા અને વિડીયો ડોરબેલ પર કામ કરી રહી છે. એપલની સ્માર્ટ ડોરબેલ ફેસ આઈડી સપોર્ટ સાથે આવવાની અને સ્માર્ટ લોક સાથે કનેક્ટ થવાની અપેક્ષા છે.

Apple Glasses
આ બધી પ્રોડક્ટ્સમાં, એપલ ગ્લાસીસને સૌથી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ AR Glasses Tim Cook નો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હોવાનું કહેવાય છે. તે 2026 ના અંતમાં રજૂ થઈ શકે છે, જોકે વેચાણ 2027 માં શરૂ થવાની ધારણા છે.
 

